கரூர் கோரம்: ''நெரிசல் நடந்த 4 மணி நேரத்தில் பிரேதப் பரிசோதனை செய்தது ஏன்?'' - உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வி!

கரூரில் அதிமுகவின் சாலை பேரணிக்கு மாநில காவல்துறை அனுமதி மறுத்தது. அது ஒரு குறுகிய இடம் என்றும், ஏதேனும் அசம்பாவிதம் நடக்கலாம் என்று கூறி இருந்த நிலையில், தவெக கட்சிக்கு எப்படி அனுமதி வழங்கப்பட்டது?

October 10, 2025 at 8:21 PM IST

புதுடெல்லி: கரூர் பரப்புரைக்கு விஜய் தாமதமாக வந்ததே உயிரிழப்புகளுக்கு முக்கிய காரணம் என்று தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்த நிலையில் நெரிசல் ஏற்பட்ட 4 மணி நேரத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை பிரேத பரிசோதனை செய்தது ஏன் என்று உச்ச நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியது.

தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த செப்டம்பர் 27ஆம் தேதி கரூரில் தேர்தல் பரப்புரை மேற்கொண்டார். இந்த பரப்புரையில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள், பெண்கள் உள்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்ட நிலையில், கரூர் கூட்ட நெரிசல் வழக்கை விசா​ரிக்க வடக்கு மண்டல ஐ.ஜி.அஸ்ரா கார்க் தலைமை​யில் சிறப்பு புல​னாய்வு குழுவை அமைத்து உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தவெக நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனா சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அந்த மனுவில், “இந்த வழக்கில் மாநில காவல்துறை அதிகாரிக பங்கு குறித்து, தவெக சார்பில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டுள்ள நிலையில் காவல்துறையில் உள்ள அதிகாரிகளை கொண்டே விசாரணை குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த விசாரணை குழு பாரபட்சமாக செயல்படுகிறது. இந்த வழக்கில் 'சம்பவ இடத்தில் இருந்து கட்சி தலைவர் விஜய் சென்றுவிட்டார் என்றும், நடந்த சம்பவத்துக்கு விஜய் வருத்தம் தெரிவிக்கவில்லை' என்றும் நீதிமன்றம் கூறிய கருத்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளன.

தவெக பரப்புரை கூட்டத்தில் பிரச்சினையை உருவாக்க முன்கூட்டியே சதி செய்திருக்கலாம். எனவே, இச்சம்பவம் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி தலைமையில் விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.

இதே போல் கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் குறித்து சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்க மறுத்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மதுரை கிளை உத்தரவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது.

இந்த மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி பி.ஆர்.கவாய் மற்றும் நீதிபதி கே.வினோத் சந்திரன் அடங்கிய அமர்வு இந்த வழக்கு அக்டோபர் 10 ஆம் தேதி விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என்று தெரிவித்து இருந்தது.

அதன்படி இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் ஜே.கே. மகேஸ்வரி, என்.வி.அஞ்சாரியா அமர்வு முன்பாக இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது தவெக சார்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் கோபால் சுப்ரமணியம் ஆஜராகி, "உயர் நீதிமன்ற வழக்கு விசாரணையில் தவெக கருத்தை கேட்கவில்லை. ஆனாலும் முதல் நாளிலேயே நீதிமன்றத்தால் சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைக்கப்பட்டதோடு தவெக மற்றும் விஜய்க்கு எதிராக உயர் நீதிமன்றம் கருத்துக்களை வெளியிட்டது'' என்று வாதிட்டார்.

மேலும் மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ராகவாச்சாரி, ''கரூரில் அதிமுகவின் சாலை பேரணிக்கு மாநில காவல்துறை அனுமதி மறுத்தது. அது ஒரு குறுகிய இடம் என்றும், ஏதேனும் அசம்பாவிதம் நடக்கலாம் என்று கூறி இருந்த நிலையில், தவெக கட்சிக்கு எப்படி அனுமதி வழங்கப்பட்டது? அரசு நியாயமாக இருந்திருந்தால் ஆவணங்களை சிபிஐயிடம் ஒப்படைத்திருக்கலாம். கூட்ட நெரிசல் தன்னிச்சையாக நிகழ்ந்தது அல்ல. அன்று பிற்பகல் 3 மணி முதல் சில திமுக உறுப்பினர்கள் ஒரு சோகம் நடக்கப் போகின்றது என பேசிக்கொண்டு இருந்தனர். மேலும் கூட்டத்தில் ஒருவர் காலணி வீசியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது" என்ற வாதத்தை முன்வைத்தார்.

இதனையடுத்து மனுதாரர் கூறிய கருத்துக்களை நீதிபதி மகேஸ்வரி, தமிழ்நாடு அரசின் மூத்த வழக்கறிஞர் பி.வில்சனிடம் தெரிவித்து விளக்கம் கேட்டார். அதற்கு மூத்த வழக்கறிஞர் பி. வில்சன், "விதிவிலக்கான சூழலில் மட்டுமே சிபிஐ வழக்கை விசாரிக்கும். விஜய் பரப்புரைக்கு தாமதமாக வந்ததே உயிரிழப்புகளுக்கு காரணம்" என வாதிட்டார்.

மேலும், "நெரிசல் நடந்த 3 முதல் 4 மணி நேரத்தில் பிரேதப் பரிசோதனை நடந்துள்ளது. இந்த நிகழ்வுக்கு காவல்துறையோ அல்லது வேறு அரசியல்வாதிகளோ காரணம் என சொல்லிவிடக் கூடாது என்பதற்காக இப்படி செய்யப்பட்டதா?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.

இதையும் படிங்க: மருந்து நிறுவனங்களில் 6 ஆண்டுகளாக மத்திய அரசு அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்யவில்லை! அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் குற்றச்சாட்டு!

இதைக் கேட்ட நீதிபதி, ''3, 4 மணி நேரத்தில் பிரேதப் பரிசோதனை செய்தீர்களா? அங்கே எத்தனை டேபிள்கள் இருந்தன?" என்று கேள்வி எழுப்பினார். அதற்கு அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் வில்சன், "மருத்துவ மாநாட்டுக்கு வந்திருந்த 220 மருத்துவர்கள், 160 செவிலியர்கள் கரூரில் இருந்தனர். பல்வேறு மருத்துவமனைகளில் பிரேதப் பரிசோதனை நடைபெற்றது'' என்றும் தெரிவித்தார்.

மேலும், மாநில அரசின் ஒப்புதல் இல்லாமல் சிபிஐக்கு வழக்கை மாற்றுவது கூட்டாட்சிக்கு எதிரானது என்றும் அவர் தனது வாதத்தை முன்வைத்தார். இதைத்தொடர்ந்து நீதிபதி மகேஸ்வரி வழக்கை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்தி வைத்து உத்தரவிட்டார்.

