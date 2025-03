ETV Bharat / state

மன்னார் வளைகுடா பகுதி 'ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம்' உலகத்திற்கே பேராபத்து - எச்சரிக்கும் சூழலியலாளர்! - HYDROCARBON PROJECT AUCTION

தற்போது கடலில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுப்பதற்காக ஒரு ஏலத்தை மத்திய அரசு அறிவித்திருக்கிறது. 'ஓபன் ஏக்கரேஜ் லைசன்ஸ் பாலிசி' என்ற ஒரு ஏலம் கொள்கையின் அடிப்படையில், மத்திய அரசு பத்தாவது ஏல அறிவிப்பை விடுத்து இருக்கிறது. இந்த ஏலத்தில் தென் தமிழகத்தில் இருக்கக் கூடிய 9,990 சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவு கடல் பகுதியில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுப்பதற்கான திட்டத்தை ஏலமாக அறிவித்திருக்கின்றனர்.

தென் தமிழகம் என்று சொல்லும் போது தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, தனுஷ்கோடி வரையிலான பகுதியில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுப்பதற்கான திட்டத்தை முடிவெடுத்து இருக்கின்றனர். இந்தப் பகுதி சூழலியலில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பகுதி ஆகும். அங்கே தான் மன்னார் வளைகுடா இருக்கிறது. 21 பாதுகாக்கப்பட்ட தீவுகள் உள்ளன.

மீனவர்கள் செல்லவே முடியாத நிலை ஏற்படும்

உலக அளவில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மன்னார் வளைகுடா பகுதியை பாதுகாப்பதற்கு பல இடங்களில் இருந்தும் நிதி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அங்கே தான் பல வகையான உயிரினங்கள் வாழ்கின்றன. குறிப்பாக கடல் பசு மற்றும் பவளப்பாறைகள் ஆகியவை அதிகமாக இருக்கின்றன. 45-க்கும் மேற்பட்ட பாலூட்டி வகைகள் இருக்கின்றன. இந்த மாதிரியான திட்டங்கள் இப்பகுதியில் வந்தால் நிச்சயமாக மிகப் பெரிய ஆபத்தாக இருக்கும். இத்தனை ஆண்டுகளாக நாம் பாதுகாத்து இருக்கக் கூடிய இவ்வளவு வளங்களும் வீணாகிவிடும். இந்த திட்டம் நடந்தால் அந்தப் பகுதியில் இருக்கக் கூடிய லட்சக்கணக்கான மீனவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும். சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு ஏற்படும், மீன்களும் குறைந்து விடும். அந்தப் பகுதிக்கு மீனவர்கள் இனிமேல் செல்லவே முடியாது என்ற நிலை ஏற்படும்.

ஆமைகள் இறப்பில் சந்தேகம்

மிகப் பெரிய துளைகள் போடும் பணிகள் அங்கு நடைபெறும் என்றால் பல வகையான கெமிக்கல்கள் உள்ளே செலுத்தி தான் ஹைட்ரோ கார்பனை எடுப்பார்கள். இந்த செயல்பாட்டை செய்யும் போது அதிக அளவு நில அதிர்வு ஏற்படும். இந்த அதிர்வுகள் ஏற்படும் போது அங்கே இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களுக்கு மிகவும் பாதிப்பு ஏற்படும். கடந்த சில நாட்களாக ஆமைகள் அதிகமாக இறந்து கரை ஒதுங்கின. ஆமைகள் அதிகமாக இறந்ததிலும் கூட பல்வேறு சந்தேகங்கள் எழுகின்றன. ஹைட்ரோ கார்பன் சோதனை செய்ததால் நடந்திருக்குமோ என்ற சந்தேகம் இருக்கிறது.

மன்னார் வளைகுடாவில் தான் பல உயிரினங்கள் உருவாகின்றன. எத்தனையோ வகை மீன்கள் அங்கே இருக்கின்றன. அரிய வகை உயிரினங்களும், புதிய வகை உயிரினங்களும் அங்கு இருக்கின்றன. சமீபத்தில் எண்ணூரில் ஏற்பட்ட எண்ணெய் கசிவில் பல பாதிப்புகள் அப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஏற்பட்டது. அதே போல இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கும் போது கண்டிப்பாக சில இடங்களில் கசிய தான் செய்யும். இதனால் மேலும் பாதிப்புகள் கடுமையாக இருக்கும்.

'No Go Zone'

விவசாயத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து காவிரி டெல்டா பகுதியை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக எவ்வாறு அறிவித்தார்களோ அதே போல இப் பகுதிகளை பாதுகாக்கப்பட்ட மீன்வளம் மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட வேண்டும். அதற்கு சிஆர்இசட் (CRZ) வரைபடம் மிகவும் முக்கியம். No go Zone என்று இருக்கக் கூடிய பகுதிகளில் எந்த திட்டமாக இருந்தாலும் சரி அப்பகுதியில் நடைபெறக் கூடாது. ஆனால் இத்திட்டத்தில் No Go Zone பகுதிகள் உள்ளடக்கி இருக்கிறது.

கார்பன் உமிழ்வு

தமிழ்நாட்டில் நான்கு இடங்களில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுப்பதற்கான அறிவிப்பு எப்பொழுதோ வந்திருக்கிறது. மொத்த பரப்பளவை சேர்த்தால் 33 ஆயிரம் சதுர கிலோ மீட்டர் ஆழ்கடலிலும் சரி, ஆழமில்லாத பகுதிகளிலும் சரி, இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கும் திட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறார்கள். ஹைட்ரோ கார்பனை பிரித்து எடுத்து வாயுவாகவோ அல்லது எண்ணெய்யாகவோ மாற்றினால் அது கார்பன் உமிழ்வுக்கு தான் வழி செய்யும்.

ஏற்கனவே கார்பன் உமிழ்வை குறைக்க வேண்டும் என்று உலகம் முழுவதும் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகின்றன. ஆனால் இந்தியாவில் மட்டும் ஒன்றரை லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கின்ற அறிவிப்பை நிச்சயமாக ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி இந்தியா முழுவதும் இத் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும். மத்திய அரசு இதை நடைமுறைப்படுத்தினால் சர்வதேச அளவில் பல அழுத்தங்கள் வரும். இந்த திட்டத்தில் முதலீடு செய்த அனைவரது பணமும் வீணாகும் மற்றும் இந்த உலகத்திற்கே பேராபத்தாக வந்து நிற்கும்" என்றார்.