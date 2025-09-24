ETV Bharat / state

பீலா வெங்கடேசன் ஐஏஎஸ் காலமானார்; முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இரங்கல்!

கரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் சவால் மிகுந்த மருத்துவத்துறைச் செயலாளராக பணியாற்றியவர். பல பெரும் பொறுப்புகளில் பணியாற்றும் வாய்ப்பை பெற்றிருந்த அவரது மரணம் மிகுந்த வருத்தம் அளிக்கிறது.

காலமான பீலா வெங்கடேசன் ஐஏஎஸ்
காலமான பீலா வெங்கடேசன் ஐஏஎஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2025 at 9:23 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசு எரிசக்தித் துறை முதன்மைச்செயலர் பீலா வெங்கடேசன் ஐஏஎஸ் உடல்நலக்குறைவால் காலமானார். அவருக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு எரிசக்தி துறை முதன்மை செயலாளராக இருந்தவர் பீலா வெங்கடேசன் (55). இவர் கரோனா நோய் தொற்று காலத்தில் தமிழ்நாடு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளராக செயல்பட்டுள்ளார். இதற்கிடையே பீலா வெங்கடேசன் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக, சென்னையில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைகள் பெற்று வந்தார்.

இந்த நிலையில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த பீலா வெங்கடேசன் இன்று (செப்டம்பர் 24) சிகிச்சை பலனின்றி அவரது உயிர் பிரிந்தது. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 1969ம் ஆண்டு நவம்பர் 15 ஆம் தேதி பிறந்தவர். இவரது தாய் ராணி வெங்கடேசன் ஒரு மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் ஆவார். மேலும், சட்ட சபை உறுப்பினராகவும் இருந்துள்ளார்.

இவரது தந்தை எல்.என்.வெங்கடேசன், ஓய்வுபெற்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி மற்றும் காவல் துறை இயக்குநர் ஆவார். பீலா வெங்கடேசன் சென்னை மருத்துவக்கல்லூரியில் எம்.பி.பி.எஸ் பட்டம் பெற்றவர். பின்னர், சிவில் சர்வீஸ் தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெற்ற இவர் 1997 ஆம் ஆண்டு ஐஏஎஸ் அதிகாரியாகப் பணிக்குச் சேர்ந்தார். மாவட்ட ஆட்சியர் உள்பட பல்வேறு பதவிகளை வகித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச்செயலாளர் மற்றும் முதன்மை செயலாளர் பதவிகளிலும் திறம்பட பணிபுரிந்துள்ளார். அதேப் போல செங்கல்பட்டு மாவட்ட துணை ஆட்சியராகவும், மீன்வளத்துறை இயக்குநராகவும் பணிபுரிந்துள்ளார். கடந்த 2003 ஆம் ஆண்டு பீகாரில் இருந்து பிரிந்து புதிதாக உதயமான ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் பணியாற்றினார். இதன் பிறகு மத்திய அரசின் பணிக்கு சென்ற பீலா வெங்கடேசன் இந்திய ஹோமியோபதி மருத்துவம், மத்திய ஜவுளித்துறைகளிலும் பணியாற்றிய அனுபவம் கொண்டவர் ஆவார்.

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இரங்கல்

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்ட இரங்கல் செய்தியில், “தமிழ்நாடு அரசின் முதன்மைச் செயலாளர் பீலா வெங்கடேசன் மறைந்த செய்தியை அறிந்து அதிர்ச்சியும், வேதனையும் அடைந்தேன். மருத்துவரான பீலா வெங்கடேசன் இந்திய ஆட்சி பணிக்கு தேர்வாகி, பல்வேறு முக்கிய துறைகளில் செயலாளராக பணியாற்றிய அனுபவம் கொண்டவர்.

கரோனா பெருந்தொற்றுக் காலத்தில் சவால் மிகுந்த மருத்துவத்துறை செயலாளராக பணியாற்றியவர். மேலும், பல பெரும் பொறுப்புகளில் பணியாற்றும் வாய்ப்பை பெற்றிருந்த அவரது மரணம் மிகுந்த வருத்தம் அளிக்கிறது. அவரை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கு, அரசு உயர் அலுவலர்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கல், ஆறுதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில், "டாக்டர் பீலா வெங்கடேசன் அகால மறைவால் ஆழ்ந்த வருத்தம் அடைந்தேன். அர்ப்பணிப்புள்ள அரசு அலுவலராக கோவிட்-19 பெருந்தொற்று காலத்தில் சவால்களை தேசம் எதிர்கொண்டபோது சுகாதாரத்துறை செயலாளராக கூர்மையான நிர்வாக திறன்கள் மூலமும் அவர் ஆற்றிய சேவை எண்ணற்ற மக்களின் வாழ்க்கையில் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின. அவரது குடும்பத்தினருக்கு என் நெஞ்சார்ந்த இரங்கல்" என்று கூறியுள்ளார்.

