இலங்கை கடற்கொள்ளையர்கள் தாக்குதலில் நாகை மீனவருக்கு எலும்பு முறிவு; 7 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதி
எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்தாக கூறி தமிழக மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்வது தொடர்கதையாகி வரும் சூழ்நிலையில், தற்போது கடற்கொள்ளையர்கள் மீனவர்களிடம் கொள்ளையடித்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : September 12, 2025 at 4:29 PM IST
நாகை: வேதாரண்யம் அருகே கடலில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த மீனவர்கள் மீது இலங்கை கடற்கொள்ளையர்கள் தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வேளாங்கண்ணி அடுத்த செருதூர் மீனவ கிராமத்திலிருந்து கடந்த 11 ஆம் தேதி 3 பைபர் படகுகளில் 12 மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன் பிடிக்கச் சென்றனர். இவர்கள் அனைவரும் வேதாரண்யத்தில் இருந்து தென்கிழக்கே சுமார் 15 கடல் மைல்கள் தொலைவில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது அங்கு வந்த இலங்கை கடற்கொள்ளையர்கள் கத்தியை காட்டி மிரட்டி, மீனவர்களிடமிருந்து செல்ஃபோன்கள், வெள்ளி ஆபரணங்கள், ஜிபிஎஸ் கருவி, எஞ்சின், மீன்பிடி வலைகள், மீன்கள் உள்ளிட்ட பல லட்சம் மதிப்பிலான மீன்பிடி உபகரணங்களை பறித்துச் சென்றுள்ளனர்.
இந்த தாக்குதலில் தமிழழகன் என்ற மீனவரின் கையில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது. மேலும், மீனவர்கள் பாலகிருஷ்ணன், இடும்பன், கணேசன் உள்ளிட்ட 7 பேர் பலத்த காயமடைந்தனர். இதனிடையே கரை திரும்பிய 12 மீனவர்களில் 7 பேர் ஆம்புலன்ஸ் மூலம் ஒரத்தூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.
தொடர்ந்து நடைபெறும் இலங்கை கடற்கொள்ளையர்களின் தாக்குதலால் செருதூர் மீனவர்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர். எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்தாக கூறி தமிழக மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்வது தொடர்கதையாகி வரும் சூழ்நிலையில், தற்போது கடற்கொள்ளையர்கள் மீனவர்களிடம் கொள்ளையடிக்கும் சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்நிலையில், இலங்கை கடற்படையின் தாக்குதலை தடுக்கவும், கடற்கொள்ளையர்களிடம் இருந்து தமிழக மீனவர்களை காக்கவும் இந்திய கப்பல் படையை சேர்ந்த அதிநவீன ரோந்து படகுகளை கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் எனவும் நாகை மாவட்டத்தை சேர்ந்த மீனவ பிரதிநிதிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இலங்கை கடற்படையினரின் அத்துமீறல்கள் சமீபகாலமாக சற்று குறைந்துள்ள நிலையில், தற்போது கடற்கொள்ளையர்களின் அட்டகாசம் அதிகரித்துள்ளதாகவும், இதனை மத்திய அரசு முளையிலேயே தடுத்து நிறுத்தி மீனவர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் எனவும் செருதூர் மீனவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். மத்திய அரசு இந்த விவகாரத்தில் தீவிரம் காட்ட வேண்டும் என்பதே அப்பகுதி மக்களின் விருப்பமாக உள்ளது. மேலும், அதற்கான அழுத்தத்தை தமிழக அரசு முன்னெடுக்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இலங்கை கடற்படையினரால் தமிழக மீனவர்கள் கைது செய்யப்படும் தொடர் நிகழ்வு குறித்து இந்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் எஸ்.ஜெய்சங்கருக்கு தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவ்வபோது கடிதம் எழுதி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.