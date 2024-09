Tamil Nadu News - தமிழ்நாடு செய்திகள் இன்று நேரலை Mon Sep 09 2024 சமீபத்திய செய்திகள்

விபத்தில் உயிரிழந்த மதிமுக தொண்டர்கள் குடும்பத்திற்கு துரை வைகோ நிதியுதவி! - Durai vaiko

Durai vaiko Relief Fund for MDMK Persons Died in Accident: கடந்த மாதம் நடந்த கார் விபத்தில் உயிரிழந்த மதிமுக தொண்டர்களின் குடும்பத்தினருக்கு கட்சி சார்பில், முதன்மை செயலாளர் துரை வைகோ ரூ.52 லட்சம் நிதி உதவி வழங்கி, ஆறுதல் தெரிவித்தார். | Read More