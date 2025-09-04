சென்னை: பூந்தமல்லி முதல் சுங்குவார்சத்திரம் வரை மெட்ரோ ரயில் வழித்தடத்தை அமைக்க நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் பிற பணிகளை மேற்கொள்ள தமிழ்நாடு அரசு 2,126 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.
பரந்தூரில் விமான நிலையம் அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு தீவிரம் காட்டி வரும் நிலையில், அங்கு மெட்ரோ ரயில் சேவையையும் கொண்டு செல்லும் விதமாக சென்னை பூந்தமல்லி முதல் பரந்தூர் வரைக்கும் மெட்ரோ ரயில் வழித்தடம் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, சென்னை பூந்தமல்லி முதல் பரந்தூர் வரை 52.94 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு 2 கட்டங்களாக மெட்ரோ வழித்தடத்தை அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. முதல் கட்டமாக பூந்தமல்லி முதல் சுங்குவார்சத்திரம் வரை மெட்ரோ பணி திட்டப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. அதில் 27.9 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு நிலம் கையகப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளுக்காக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து சிறப்பு சட்ட செயலாக்கத்துறை செயலாளர் கோபால் வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில், '' சென்னை பூந்தமல்லி முதல் சுங்குவார்சத்திரம் வரை மெட்ரோ ரயில் வழித்தடம் அமைப்பதற்கு நிலம் கையகப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பூர்வாங்க பணிகளை மேற்கொள்ள சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்ட இயக்குநர் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என அரசுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
இதையும் படிங்க: புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் அனைத்தும் நடைமுறைக்கு வருமா? முதல்வரின் பயணமும், பொருளாதார நிபுணரின் விளக்கமும்!
இதையும் படிங்க: வளர்ப்பு நாய்களுக்கு மைக்ரோ சிப் பொருத்தாத உரிமையாளர்களுக்கு கடும் அபராதம் - சென்னை மாநகராட்சி எச்சரிக்கை!
அதன் அடிப்படையில், நிலம் கையகப்படுத்துதல் மற்றும் பூர்வாங்க பணிகளை மேற்கொள்ள 2,126 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகிறது. மேலும் சாலை மற்றும் பிற சிவில் பணிகளுக்கு ரூ.2 52 கோடி செலவில் சாலை அமைப்பு, மரம் வெட்டுதல் மற்றும் மீண்டும் நடுதல், நில அளவை, போக்குவரத்து மேலாண்மை, அடிப்படை உள்கட்டமைப்பு வேலைகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது.
நிலம் கைப்பற்றுதல் மற்றும் கட்டமைப்பு செலவுகளுக்கு ரூ.1,836 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் குடிசைப்பகுதி மறுசீரமைப்பிற்கு ரூ.16 கோடி, வடிவமைப்பு செலவுகள் மற்றும் பொது செலவுகளை மேற்கொள்ள ரூ.13.40 கோடியும், இதர செலவுகளை மேற்கொள்ள ரூ.8.44 கோடி என மொத்தம் ரூ. 2,126 கோடியாக அரசு அறிவித்துள்ளது.'' என அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.