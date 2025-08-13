கோயம்புத்தூர்: ரயில் மோதி யானைகள் உயிரிழப்பதை தடுக்கும் வகையில், கோவையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை நாடு முழுவதும் பயன்படுத்தப் போவதாக மத்திய வனம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை இணை அமைச்சர் கீர்த்தி வர்தன் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.
கோவை அவிநாசி சாலையில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் உலக யானைகள் தின விழா நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. மத்திய வனம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை இணை அமைச்சர் கீர்த்தி வர்தன் சிங், மத்திய அரசின் வன இயக்குநர் ஜெனரல் சுசில்குமார் அவாஸ்தி, தமிழ்நாடு முதன்மை தலைமை வனப்பாதுகாவலர் ஸ்ரீனிவாச ரெட்டி, வனத்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலர் சுப்ரியா சாகு, தலைமை வன உயிரின காப்பாளர் ராகேஷ்குமார் டோக்ரா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய இணை அமைச்சர் கீர்த்தி வர்தன் சிங் பேசுகையில், ‘‘உலகில் உள்ள ஆசிய காட்டு யானைகளின் எண்ணிக்கையில் 60 விழுக்காடு யானைகள், இந்தியாவில்தான் உள்ளன. நமது நாட்டில் 29 ஆயிரம் காட்டு யானைகள் உள்ளன. யானைகளை பாதுகாக்க தனியார் அமைப்புகள், உள்ளூர் மக்களுடன் இணைந்து வனத்துறையினர் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
யானைகள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. சூழலியல் குறித்த தொலைநோக்கு பார்வை, நவீன அறிவியல், உள்ளூர் மக்கள் பங்கெடுப்பு உள்ளிட்டவை மூலம்தான் யானைகளை நம்மால் முழுமையாக பாதுகாக்க முடியும். யானைகளை பாதுகாப்பதன் மூலமாகவே காடுகள், சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகள், பல்லுயிர்பெருக்கம், ஆறுகள் உள்ளிட்டவற்றை நம்மால் பாதுகாக்க முடியும். அனைவரும் ஒன்றிணைந்து இப்பணியில் ஈடுபடுவோம்" என்றார்.
இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கீர்த்திவர்தான் சிங், “தமிழ்நாட்டில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தின் காரணமாக, ரயில் மோதி யானை இறக்கும் சம்பவங்கள் வெகுவாக குறைந்துள்ளன. இந்த தொழில்நுட்பத்தை இந்தியா முழுவதும் மத்திய அரசு அமல்படுத்த முடிவு செய்துள்ளது" என்றார்.
அம்பானி நிறுவனத்தின் வந்தாரா உயிரின பூங்கா குறித்த சர்ச்சைகள் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “வந்தாராவில் பராமரிக்கப்படும் வனவிலங்குகள் குறித்து ஆய்வு செய்ய அவர்கள் தயாராகவே உள்ளனர். ஆதாரம் இல்லாத குற்றச்சாட்டுகளை அடிப்படையாகக் கொள்ள முடியாது” என்றார்.
