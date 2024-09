Tamil Nadu News - தமிழ்நாடு செய்திகள் இன்று நேரலை Tue Sep 03 2024 சமீபத்திய செய்திகள்

பெண்களுக்கு தனி விளையாட்டு மைதானம் தேவையா?.. காரணங்களும், கேள்விகளும்! - separate playground for girls

Necessity of separate playground for girls: இந்தியாவில் 57 சதவீதம் பெண்கள் விளையாட்டு உள்ளிட்ட உடலியல் செயல்பாடுகள் இன்றி இருக்கின்றனர் என்கிறது லான்செட் ஆய்வறிக்கை. இந்தியாவின் நகரச் சூழலில் பெண் குழந்தைகள் விளையாடுவதற்கான வாய்ப்புகளே இல்லை என்பதை சுட்டிக்காட்டுகின்றனர் குழந்தைகள் நல செயல்பாட்டாளர்கள். | Read More