''பீகார் எழுச்சியை பார்த்து பாஜகவினர் உளறுகிறார்கள்'' - அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ்!
இந்தியா ஜனநாயக நாடு என்று மோடி பேசுகிறார். ஆனால் இது சர்வாதிகார நாடாக இருப்பதாக அமெரிக்க அதிபரின் ஆலோசகர் கூறி உள்ளார். 3 முதலாளிகள் லாபத்திற்காக குறைந்த விலையில் கச்சா எண்ணெய் வாங்கப்பட்டு கோடான கோடி ரூபாய் கொள்ளை அடித்துள்ளார்கள்.
Published : September 6, 2025 at 10:06 PM IST
கன்னியாகுமரி: பீகாரில் எழுந்துள்ள எழுச்சியை பார்த்து பாஜகவினர் உளறுவதாக தமிழ்நாடு பால் வளத்துறை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் விமர்சித்துள்ளார்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம், கோட்டார் அரசு ஆயுர்வேத மருத்துவ கல்லூரி மருத்துவமனை சார்பில் ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் ஆராய்ச்சி மற்றும் தொழில் முனைவு தொடர்பான ஒரு நாள் தேசிய கருத்தரங்கு நாகர்கோவில் தனியார் திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது. கோட்டார் அரசு ஆயுர்வேத மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை முதல்வர் மருத்துவர் கிளாரன்ஸ் டேவி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கருத்தரங்கினை தமிழ்நாடு பால் வளத்துறை அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் குத்துவிளக்கு ஏற்றி துவக்கி வைத்தார்.
இதன் பின்னர் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் பேசியதாவது:
பெருகி வருகின்ற நகரமயமாக்கல் போன்ற பல்வேறு சூழ்நிலைகளினால் ஏற்பட்டிருக்கும் மக்களின் வாழ்க்கை முறையில் மாற்றத்தினால் ஏற்படும் அழுத்தத்தின் காரணமாக பல்வேறு புதிய நோய்கள் உருவாகிறது. முதலமைச்சர் தலைமையிலான அரசு சித்தா, யுனானி, ஆயுர்வேத போன்ற மருத்துவத்தில் சிறந்து விளங்க பல்வேறு முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது.
அதனடிப்படையில் இன்றைய தினம் கன்னியாகுமரி அரசு ஆயுர்வேத மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் சார்பில் சிறந்த முறையில் ஒரு நாள் கருத்தரங்கானது நடைபெற்று வருகிறது. இம்முகாமினை சிறப்பாக நடத்துவதற்கு பல்வேறு வல்லுநர்கள் உரையாற்றுகின்றனர். மேலும் “Chat with Entrepreneurs” என்ற தலைப்பில் தொழில் முனைவோருடன் உரையாடும் நிகழ்ச்சியும் நடைபெறுகிறது. இக்கருத்தரங்கில் தமிழ்நாடு அரசின் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறையும் பங்கேற்றுள்ளது. இந்நிகழ்ச்சியில் நான் கலந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
நம்முடைய கல்வி முறையில் நிறைய தவறு இருக்கிறது. கல்வியை மாணவர்களே தேர்ந்தெடுத்து படிக்க வேண்டும். ஆனால் அவ்வாறு இல்லாமல் பெற்றோர்களால் அல்லது ஆசிரியர்களால் தூண்டும் படிப்பதை தான் படிக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. அவ்வாறு படித்தால் படித்து முடித்ததும் அரசு வேலை வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். படித்ததை வைத்து தொழில் தொடங்க முன் வருவது இல்லை. மேலும், யாரை கேட்டாலும் டாக்டருக்கு படிக்க வேண்டும், ஐஏஎஸ் படிக்க வேண்டும் என்று தான் சொல்கிறார்கள். இந்த நிலை மாற வேண்டும்.
ஆயுர்வேத துறை தேர்ந்தெடுத்து படிப்பவர்கள் குறைவு. எனினும் படிக்க வந்த பிறகு அதில் திறமையை வெளிப்படுத்த வேண்டும். மருத்துவத் துறையில் படிக்கும் மாணவர்கள் சான்றிதழுக்காக மட்டும் படிக்கக் கூடாது. ஆராய்ச்சிகளையும் செய்ய வேண்டும். ஏன் எனில் எந்த மூலிகையை எதோடு சேர்த்தால் என்ன மருந்து கிடைக்கும் என்பது ஆராய்ச்சி செய்தால் தான் தெரியும். நம் முன்னோர்கள் சித்த மருந்துகளை ஆராய்ந்து தான் கண்டறிந்தார்கள்.
தண்ணீர், காற்று மாசுவால் உடல் பாதிப்பு அதிகம் ஏற்படுகிறது. பழைய கால உணவு பழக்கவழக்கத்தில் ஆரோக்கியம் இருந்தது. ஆனால் அது மாறிவிட்டது. மேலும் உடற்பயிற்சியில் இருந்து வெளியே வந்துவிட்டோம். இதனால் உடல் வலு குறைகிறது. பழைய காலத்தில் நாடி துடிப்பு பார்த்தே நோயை கண்டறிந்து விடுவார்கள். மாணவர்கள் படிக்கும் போதே தொழில் முனைவோர்களாக உருவாக தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் திறன்மேம்பாட்டு பயிற்சியினை முழுமையாக பயன்படுத்த வேண்டும். இவ்வாறு அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் பேசினார்.
இதன் பின்பு செய்தியாளர்களை சந்தித்து அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் கூறுகையில், '' மக்களுக்கு ஏற்படுகின்ற நோய்களுக்கு மாற்று மருத்துவமாக ஆயுர்வேதம், சித்தா, யுனானி போன்ற மருத்துவ முறைகளுக்கான முன்னெடுப்புகளை தமிழ்நாடு அரசு செய்து வருகிறது. வரி குறைப்பு மூலம் மானங்கெட்டு பாஜகவினர் இருக்கிறார்கள். வரியை குறைத்து விட்டதாக கூறுகிறார்கள். இது, அவர்களால் போடப்பட்ட வரி.
அமெரிக்க வரி விதிப்பால் தற்போது இந்தியாவில் வரி குறைத்துள்ளார்கள். இந்தியா ஜனநாயக நாடு என்று மோடி பேசுகிறார். ஆனால் இது சர்வாதிகார நாடாக இருப்பதாக அமெரிக்க அதிபரின் ஆலோசகர் கூறி உள்ளார். 3 முதலாளிகள் லாபத்திற்காக குறைந்த விலையில் கச்சா எண்ணெய் வாங்கப்பட்டு கோடான கோடி ரூபாய் கொள்ளை அடித்துள்ளார்கள்.
இது சாதாரண மக்களுக்கு பயன் உள்ளதாக இல்லை என்பது வேதனையான செய்தியாக உள்ளது. இதனை திசை திருப்ப பல வழிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள். அண்ணாமலையின் சொந்த ஊரான கொங்கு மண்டலத்தில் மக்கள் அழுது கொண்டு இருக்கிறார்கள். முட்டை, ஆடை போன்றவை ஏற்றுமதி செய்யமுடியவில்லை. அதனை காது கொடுத்து கேட்க சொல்லுங்கள். பீகாரில் எழுந்துள்ள எழுச்சியை பார்த்து பாஜகவினர் உளறுகிறார்கள்" என்று மனோ தங்கராஜ் கூறினார்.