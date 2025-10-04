ETV Bharat / state

குழந்தைகளுக்கு கோல்ட்ரிப் சிரப்பை கொடுக்க வேண்டாம்! அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் அறிவுறுத்தல்!

காலாவதியான கோல்ட்ரிப் மருந்தை உட்கொண்டதாலும் குழந்தைகள் உயிரிழந்திருக்கலாம் என்கிற ரீதியிலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கூறினார்.


அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 4, 2025 at 7:17 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தடை செய்யப்பட்ட கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்தை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டாம் என மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் அறிவுறுத்தினார்.

தாம்பரம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட குரோம்பேட்டை பகுதியில் ஹோலி ஏஞ்சல்ஸ் பள்ளி வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் திட்ட முகாமை அமைச்சர்கள் மா.சுப்பிரமணியன் மற்றும் தா.மோ அன்பரசன் ஆகியோர் இன்று ஆய்வு செய்தனர்.

அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன், ''9-வது வாரமாக 'நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் திட்டம்' செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. முழுமையான உடல் பரிசோதனை உட்பட பல்வேறு பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டு முடிவுகள் அன்று மாலையே பயனாளர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. மேலும், சிறப்பு மருத்துவ சேவைகளாக பொது மருத்துவம், குழந்தைகள் நல மருத்துவம், இருதய மருத்துவம், எலும்பியல், நரம்பியல், தோல், மகப்பேறு, கண், காது, மூக்கு, தொண்டை, மனநலம், நுரையீரல் என 17 வகையான சிறப்பு மருத்துவ சிகிச்சைகள் இந்த முகாமில் வழங்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் ஒரு வட்டாரத்திற்கு மூன்று என்கிற விகிதத்திலும், சென்னை மாநகராட்சியில் 15 என்கிற அளவிலும் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் திட்ட முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி இதன் மூலம் 4,63,781 பேர் இதுவரை பயனடைந்துள்ளனர்.'' என்றார்.

காஞ்சிபுரத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட கோல்ட்ரிப் இருமல் சிரப் எடுத்துக் கொண்ட வடமாநிலங்களில் 12 குழந்தைகள் உயிரிழந்தது குறித்து பேசிய அவர், ''இது குறித்து விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. விசாரணை முடிந்த பின்னர் விரிவான தகவல் தெரிவிக்கப்படும். தமிழ்நாட்டில் அந்த வகை இருமல் மருந்து விற்பனையாகி வருகிறதா? என்பது குறித்தும் விசாரணை நடத்தி வருகிறோம். காலாவதியான மருந்தை உட்கொண்டதாலும் குழந்தைகள் உயிரிழந்திருக்கலாம் என்கிற ரீதியிலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. குழந்தைகளுக்கு கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்தை கொடுக்க வேண்டாம்'' என அறிவுறுத்தினார்.

இதையும் படிங்க: '48% கலந்திருந்த நச்சு'; 12 பிஞ்சு உயிர்களை பறித்த இருமல் சிரப்... கோல்ட்ரிப் மருந்துக்கு தடை!

தாம்பரம் மாவட்ட அரசு மருத்துவமனை குறித்து பேசிய அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், ''அங்கு போதுமான மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்கள் இருப்பதற்கான ஏற்பாட்டை இன்னும் சில தினங்களில் செய்து முடிப்போம்'' என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், ''பருவ மழையை முன்னிட்டு காய்ச்சல் பரவும் நிலையில் அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் அதற்கான சிகிச்சைகள் தயார் நிலையில் உள்ளன. அது குறித்து பல்வேறு மருத்துவ முகாம்களும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. பருவ மழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்த ஒருங்கிணைந்த ஆலோசனை கூட்டம் வரும் 7-ம் தேதி ஓமந்தூரார் மருத்துவமனையில் நடைபெற உள்ளது. அதில் பல்வேறு துறையினர் பங்கேற்க உள்ளனர். அதே போல தெரு நாய்களை கட்டுப்படுத்த கரு தடுப்பு அறுவை சிகிச்சை போதாது என மற்றவர்களுக்கும் தெரியும், தொகுதி தோறும் ஒரு தெரு நாய்கள் பராமரிப்பு மையம் அமைக்க திட்டமிட்டு, முதல் கட்டமாக இரண்டு இடங்களில் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது'' என தெரிவித்தார்.

