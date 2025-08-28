- ஜெ. ரவிக்குமார்
ஈரோடு: 50 சதவீத வரி விதிப்பால் அமெரிக்காவுக்கென உற்பத்தி செய்த ஜவுளி ரகங்களை வேறு எங்கும் விற்பனை செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக ஜவுளி மற்றும் நெசவு சங்கத்தினர் கவலை தெரிவிக்கின்றனர்.
அமெரிக்காவில் இறக்குமதி செய்யப்படும் இந்தியப் பொருட்களுக்கு அந்நாட்டு அதிபர் டிரம்ப் 50 சதவீதம் வரி விதித்துள்ளார். இது இந்தியாவில் பல்வேறு தொழில்களை பாதித்துள்ளது. குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டின் ஜவுளி மற்றும் நெசவு தொழிலில் வர்த்தகம் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக வேதனை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இது குறித்து ஈரோடு ஜவுளி ஏற்றுமதியாளர்கள் கூறுகையில், ''இந்தியாவிலிருந்து அமெரிக்காவிற்கு 86 பில்லியன் டாலர் ஏற்றுமதி ஆகி வந்த ஜவுளி வர்த்தகம் தற்போது 66 சதவீதம் குறைந்துள்ளது'' என தெரிவிக்கின்றனர்.
ஈரோடு ஜவுளி ஏற்றுமதியாளர் சங்கத்தின் நிர்வாகி சுப்பிரமணி கூறுகையில், ''முன்பு அமெரிக்காவிற்கு இந்தியா நட்பு நாடு என்ற முறையில் வரியிலிருந்து விலக்கு அளித்து வந்தது. ஜவுளிக்கு 10 சதவீத வரி மட்டுமே விதித்து வந்த நிலையில் தற்போதைய 50 சதவீதமாக உயர்த்தியுள்ளது. இதனால், அமெரிக்காவிலுள்ள இறக்குமதியாளர்கள் அனைவரும் 'சஸ்பெண்ட் டு ஆல் ஆர்டர்ஸ்' என அறிவித்திருப்பது எங்களுக்கு பேரிடியாக உள்ளது.
இந்த 50 சதவீத கூடுதல் வரி விதிப்பு என்பது இந்தியாவை மிரட்டி வழிக்கு கொண்டு வருவதற்கா? அல்லது பழி வாங்கவா? என தெரியவில்லை. எதுவாக இருந்தாலும், தற்போது நிலைமை சமாளிக்க முடியாத அளவிற்கு சென்று விட்டது. இதனை சமாளிக்க அரசு கடன் கொடுத்தாலும், அதை ஏற்றுமதியாளர்கள் கட்ட வேண்டிய நிலை உள்ளது.
அமெரிக்காவிற்கென தயாரித்த பொருட்களை மற்ற நாடுகளுக்கு அனுப்ப முடியாது என்பதால் பேரிழப்பை சந்தித்து வருகிறோம். வரி 25% உயர்த்தப்பட்டதற்கே பஞ்சு, நூல் உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், 50 சதவீத வரி விதிப்பால் தற்போது அதிக நஷ்டம் ஏற்படும். கூடுதல் வரி விதிப்பால் ஏற்பட்ட பாதிப்பை புரிந்து, தெளியவே 5 அல்லது 6 மாதங்களாகும்'' என கூறினார்.
இது குறித்து நெசவாளர் சங்கத்தின் நிர்வாகி தங்கவேலு கூறிய போது, ''அமெரிக்காவின் 50% வரி விதிப்பு காரணமாக, ஏற்றுமதி சார்ந்த ஜவுளி உற்பத்தியார்களுக்கு கடும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஈரோட்டில் 10 முதல் 20 சதவீதம் வரை ஏற்றுமதிக்கான துணிகளை உற்பத்தி செய்து வரும் நிலையில் தற்போது உற்பத்தி நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்காவுக்கென உற்பத்தி செய்த ஜவுளி ரகங்களை வேறு எங்கும் கொண்டு சென்று விற்பனை செய்ய முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக 10 ரூபாய் என உற்பத்தி செய்த ஜவுளி ரகங்களை 7 ரூபாய் என குறைந்த விலைக்கு விற்பனை செய்தால் பெருத்த நஷ்டம் ஏற்படும். தற்போது உற்பத்தி செய்த ஜவுளி ரகங்களை வேறு எங்கும் விற்பனை செய்ய முடியாமல் பெருத்த நஷ்டத்தை எதிர்நோக்கி உள்ளோம்.
மத்திய அரசு 40 புதிய நாடுகளிடம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது. விரைவில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஜவுளி ஏற்றுமதியை சரி செய்தால் தான் தமிழ்நாட்டின் ஜவுளி ஏற்றுமதியாளர்கள் காப்பாற்றப்படுவார்கள்'' என அவர் கூறினார்.