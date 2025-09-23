ETV Bharat / state

தமிழக சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடர் எப்போது? தேதியை அறிவித்த சபாநாயகர் அப்பாவு!

அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூட்டத்தில் சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடர் எத்தனை நாட்கள் நடத்துவது என்பது குறித்து முடிவு செய்யப்படும் என சபாநாயகர் அப்பாவு தெரிவித்துள்ளார்.

தலைமைச் செயலகம்
தலைமைச் செயலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2025 at 12:51 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர், அக்டோபர் 14ஆம் தேதி கூட உள்ளதாக சபாநாயகர் அப்பாவு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த தமிழ்நாடு சட்டமன்ற பேரவை தலைவர் அப்பாவு, சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் தொடங்குவது குறித்த அறிவிப்பை வெளியிட்டார். இதுதொடர்பாக பேசிய அவர், "தமிழ்நாடு சட்டமன்ற விதியின் கீழ் சட்டமன்றத்தின் அடுத்த கூட்டத்தொடர், அக்டோபர் 14ஆம் தேதி காலை 9.30 மணிக்கு தலைமைச் செயலக வளாகத்தில் உள்ள பேரவை மண்டபத்தில் கூட உள்ளது. முதல் நாளில், மறைந்த 8 முன்னாள் உறுப்பினர்களுக்கு இரங்கல் தீர்மானம் வாசிக்கப்பட்டு சபை ஒத்திவைக்கப்படும்.

அதைத் தொடர்ந்து, 2025-26 ஆம் ஆண்டுக்கான கூடுதல் செலவுக்கான மானியக் கோரிக்கைகள் சட்டமன்றத்தில் அளிக்கப்பட்டு நிறைவேற்றப்படும். மேலும், சபை கூடுவதற்கு ஒருநாள் முன்பாக அலுவல் ஆய்வுக்குழு கூடி, சட்டமன்றம் எத்தனை நாட்கள் நடைபெறும் என்பதை முடிவு செய்யும்.

அன்றைய தினம் சபை கூடியதும், கடந்த முறை சபை ஒத்திவைக்கப்பட்ட நாள் முதல் இதுவரை மறைந்த 8 முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மறைவு குறித்து இரங்கல் குறிப்பு தெரிவிக்கப்படும்" என்றார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு சபாநாயகர் அப்பாவு பதிலளித்தார். அப்போது, இந்தியாவிலேயே அரசியல் செய்யக்கூடிய ஒரு சபாநாயகர் அப்பாவு தான் என அண்ணாமலை கூறியுள்ளாரே என்ற கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், "அரசியலில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்று தானே சபாநாயகராக ஆகியிருக்கோம்" என பதிலளித்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

TAMIL NADU LEGISLATIVE ASSEMBLYDMKADMKதமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர்ASSEMBLY SESSION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.