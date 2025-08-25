ETV Bharat / state

''இனி.. ஆம்புலன்ஸ்களை தடுத்தால்?'' - தடாலடி அறிவிப்பு வெளியிட்ட தமிழ்நாடு அரசு! - TAMIL NADU GOVT WARNING

சட்டத்தின் 3 ஆம் பிரிவின் படி செய்யப்பட்ட குற்றச்செயல், பிடிவாரண்ட் இல்லாமல் கைது செய்வதற்குரிய குற்றமாகவும், பிணையில் விடாக்குற்றமாகவும் இருத்தல் வேண்டும் உள்ளிட்ட சரத்துகள் உள்ளன

ஆம்புலன்ஸ் வாகனம்
ஆம்புலன்ஸ் வாகனம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2025 at 6:31 PM IST

சென்னை: ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்கள் செல்வதை தடுத்தால், தமிழ்நாடு மருத்துவத் துறை சார்ந்த நபர்கள் மற்றும் மருத்துவ நிறுவனங்கள் வன்முறை தடுப்பு மற்றும் உடைமை சேதார தடுப்பு சட்டம் 2008 ன் கீழ் 3 ஆண்டு முதல் 10 ஆண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் என்று மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சரும், அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி, ''மக்களை காப்போம், தமிழகத்தை மீட்போம்'' என்ற பெயரில் சுற்றுப் பயணம் செய்து பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார். அவர் செல்லும் வழியில் ஆம்புலன்ஸ் அனுப்பி இடையூறு ஏற்படுத்துவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி புகார் கூறினார். அதற்கு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் பதிலளித்தார்.

இந்த நிலையில் திருச்சி மாவட்டம் திருச்சி-துறையூர் சாலையில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுவதற்காக திட்டமிடப்பட்டு மேடை அமைக்கப்பட்டு இருந்தது. அப்போது திடீரென்று 108 ஆம்புலன்ஸ் அந்த வழியாக வந்தது. இதைக் கண்ட அதிமுக தொண்டர்கள் அந்த வாகனத்தை மறித்தனர்.

அந்த ஆம்புலன்சில் யாரும் இல்லாததால் ஆம்புலன்சை முற்றுகையிட்டு, டிரைவரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு வேறு திசையில் செல்லும்படி அறிவுறுத்தினர். அதிமுகவினர் ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தை தடுத்து நிறுத்தியதை அடுத்து ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களில் எச்சரிக்கை வாசகங்களை ஒட்டி வைக்கும்படி உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

எச்சரிக்கை வாசகம்
எச்சரிக்கை வாசகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது தொடர்பாக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ''தமிழ்நாடு மருத்துவத்துறை சார்ந்த நபர்கள் மற்றும் மருத்துவ நிறுவனங்கள் வன்முறை தடுப்பு மற்றும் உடைமை சேதார தடுப்பு சட்டம் 2008 ன்படி, தமிழ்நாட்டில் மருத்துவச் சேவையில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்களுக்கு இடையே பதட்டத்தை உருவாக்கி மருத்துவச் சேவையில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்களின் வாழ்க்கைக்கு ஊறு அல்லது அபாயம் விளைவிக்கின்ற மற்றும் மருத்துவச் சேவையில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களின் சொத்துக்களுக்குச் சேதத்தை அல்லது இழப்பை ஏற்படுத்துகின்ற வன்முறைச் செயற்பாடுகள் அதிகரித்து வருகின்றன.

மேலும், வாரண்ட் இல்லாமல் கைது செய்வதற்குரிய மற்றும் பிணையில் விடாக் குற்றமாக அதனை ஆக்குவதன் மூலம், வன்முறை செய்கின்ற நபர்களை தண்டிப்பதும் மருத்துவச் சேவையில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்களின் சொத்துக்களுக்கு ஏற்பட்ட சேதத்திற்கு அல்லது இழப்பிற்கு, நீதிமன்றத்தினால் இழப்பீட்டினை வழங்குவதும் தேவையாக உள்ளது.

கடந்த 2008-ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு மருத்துவச் சேவையில் ஈடுபட்டுள்ள நபர்கள் மற்றும் மருத்துவச் சேவையில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனங்கள் வன்முறையையும் சொத்துக்கு சேதத்தினை அல்லது இழப்பினை ஏற்படுத்துவதையும் தடுத்தல் சட்டம் இயற்றப்பட்டுள்ளது.

வன்முறை என்றால் மருத்துவ சேவையில் ஈடுபட்டுள்ள நிறுவனத்தில் தமது பணியை ஆற்றுகையில் மருத்துவச் சேவையில் ஈடுபட்டுள்ள நபர் எவருக்கும் ஊறு, காயம் அல்லது உயிருக்கு அபாயம் அல்லது அச்சுறுத்தல் அல்லது தடை அல்லது இடைஞ்சல் விளைவிக்கிற அல்லது சொத்துக்கு இழப்பு அல்லது சேதம் விளைவிக்கிற செயற்பாடுகள் எனப் பொருள்படும்.

இதையும் படிங்க: பள்ளிபாளையம் கிட்னி விற்பனை விவகாரம் - உடனே வழக்குப்பதிவு செய்ய உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு!

தாமாகவோ அல்லது நபர்களின் குழு அல்லது நிறுவனம் ஒன்றின் உறுப்பினர் ஒருவராகவோ அல்லது தலைவர் ஒருவராகவோ, வன்முறைச் செயல்பாடு எதனையும் செய்கிற அல்லது செய்வதற்கு முயற்சி செய்கிற அல்லது அதனை செய்வதற்கு உதவி செய்கிற அல்லது அதனைத் தூண்டிவிடுகிற நபர் எவரும் 3 ஆண்டுகளுக்கு குறையாத ஆனால் 10 ஆண்டுகள் வரை நீட்டிக்கக் கூடியதொரு கால அளவுக்கான சிறை தண்டனையுடன் பண தண்டனையும் விதித்து தண்டிக்கப்படுதல் வேண்டும்.

இந்த சட்டத்தின் 3 ஆம் பிரிவின்படி செய்யப்பட்ட குற்றச்செயல் எதுவும் பிடிவாரண்ட் இல்லாமல் கைது செய்வதற்குரிய குற்றமாகவும், பிணையில் விடாக்குற்றமாகவும் இருத்தல் வேண்டும் உள்ளிட்ட சரத்துகள் உள்ளன. இதை அனைவரும் தெரிந்து கொள்ளும் வகையில் ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களில் ஒட்ட வேண்டும்.'' என்று மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அறிவுறுத்தி உள்ளது.

