விஜய் பரப்புரை கூட்டத்தில் சிக்கி 39 உயிரிழப்பு: பாதுகாப்பு குறைபாடு காரணமா? டிஜிபி விளக்கம்!

தவெக கூட்டத்திற்கு 10,000 பேர் வருவார்கள் என எதிர்பார்த்த நிலையில் 27,000 பேர் வந்தாக பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டம் ஒழுங்கு பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமன்
தமிழக சட்டம் ஒழுங்கு பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2025 at 8:02 AM IST

கரூர்: தவெக கூட்டம் நடைபெற்ற இடத்தில் மட்டும் 500 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் இருந்ததாக தமிழக சட்டம் ஒழுங்கு பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமன் கூறியுள்ளார்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் செப்.13ஆம் தேதி தொடங்கி ஒவ்வொரு சனிக்கிழமைகளிலும் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்த வகையில் நேற்று அவர் நாமக்கல் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் பரப்புரை மேற்கொண்டார். கரூரில் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்ட போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 39 பேர் உயிரிழந்தனர். மேலும் 50க்கும் மேற்பட்டோர் அங்குள்ள மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சையில் உள்ளனர்.

இந்நிலையில் இது குறித்து தமிழக சட்டம் ஒழுங்கு பொறுப்பு டிஜிபி வெங்கட்ராமன் டிஜிபி அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “கரூரில் நடைபெற்றது மிகவும் துயரமான சம்பவம். தற்போது வரை 13 ஆண்கள், 16 பெண்கள், 10 குழந்தைகள் என 39 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து காவல்துறை சார்பில் எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.

தவெக கூட்டத்திற்கு சட்டம் ஒழுங்கு ஏடிஜிபி டேவிட்சன் தலைமையில் 3 ஐஜிகள், 2 டிஐஜிக்கள், 10 எஸ்பிக்கள் உள்பட 2,000 போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். இதற்கு முன்னர் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் கூட்டங்களை மனதில் வைத்துக் கொண்டுதான் அவர்கள் கூறியதை விட பெரிய இடம் ஒதுக்கப்பட்டது. இதே இடத்தில் சில நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு பெரிய கட்சி பரப்பரை செய்தது.

தவெக கூட்டத்திற்கு 10,000 பேர் வருவார்கள் என எதிர்பார்த்த நிலையில் 27,000 பேர் வந்துள்ளனர். விஜய் பிரச்சாரம் நடத்திய இடத்தில் 500 காவல் துறையினர் பாதுகாப்பில் இருந்தனர். இதில் குறிப்பிட வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் மதியம் 3 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை மட்டுமே பிரச்சாரத்துக்கு அனுமதி கோரப்பட்டது. ஆனால், காலை 11 மணியிலிருந்தே கரூரில் கூட்டம் சேர தொடங்கிவிட்டது. இரவு 7.40க்கு தான் விஜய் அந்த இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தார். அதுவரை அங்கு சேர்ந்த கூட்டத்திற்கு போதுமான தண்ணீர், உணவு வழங்கப்படவில்லை. இதுதான் உண்மை. மேலும், கூட்டம் விஜய்யை தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருந்தது.

தொண்டர்கள் முறையாக கூட்டத்தை ஒழுங்கு படுத்த வேண்டும் என்று காவல்துறை சார்பில் முன்னதாகவே நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டது. இந்த துயரமான சம்பவம் எதனால் நடந்தது என்பது விசாரணைக்குரியது. அதற்கான விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு நபர் ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதால் அது பற்றி தற்போது பேச முடியாது” என தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: கரூர் துயர சம்பவம் குறித்து விசாரணை ஆணையம் - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவு!

தொடர்ந்து அவரிடம் உயிரிழப்புகளுக்கு காவல்துறையில் பாதுகாப்பு குறைபாடா என்ற கேள்விக்கு? “இப்போதைக்கு அதுகுறித்து பதில் அளிக்க முடியாது” என தெரிவித்தார்.

