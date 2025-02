ETV Bharat / state

மருத்துவ துறைக்கு புதிதாக 147 அவசரகால ஊர்திகள்.. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் துவக்கி வைத்தார்! - TN NEW AMBULANCE LAUNCH

மேற்கண்ட அனைத்து உணவு பகுப்பாய்வகங்களும், அளவுத் திருத்த ஆய்வகங்களுக்கான தேசிய அங்கீகார வாரியம் (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) மற்றும் இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் (Food Safety and Standards Authority of India) ஆகியவற்றால் வழங்கப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த சான்றிதழைப் பெற்று சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வருகிறது.

ஒவ்வொரு உணவு பகுப்பாய்வகத்திலும் ஓர் ஆண்டிற்கு சுமார் 6000 உணவு மாதிரிகள், என ஆறு உணவு பகுப்பாய்வு கூடங்களில் மொத்தம் 36,000 உணவு மாதிரிகள் பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகிறது. உணவுப்பொருள்களின் தரம் குறித்த பகுப்பாய்வு அறிக்கையானது சம்மந்தப்பட்ட மாவட்ட நியமன அலுவலர்களுக்கு உரியச் சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் பொருட்டு அனுப்பப்பட்டு வருகிறது.

இளநிலை பகுப்பாய்வாளர்களுக்கு பணி நியமன ஆணை:

இதில், இளநிலை பகுப்பாய்வாளர்களின் பணியானது உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர்களால் எடுக்கப்படும் உணவு மாதிரிகளின் தரம் குறித்து உணவு பகுப்பாய்வு கூடங்களில் பகுப்பாய்வு செய்வதாகும். இப்பணிகளை செம்மையாகவும், துரிதமாகவும் மேற்கொள்ளும் வகையில், உணவு பாதுகாப்புத் துறையில் உணவு பகுப்பாய்வு கூடங்களில் காலியாகவுள்ள இளநிலை பகுப்பாய்வாளர் பணியிடத்திற்கு மருத்துவப் பணியாளர் தேர்வு வாரியம் வாயிலாக தேர்வு நடத்தப்பட்டு, 31 நபர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

பணிநியமன ஆணைகளை வழங்கிய முதலமைச்சர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இளநிலை பகுப்பாய்வாளர் பணியிடத்திற்கு தெரிவு செய்யப்பட்ட 31 நபர்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் முதல் 5 நபர்களுக்கு பணிநியமன ஆணைகளை முதலமைச்சர் வழங்கினார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில், வனத்துறை அமைச்சர் க.பொன்முடி, நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், தலைமைச் செயலாளர் . நா. முருகானந்தம், மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் சுப்ரியா சாகு ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.