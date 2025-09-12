தூய்மைப் பணியாளர்களை கொடூரமாக தாக்கியது ஏன்? தமிழக அரசுக்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கேள்வி
போராட்டத்தின்போது தூய்மைப் பணியாளர்களை அந்நிய நாட்டு ஏஜெண்டுகளை போல் தமிழக அரசு நடத்தியதாக கே.பாலகிருஷ்ணன் பகிரங்கமாக குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : September 12, 2025 at 6:32 PM IST
சென்னை: தூய்மைப் பணியாளர்கள் விவகாரத்தில் தமிழக அரசின் நடவடிக்கை சரியான முறையில் இல்லை என சிபிஎம் தலைமைக் குழு உறுப்பினர் கே.பாலகிருஷ்ணன் விமர்சித்துள்ளார்.
மறைந்த மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் சீதாராம் யெச்சூரியின் முதலாமாண்டு நினைவு தினத்தையொட்டி, சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் புகழஞ்சலி மற்றும் உடல்தான இயக்க தொடக்க நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினர்கள் கே.பாலகிருஷ்ணன், வாசுகி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
மறைந்த சீதாராம் யெச்சூரி உடல், மருத்துவப் படிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சிக்காக டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு தானமாக வழங்கப்பட்ட நிலையில் அவரது முதலாமாண்டு நினைவு தினத்தில் தமிழகம் முழுவதும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த 1000 பேர் உடல் தானம் அளித்தனர்.
இந்த நிகழ்வில் பேசிய அக்கட்சியின் அரசியல் தலைமைக் குழு உறுப்பினர் கே.பாலகிருஷ்ணன், "ஒரு மனிதன் உயிரோடு இருக்கும்போது அவரை மனிதனாகவும், உயிரிழந்த பின்னர் கடவுளாகவும் பார்க்கின்றனர். கடவுளுக்கு செய்யப்படும் பூஜைகள் அனைத்தும் உயிரிழந்த உடலுக்கு செய்கின்றனர். ஒரு தத்துவத்தை எதிர்க்கும் இன்னொரு தத்துவமாகவே இந்த உடல்தான இயக்கத்தை பார்க்கிறேன். உயிரிழந்த பின்னர் உடலை உடற்கூராய்வுக்கு பயன்படுத்தக் கூடாது என்கிற கோட்பாடு நீண்டநாட்களாக உள்ளது. உயிரிழந்த பின்னர் அந்த உடலை பயன்படுத்தக்கூடாது என்கிற கோட்பாடுதான் நீண்ட நெடுங்காலமாக இருக்கும் கோட்பாடு" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "சென்னையில் அனைத்து சாதியினருக்கும் ஒரே சுடுகாடு உள்ளது. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் இன்ன பிற பகுதிகளில் ஒவ்வொரு சாதிக்கும் ஒவ்வொரு சுடுகாடாக உள்ளது. இந்த உடல் தான இயக்கம் மூலம் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் உறுப்பினர்கள் தங்கள் உடலை தானமாக அளிக்க முன்வந்துள்ளனர். சமூகத்தில் உள்ள மூட பழக்க வழக்கங்களை, கண்மூடித்தனமாக உள்ள சாதிய ஏற்றத்தாழ்வுகளை எதிர்த்து உறுதியாக இயங்குகிற இயக்கம் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி. உடல் மண்ணுக்கு சென்று வீணாவதை விட ஆராய்ச்சிக்கும், படிப்புக்கும் உடல் பயன்படட்டும்.
அதிகமாக புகைப்பழக்கத்திற்கு ஆட்பட்டு உரிய சிகிச்சை எடுக்காமல் காலதாமதம் செய்ததால் தான் சீத்தாராம் யெச்சூரி உயிரிழந்தார். கம்யூனிஸ்டுகள் மக்களுக்காக பணியாற்றுபவர்கள் நீண்ட காலம் வாழ வேண்டிய தேவை உள்ளது. பாஜக ஆட்சி நீடிக்க நீடிக்க மதச்சார்பின்மை சீரழிக்கப்பட்டு, சிறுபான்மையினருக்கு ஆபத்து ஏற்படுகிறது. ஜனநாயகத்தை குழிதோண்டி புதைக்க நினைக்கின்றனர். முதலாளிகள் கொழுத்து வாழும் சூழலில் அடித்தட்டு மக்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர்," என்றார்.
மேலும், "தமிழ்நாட்டில் வர்க்கப் போராட்டத்தை தீவிரமாக நடத்த வேண்டி உள்ளது. ஒரு பலமான மாநில அரசு, மிக பலவீனமாக இருக்கிற அடித்தட்டு மனிதனாக உள்ள தூய்மைப் பணியாளர்களை எவ்வளவு மூர்க்கத்தனமாக தாக்குகிறார்கள். அலுவலகத்திற்கு முன்னால் போராடினால் கைது செய்கிறார்கள், ஒரு பூங்காவில் கூடினால் கைது செய்கிறார்கள், ஒரு மண்டபத்தில் கூடினால் கைது செய்கிறார்கள், வீட்டிலே போராட்டம் என்று சொன்னால் வீட்டிலேயே சென்று தாக்குகிறார்கள். தமிழ்நாடு அரசைப் பார்த்து நான் கேட்பது தூய்மைப் பணியாளர்கள் என்ன அந்நிய நாட்டு ஏஜெண்டுகளா? அந்நிய நாட்டு படை வீரர்களா? அவர்கள் இந்த சமூகத்தில் உள்ள அடித்தட்டு மனிதர்கள்.
தூய்மைப் பணியாளர்கள் ஒரு நாள் ஓய்வெடுத்துவிட்டால் நாம் அனைவரும் ஓய்வெடுக்க முடியாது, தமிழகமே நாறிப் போய்விடும். அப்படிப்பட்ட புனிதமான வேலையில் ஈடுபடுபவர்களை எவ்வளவு கொடூரமாக தாக்குகிறார்கள். இதற்கெல்லாம் மாற்றம் ஏற்பட வேண்டுமென்றால் மார்க்சிய பாதை வலுவான பாதையாக மாற வேண்டும். தமிழக அரசு தூய்மைப் பணியாளர்களின் பிரச்சனையை தீர்க்க ஆக்கபூர்வமான முயற்சி எடுக்க வேண்டும்" என்று பாலகிருஷ்ணன் பேசினார்.