Breaking: அமைச்சர் பொன்முடி 'OUT'... திருச்சி சிவா 'IN' - திமுகவில் 'அதிரடி' மாற்றம் ஏன்?! - MINISTER PONMUDI

தமிழ்நாடு வனத்துறை அமைச்சர் பொன்முடி. ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : April 11, 2025 at 11:08 AM IST | Updated : April 11, 2025 at 11:19 AM IST 1 Min Read

சென்னை: தமிழ்நாடு வனத்துறை அமைச்சர் பொன்முடி, பெண்கள் குறித்து இழிவாக பேசியதற்கு மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி கண்டனம் தெரிவித்திருந்தார். இந்த சூழலில், அவர் திமுக-வில் வகித்து வந்த துணை பொதுச் செயலாளர் பதிவி பறிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக தி.மு.க தலைவர் ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், கழக துணைப் பொதுச்செயலாளர் க.பொன்முடி, அவர் வகித்து வரும் கட்சி பொறுப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. திமுக தலைவரும், முதலமைச்சருமான ஸ்டாலின் அறிவிப்பு. (ETV Bharat Tamil Nadu)

