Tamil Nadu News - தமிழ்நாடு செய்திகள் இன்று நேரலை Tue Sep 10 2024 சமீபத்திய செய்திகள்

"அந்த மனசுதான் சார் கடவுள்".. குப்பையில் கிடைத்த தங்கச் சங்கிலி.. தூய்மைப் பணியாளர் செய்த செயல்! - Missing Gold Jewelry

Gold Found from garbage at Adyar: சென்னை அடையாறு பகுதியில் குப்பையில் தவறவிட்ட ரூ.1.65 லட்சம் மதிப்புள்ள தங்கச் சங்கிலியை உரிமையாளரிடம் ஒப்படைத்த தூய்மைப் பணியாளர் பாலுவுக்குப் பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகிறது. | Read More