பச்சைப்பயிறு, கறுப்பு உளுந்துக்கான கொள்முதல் திட்டங்கள் - தமிழக அரசு அறிவிப்பு!

பச்சைப்பயிறும், கறுப்பு உளுந்தும் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையில் கொள்முதல் செய்யப்படுவதால், தமிழக விவசாயிகளுக்கு பெரும் நிவாரணமாக அமையும் என அரசு தெரிவித்துள்ளது.

தலைமை செயலகம்
தலைமை செயலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: தமிழகத்தில் 2025 - 26 ஆம் ஆண்டுக்கான பச்சைப்பயிறு மற்றும் கறுப்பு உளுந்துக்கான கொள்முதல் திட்டங்களை தமிழக அரசு அறிவித்திருக்கிறது.

தமிழ்நாட்டில் விவசாயிகளுக்கு உதவும் வகையிலும், சாகுபடியை அதிகரிக்கும் வகையிலும் தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது. அறுவடை நேரத்தில் ஏற்படும் விலை குறைப்பை தடுத்து விவசாயிகளுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும் வகையில் கொள்முதல் திட்டங்களை அரசு அறிவித்துள்ளது.

அதன்படி, 2025 - 26 ஆம் ஆண்டிற்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையை நிர்ணயம் செய்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. அந்த அறிவிப்பின்படி, பச்சைப்பயிறு கொள்முதல் திட்டம் வரும் செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி முதல் டிசம்பர் 14 ஆம் தேதி வரை நடைப்பெறவுள்ளது.

இந்த திட்டம் சேலம், நாமக்கல், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, வேலூர், ஈரோடு, திருவண்ணாமலை, கடலூர், மதுரை மற்றும் ராணிப்பேட்டை மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்படும். மொத்தம் 2,464 மெட்ரிக் டன் பச்சைப்பயிறு கொள்முதல் செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

பச்சைப்பயிறு கொள்முதல் திட்டங்கள்
பச்சைப்பயிறு கொள்முதல் திட்டங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
ஏப்ரல் முதல் ஆகஸ்ட் வரை விதைப்பு செய்யப்படுகிற பயிரானது, செப்டம்பர் முதல் டிசம்பர் வரை அறுவடை செய்யப்படுகிறது. தற்போதைய சந்தை விலை கிலோ ஒன்றுக்கு ரூ.86 முதல் ரூ.91 வரை இருக்கும் நிலையில், விவசாயிகளுக்கு நியாயமான விலையை உறுதி செய்ய, அரசு ஒரு குவிண்டாலுக்கு ரூ.8,768-ஐ குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையாக நிர்ணயித்துள்ளது.

அதேபோல், தமிழகத்தில் கறுப்பு உளுந்து கொள்முதல் திட்டமும் செப்டம்பர் 15 முதல் டிசம்பர் 14 ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது. சென்னை மற்றும் நீலகிரி மாவட்டங்களை தவிர்த்து, மாநிலம் முழுவதும் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் 22,499 மெட்ரிக் டன் கறுப்பு உளுந்து கொள்முதல் செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

கறுப்பு உளுந்து கொள்முதல் திட்டங்கள்
கறுப்பு உளுந்து கொள்முதல் திட்டங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஏப்ரல் முதல் ஆகஸ்ட் வரை விதைக்கப்படும் உளுந்து, செப்டம்பர் முதல் டிசம்பர் வரை அறுவடை செய்யப்படுகிறது. சந்தையில் தற்போது கிலோவுக்கு ரூ.87 முதல் ரூ.95 வரை விலை இருக்கிற நிலையில், விவசாயிகள் பாதுகாப்பாக விற்பனை செய்ய ஒரு குவிண்டாலுக்கு ரூ.7,800-ஐ குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையாக அரசு அறிவித்துள்ளது.

பச்சைப்பயிறும், கறுப்பு உளுந்தும் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையில் கொள்முதல் செய்யப்படுவதால், தமிழக விவசாயிகளுக்கு பெரும் நிவாரணமாக அமையும் என அரசு தெரிவித்துள்ளது.

