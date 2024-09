Tamil Nadu News - தமிழ்நாடு செய்திகள் இன்று நேரலை Sat Sep 07 2024 சமீபத்திய செய்திகள்

அண்ணனின் திருமணத்தை மீறிய உறவால் தம்பிக்கு நேர்ந்த சோகம்.. தூத்துக்குடியில் நடந்தது என்ன? - Thoothukudi Murder Incidents

Two Murder Incidents In Thoothukudi: தூத்துக்குடி மாவட்டம், முத்தையாபுரம் மற்றும் தருவைகுளம் ஆகிய பகுதிகளில் நடந்த இருவேறு கொலை சம்பவங்கள் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் பரபரப்பையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. | Read More