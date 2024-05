வெளியானது +2 தேர்வு முடிவு.. தேர்ச்சி விழுக்காடு விபரங்கள்! - TN 12th results 2024

Updated : May 6, 2024, 10:15 AM IST

Published : May 6, 2024, 9:36 AM IST

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு (Video Credits: ETV Bharat Tamil Nadu) சென்னை: பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை அரசு தேர்வுத் துறை இயக்குனர் சேதுராமவர்மா காலை 9:30 மணிக்கு வெளியிட்டார். இதில், மாநிலம் முழுவதும் 94.56 விழுக்காடு மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு 01.03.2024 முதல் 22.03.2024 வரை பொதுத்தேர்வுகள் நடைபெற்றது. இந்நிலையில், பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று (மே 6) வெளியாகின. மொத்தமாக 7,60,606 மாணவ மாணவிகள் பன்னிரண்டாம் வகுப்பில் பொதுத்தேர்வு எழுதினர். இதில் 4,08,440 பேர் மாணவியர்கள், 3,52,165 பேர் மாணவர்கள், ஒருவர் மட்டும் மூன்றாம் பாலினத்தவர் ஆவார். தேர்ச்சி விவரங்கள்: இன்று வெளியான பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளின் படி 7,19,196 மாணவ மாணவியர்கள் என மொத்தம் 94.56% தேர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். இதில், மாணவியர்கள் 3,93,890 பேர் என 96.44% மற்றும் மாணவர்கள் 3,25,305 பேர் என 92.37% தேர்ச்சியடைந்துள்ளனர். பொதுத்தேர்வு எழுதிய மூன்றாம் பாலினத்தவர் ஒருவரும் (100%) தேர்ச்சி அடைந்துள்ளார். இம்முடிவுகளின் படி, மாணவர்களை விட 4.07 % மாணவியர் அதிகம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். இதேபோல, கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு 8,03,385 மாணாக்கர்கள் பொதுத்தேர்வு எழுதிய 7,55,451 பேர் என 94.03% தேர்ச்சி பெற்றிருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதில் 7532 மேல்நிலைப் பள்ளிகளின் மாணவர்கள் பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதிய நிலையில், 2478 மேல்நிலைப்பள்ளிகள் 100% தேர்ச்சி பெற்றுள்ளன. அதேபோல, 397 அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிகள் 100% தேர்ச்சி பெற்றுள்ளன. பள்ளிகள் வகைப்பாடு வாரியான தேர்ச்சி சதவிகிதம் பின்வருமாறு:- வ.எண் பள்ளிகள் தேர்ச்சி சதவிகிதம் 1. அரசுப் பள்ளிகள் 91.02% 2. அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் 95.49% 3. தனியார் சுயநிதிப் பள்ளிகள் 98.70% 4. இருபாலர் பள்ளிகள் 94.78% 5. பெண்கள் பள்ளிகள் 96.39% 6. ஆண்கள் பள்ளிகள் 88.98% இதையும் படிங்க: +2 தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியீடு..கட்டணமின்றி அறிந்து கொள்வது எப்படி? - 12th Public Exam Result

