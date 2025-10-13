ஆர்டிஇ சேர்க்கைக்கான மாணவர் விண்ணப்பம் சரிபார்ப்பு தொடக்கம்; உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு தகவல்!
Published : October 13, 2025 at 10:48 PM IST
சென்னை: கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டத்தின் கீழ் (RTE) மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கான நிதியை மத்திய அரசு ஒதுக்கிய நிலையில், மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பங்கள் சரிபார்ப்பு தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டத்தின்படி தனியார் பள்ளிகளில் ஏழை மாணவர்களுக்கான 25 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ், 2025-26ம் ஆண்டுக்கான மாணவர்கள் சேர்க்கை இந்த ஆண்டு இதுவரை துவங்கவில்லை எனக் கூறி, கோவையை சேர்ந்த வே.ஈஸ்வரன் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் மத்திய அரசு உரிய நிதியை தமிழக அரசுக்கு ஒதுக்க வேண்டும் எனவும், மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்க தாமதமானால், அதை காரணமாக்கி நிதி ஒதுக்காமல், மாணவர் சேர்க்கையை தாமதப்படுத்தாமல் இருப்பதை விட, தமிழக அரசே தனியார் பள்ளிகளுக்கு ஒதுக்க வேண்டிய தேவையான நிதியை ஒதுக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டது.
நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் தமிழக அரசு போதுமான நிதியை ஒதுக்காததால் மாணவர்களின் சேர்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித் துறை செயலாளர், தனியார் பள்ளிகள் இயக்குனர் ஆகியோருக்கு எதிராக ஈஸ்வரன் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த வழக்கில் தனியார் பள்ளிகள் இயக்குநர் தாக்கல் செய்த பதில் மனுவில், "மாநில அரசு பங்களிப்பாக 40 சதவீத நிதியும், மத்திய அரசு 60 சதவீத நிதியும் ஒதுக்க வேண்டும். கடந்த 2024-25ம் கல்வி ஆண்டில் 3585.99 கோடி ரூபாய் ஒதுக்க வேண்டும். மத்திய அரசின் நிதி 2151.59 கோடி ஒதுக்க வேண்டும். தேசிய கல்வி கொள்கையில் தமிழ்நாடுஇணையாததால் நிதியை மறுக்கக் கூடாது. மத்திய மாநில அரசின் பங்களிப்போடு நடத்தப்படும் இந்த திட்டத்தை, மாநில அரசு மட்டும் செயல்படுத்த வேண்டும் என கூற முடியாது. மத்திய அரசின் கூட்டு முயற்சியுடன் தான் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த முடியும் என கூறப்பட்டது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், மாணவர்கள் சேர்க்கையை தொடங்க மாநில அரசு நிதி ஒதுக்க வேண்டும் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டால் அதற்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு வழக்கு தொடர்ந்தது ஏன்? இதனால் மாணவர் சேர்க்கை தானே தாமதமாகும் என, தெரிவித்து வழக்கை ஒத்தி வைத்திருந்தது.
இந்நிலையில் இந்த வழக்கானது, நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், லட்சுமிநாராயணன் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தமிழக அரசு சார்பில் ஆஜரான கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர், ''தமிழக அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்த பின்னர் மத்திய அரசு நடப்பு கல்வி ஆண்டுக்கான நிதியை விடுவித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள 7,717 தனியார் பள்ளிகளில் ஆர்டிஇ சட்டத்தின் கீழ் 80,387 இடங்கள் உள்ளன. அதற்கு 82,013 மாணவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வந்துள்ளன. மாணவர்கள் விண்ணப்பங்கள் சரி பார்க்கப்பட்டு வருகின்றது. விண்ணப்பங்கள் சரிபார்க்கும் பணி அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும்'' என்று தெரிவித்தார். இதையடுத்து, வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், மாணவர்கள் சேர்க்கை தொடர்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.