'சனியின் ஒட்டுமொத்த உருவம் சீமான்' முன்னாள் அமைச்சர் டி.ஜெயக்குமார் விளாசல்!
எம்ஜிஆர்-அண்ணாவை சீமான் விமர்சிப்பது தொடர்ந்தால் கடுமையான பதிலடி கொடுக்கப்படும் என டி.ஜெயக்குமார் எச்சரித்துள்ளார்.
Published : September 27, 2025 at 6:42 PM IST
சென்னை: 'சனியின் ஒட்டுமொத்த உருவம் சீமான்' என தமிழக முன்னாள் அமைச்சர் டி.ஜெயக்குமார் விமர்சித்துள்ளார்.
சி.பா.ஆதித்தனார் 121வது பிறந்தநாளையொட்டி எழும்பூரில் உள்ள அவரது சிலைக்கு பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். அந்தவகையில் அதிமுகவை சேர்ந்த முன்னாள் அமைச்சர் டி. ஜெயக்குமார், மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் உள்பட பல்வேறு கட்சி தலைவர்கள் சி.பா.ஆதித்தனாரின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.
தொடர்ந்து முன்னாள் அமைச்சர் டி.ஜெயக்குமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''சனியில் பல்வேறு வகைகள் உள்ளது. எல்லா சனியின் ஒட்டுமொத்தமாக சேர்த்த உருவம் தான் சீமான். எனக்கு சீமான் மீது நல்ல அபிப்பிராயம் உள்ளது.
அவர் மறைந்த தலைவர்களை பற்றி கொச்சைப்படுத்தி பேசுகின்ற வகையில் நடந்து கொள்ளக்கூடாது. அப்படி மீண்டும் மீண்டும் விமர்சித்தால் எங்களது பதிலடி மிகவும் கடுமையாக இருக்கும்'' என்றார்.
பிறகு பேசிய மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ, ''அண்ணா, பெரியார் குறித்து சீமான் விமர்சித்தது கண்டிக்கத்தக்கது. பாமர மக்களும் பொதுவாழ்விலே பொலிவுற்று உயர்வு பெற முடியும் என்கின்ற நிலையை உருவாக்கியவர் அண்ணா. சுய மரியாதை உணர்வை, தன்மான உணர்வை இந்த மண்ணிலே எல்லோருக்கும் எல்லா மனித குலத்துக்குமே உணர்த்தியவர்.
சமூக நீதி இன்றைக்கு இந்தியாவிலேயே ஒலிக்கிறது என்றால், அதற்கு காரணமானவர் தந்தை பெரியார் தான். அவர்களை குறை சொல்வதோ? விமர்சிப்பதோ? ஏற்கத்தக்கது அல்ல'' என்றார்.
இதனை தொடர்ந்து விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் பேசுகையில், ''பெரியாரை விமர்சிக்கிறார் என்கிற நிலையை கடந்து அண்ணா எம்ஜிஆரையும் விமர்சிக்கிறார். திராவிட இயக்கத் தலைவர்களின் கவனத்தை இதன் மூலம் சீமான் ஈர்க்கப் பார்க்கிறார் அல்லது விமர்சனங்களை எதிர்பார்க்கிறார் என்று எண்ண வேண்டிய உள்ளது'' எனவும் தெரிவித்தார்.
சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய சீமான் பேச்சு!
சென்னையில் சமீபத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த சீமான், "விஜய் பிரசாரம் என்ற பெயரில் திமுகவிடம் 2 இட்லி, அதிமுகவிடம் 2 தோசை என்று பிச்சுப்போட்டு உப்புமா கிண்டிக் கொண்டிருகிறார்.
|இதையும் படிங்க: ''தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு திமுக துரோகம் செய்து கொண்டிருக்கிறது'' - அன்புமணி விமர்சனம்!
இந்த பக்கம் எம்ஜிஆர், அந்த பக்கம் அண்ணாவை வைத்துள்ளார். இதில் என்ன மாற்றம் இருக்கிறது? இது ஒரு சனியன், அது ஒரு சனியன். இரண்டு சனியன்களை எடுத்து போட்டு சட்டையை போட்டிருக்கிறார்" என பேசியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.