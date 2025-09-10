ETV Bharat / state

''ஆன்லைனில் ரூ.22.30 கோடி மோசடி'' - குற்றவாளியை அகமதாபாத்தில் சுற்றிவளைத்த சென்னை போலீஸ்; பரபரப்பு பின்னணி!

போலி முதலீட்டு செயலிகள், இணைய தளங்கள், சமூக ஊடக விளம்பரங்கள் மூலம் விரைவில் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என்ற பேராசையை தூண்டி பொதுமக்களை ஏமாற்றி, பெரிய அளவில் நிதி இழப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதும் தெரிய வந்தது.

கைது செய்யப்பட்ட படேல் ஜே
கைது செய்யப்பட்ட படேல் ஜே (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2025 at 10:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சென்னையை சேர்ந்த முதியவரிடம் ஆன்லைனில் ரூ.22.30 கோடி பணத்தை மோசடி செய்த விவகாரத்தை தோண்டி, துருவி 10 மாநிலங்களில் கைவரிசை காட்டிய குற்றவாளியை சென்னை போலீசார் குஜராத் மாநிலம், அகமதாபாத்தில் சுற்றிவளைத்து கைது செய்தனர்.

சென்னை ராயப்பேட்டை பகுதியில் வசித்து வருபவர் ஸ்வேதரன்யன் (76). இவர், கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஆன்லைன் டிரேடிங் தளத்தில் பெருமளவில் பணத்தை முதலீடு செய்து வந்துள்ளார். இந்நிலையில் டிரேடிங் தளத்தில் முதலீடு செய்து கொண்டிருந்த போது அதில் வரும் போலியான ஆன்லைன் விளம்பரமான, ''டிரேடிங் தளத்தில் முதலீடு செய்தால் அதிக லாபம் கிடைக்கும்'' என்பதை நம்பி மொத்தம் ரூ.22.30 கோடியை முதலீடு செய்துள்ளார். பின்னர் தான் ஏமாற்றப்பட்டதை அறிந்து ஸ்வேதரன்யன் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார்.

இதையடுத்து ஸ்வேதரன்யன் கடந்த ஜூன் மாதம் 3 ஆம் தேதி சென்னை மத்திய குற்ற பிரிவில் சைபர் க்ரைம் போலீசில் புகாரளித்தார். இந்த புகாரின் பேரில் சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணையை மேற்கொண்டனர். மேலும் போலியான ஆன்லைன் டிரேடிங் தளத்தை உருவாக்கி மோசடி செய்த நபர்களை உடனடியாக கண்காணித்து கைது செய்ய சென்னை காவல் ஆணையர் அருண் உத்தரவிட்டார்.

இதையடுத்து சைபர் க்ரைம் காவல் ஆய்வாளர் தலைமையில் தனிப்பட்ட அதிகாரிகள் இது குறித்து புலன் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது போலி ஆன்லைன் டிரேடிங் தளத்தில் ஸ்வேதரன்யன் இழந்த பணத்தில் ரூ.1.4 கோடி பணம் மட்டும் அகமதாபாத் நகரில் உள்ள பந்தன் வங்கி கணக்கிற்கு செலுத்தப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்தது.

இது தொடர்பாக சென்னை சைபர் க்ரைம் போலீசார் விசாரணை நடத்தியபோது அந்த வங்கி கணக்கு உமையா வாட்டர் ப்யூரிபிகேஷன் என்ற போலி நிறுவனத்தின் பெயரில் போலியான கேஒய்சி ஆவணங்களை பயன்படுத்தி தொடங்கப்பட்டு இருப்பதும், அந்த வங்கி கணக்கில் கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில் சுமார் 3 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வரவு வைக்கப்பட்டு அதிலிருந்து பெரும் தொகை திரும்ப எடுக்கப்பட்டுள்ளதும் தெரிய வந்துள்ளது.

இதையடுத்து, சென்னை சைபர் க்ரைம் தனிப்படை போலீசார் அகமதாபாத் விரைந்து வங்கியில் ஆவணங்களைப் பெற்று, அந்த போலி வங்கி கணக்கை உருவாக்கிய நபர் குறித்து விசாரணை நடத்தினர். அப்போது குஜராத் மாநிலம் அகமதாபாத் பாபுநகர் பகுதியை சேர்ந்த பட்டேல் ஜே (28) என்பது தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து தனிப்படை போலீசார் அவரை சுற்றிவளைத்து அகமதாபாத்தில் கைது செய்தனர். பிறகு அங்குள்ள நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி உரிய சட்ட நடைமுறைகளை பின்பற்றி அவரை அங்கிருந்து சென்னை அழைத்து வந்தனர். இதையடுத்து கைது செய்யப்பட்ட பட்டேல் ஜேவிடம் இருந்து சைபர் க்ரைம் போலீசார் அவர் இந்த குற்ற செயலுக்கு பயன்படுத்திய செல்போன் மற்றும் இரண்டு சிம் கார்டுகளை பறிமுதல் செய்தனர்.

மேலும் அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் படேல் ஜே மீது தமிழ்நாடு, மகாராஷ்டிரா, தெலங்கானா, கர்நாடகா, டெல்லி, கோவா, பஞ்சாப், ஆந்திரப் பிரதேசம், உத்தரப் பிரதேசம் மற்றும் மேற்கு வங்கம் ஆகிய மாநிலங்களில் 31 புகார்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதும் விசாரணையில் அம்பலமாகியுள்ளது.

இதையும் படிங்க: ''ராதாகிருஷ்ணன் என்ற பெயர் வைத்தது ஏன்?'' - துணை ஜனாதிபதியின் தாயார் நெகிழ்ச்சி விளக்கம்!

மேலும், படேல் ஜே மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் சேர்ந்து போலி முதலீட்டு செயலிகள், இணைய தளங்கள், சமூக ஊடக விளம்பரங்கள் மூலம் விரைவில் அதிக லாபம் கிடைக்கும் என்ற பேராசையை தூண்டி பொதுமக்களை ஏமாற்றி, பெரிய அளவில் நிதி இழப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதும் தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து பட்டேல் ஜே மீது சென்னை சைபர் க்ரைம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி புழல் சிறையில் அடைத்தனர். சென்னையைச் சேர்ந்த ஒருவரை போலி டிரேடிங் தளத்தில் 22.30 கோடி ரூபாய் பணத்தை முதலீடு செய்ய வைத்து மோசடி செய்த வடமாநில நபரை சென்னை சைபர் க்ரைம் போலீசார் கைது செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

ஆன்லைனில் ரூ 22 கோடி மோசடிகுற்றவாளி அகமதாபாத்தில் கைதுRS 22 CRORE ONLINE FRAUD CHENNAIPOLICE ARREST ACCUSED IN AHMEDABADTAMIL NADU CRIME POLICE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

EXCLUSIVE: "பெண்ணுக்கு இதெல்லாம் தேவையா?" ஏளனம் பேசியவர்களுக்கு பதக்கங்களாலேயே பதிலடி கொடுக்கும் பாடிபில்டர் ஷெனாஸ் பேகம்!

தமிழ்நாட்டை 'டிக்' செய்த ரோல்ஸ் ராய்ஸ் - அது மட்டும் நடந்தா உலக அளவில் 'மவுசு' கூடிடும்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.