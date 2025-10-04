கலைஞர் பல்கலைக்கழக மசோதா விவகாரம் - ஆளுநருக்கு எதிராக தமிழ்நாடு அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு!
கலைஞர் பல்கலைக்கழக மசோதாவை ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைத்தது சட்டப் பேரவை முடிவுக்கு எதிரானது. எனவே இந்த விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றம் தலையிட்டு உரிய உத்தரவினை பிறப்பிக்க வேண்டும்.
Published : October 4, 2025 at 7:51 PM IST
புதுடெல்லி: தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்ட 'கலைஞர் பல்கலைக்கழகம்' மசோதாவை குடியரசு தலைவருக்கு அனுப்பி வைத்த ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கு எதிராக தமிழ்நாடு அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது.
தமிழ்நாடு முன்னாள் முதலமைச்சர் மு.கருணாநிதி பெயரில், கும்பகோணத்தில் பல்கலைக்கழகம் நிறுவுவது என, அரசால் முடிவு செய்யப்பட்டு அதற்காக சட்டப் பேரவையில் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இறுதியில் ''கலைஞர் பல்கலைக்கழக மசோதா'' தாக்கல் செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டது.
இந்த மசோதாவில், ”கலைஞர் பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தராக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் இருப்பார். இணை வேந்தராக உயர் கல்வித்துறையின் அமைச்சர் செயல்படுவார். மேலும் தேடுதல் குழு வாயிலாக துணைவேந்தர் நியமனம் செய்யப்படுவார். அதே போன்று, வேந்தரின் அனுமதி இல்லாமல் கவுரவ பட்டங்களை வழங்க முடியாது.
இந்த பல்கலைக்கழகத்துக்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் வாயிலாகவும், பல்கலைக்கழக மானியக்குழு வாயிலாகவும் நிதி வழங்கப்படும். மேலும், கட்டணம், மானியம், நன்கொடை, பரிசுகள் வாயிலாக, நிதி ஆதாரங்கள் பெறலாம்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.
இந்த மசோதா ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்ட நிலையில், கலைஞர் பல்கலைக்கழக மசோதாவுக்கு தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி ஒப்புதல் அளிக்கவில்லை. இந்நிலையில் கலைஞர் பல்கலைக்கழகம் அமைப்பதற்கு கையெழுத்திட ஆளுநர் மறுத்துவிட்டால் தமிழ்நாடு அரசு நீதிமன்றத்தை நாடும் என்று தமிழக உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் கோவி.செழியன் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் தெரிவித்து இருந்தார்.
இதற்கிடையே கலைஞர் பல்கலைக்கழக மசோதாவை ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி திடீரென குடியரசு தலைவர் திரவுபதி முர்முவுக்கு அனுப்பி வைத்து பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தார்.
இந்நிலையில் கும்பகோணம் கலைஞர் பல்கலைக்கழக மசோதாவை குடியரசு தலைவருக்கு அனுப்பிய விவகாரத்தில், ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கு எதிராக தமிழ்நாடு அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது.
|இதையும் படிங்க: இணைய தளத்தில் ஆசை காட்டி விளம்பரம்... நூதன முறையில் கார்கள் திருட்டு; 2 பட்டதாரி இளைஞர்களை லாவகமாக மடக்கிய போலீஸ்!
தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் வழக்கறிஞர் மிஷா ரோத்தஹி தாக்கல் செய்த மனுவில், 'கலைஞர் பல்கலைக்கழக மசோதாவை ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி வைத்தது சட்டப்பேரவை முடிவுக்கு எதிரானது. எனவே இந்த விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றம் தலையிட்டு உரிய உத்தரவினை பிறப்பிக்க வேண்டும்' என்று தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.