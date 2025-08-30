சென்னை: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஓய்வு பெறும் நாளில் இனி சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கை கிடையாது என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.
பொதுவாக, அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் பணிக்காலத்தில் ஏதேனும் தவறுகள் செய்தால் அவர்கள் மீது சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவது வழக்கம். ஆனால், சில சமயங்களில் குறிப்பிட்ட சில தவறுகளுக்காக அரசு ஊழியர்கள் பணி ஓய்வு பெறும் நாளன்று, அவர்கள் மீது சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதும் உண்டு. இந்த நடவடிக்கைக்கு உள்ளாகும் நபர்களுக்கு, ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட எந்தவித பணப் பலன்களும் கிடைக்காது. தன் மீது குற்றமில்லை என நிரூபிக்கும் வரையில் அவருக்கு அந்தப் பணப் பலன்கள் கிடைக்காது.
பல நேரங்களில் தனிப்பட்ட விரோதம் காரணமாகவும், தங்களுக்கு கீழ் பணிபுரிந்த ஊழியர்கள் மீது மேலதிகாரிகள் இது போன்ற நடவடிக்கைகளை எடுப்பதாக பரவலாக புகார்கள் உள்ளன. இந்நிலையில், அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் சங்கங்களின் பல்வேறு கோரிக்கைகளின்படி கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு அரசு ஊழியர்களை ஓய்வு பெறும் நாளில் ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யும் நடைமுறையை தவிர்ப்பதற்கான அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டது.
அதன்படி தவறு செய்யும் அரசு ஊழியர்கள் மீதான குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்படும்பட்சத்தில் துறைரீதியான விசாரணை நடத்தப்பட்டு அவருக்கான தண்டனையானது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இதில் குற்றச்சாட்டு தொடர்பான விசாரணை, நீண்ட காலம் எடுக்கும்பட்சத்தில் குற்றம்சாட்டப்பட்ட ஊழியர் இடைநீக்கம் (சஸ்பெண்ட்) செய்யப்படுவது விதி.
புதிய உத்தரவு
இதன்படி குற்றம்சாட்டப்பட்ட ஊழியர் ஓய்வு பெறும் நாளில் இடைநீக்கம் செய்யப்படுவார். இந்நிலையில் தற்போது இந்த நடைமுறையை மாற்றி தமிழ்நாடு அரசு புதிய உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. அதன்படி ஓய்வு பெறும் நாளில் அரசு ஊழியர்களுக்கு சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கை கிடையாது என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது.
இந்நிலையில் இது தொடர்பான விதிகளில் திருத்தம் செய்த அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டது. அதில், ஓய்வு பெறும் நாளில் அரசு ஊழியர்களுக்கு சஸ்பெண்ட் நடவடிக்கை கிடையாது. ஓய்வு பெறும் நாளில் இருந்து 3 மாதங்களுக்கு முன்பாகவே இடைநீக்கம் தொடர்பாக துறைரீதியான நடவடிக்களை முடிக்க வேண்டும். அவ்வாறு 3 மாதத்துக்கு முன்பாகவே இடைநீக்கம் தொடர்பான நடவடிக்களை முடிக்க இயலாதபட்சத்தில் நிர்வாகரீதியாக ஏற்படும் தாமதத்தை கருத்தில் கொண்டு அந்த அரசு ஊழியரை ஓய்வு பெற அனுமதிக்க வேண்டும்.
குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளான அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள் உரிய தேதியில் ஓய்வு பெற அனுமதிக்கப்படுவார்கள். ஆனால், குற்றச்சாட்டுகள் மீதான விசாரணை முடிந்த பிறகு தான் ஊழியர்கள் தமிழ்நாடு அரசால் வழங்கப்படும் பண பலன்களை பெற முடியும்.