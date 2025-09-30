ETV Bharat / state

''ஜெ. அன்பழகன் மேம்பாலம் திறப்பு'' - தியாகராய நகர் கூட்ட நெரிசலுக்கு கிடைத்தது தீர்வு!

மேம்பாலத்தின் தடுப்பு சுவர்களில் தியாகராய நகர் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள வாழ்வியல் ஓவியங்களாக வரைந்து, காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பாலத்தில் நவீன மின் விளக்குகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

மேம்பாலத்தை திறந்து வைத்த முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்
மேம்பாலத்தை திறந்து வைத்த முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2025 at 5:25 PM IST

சென்னை: பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் சார்பில் தியாகராய நகரில் தெற்கு உஸ்மான் சாலை மற்றும் சிஐடி நகர் பிரதான சாலையை இணைக்கும் வகையில் 164.92 கோடி ரூபாய் செலவில் கட்டப்பட்ட மேம்பாலத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார்.

தீபாவளி, பொங்கல் போன்ற பண்டிகை காலங்களில் சென்னையில் அதிக வணிக வியாபாரம் நடைபெறும் இடமாக தியாகராய நகர் உஸ்மான் சாலை விளங்குகிறது. கூட்ட நெரிசல் மிக்க பகுதியாக இது விளங்குவதால் உஸ்மான் சாலை எப்போதும் போக்குவரத்து நெரிசல் மிக்க ஒரு பகுதியாக காணப்படும். இதனை கட்டுப்படுத்த அங்கே உயர்மட்ட மேம்பாலம் கட்டுவதற்கான திட்ட பணிகள் தமிழ்நாடு அரசால் கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் துவங்கப்பட்டது.

கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் பாலப்பணிகள் நிறைவடையும் என திட்டமிடப்பட்டிருந்த நிலையில் பின்னர் 2025 ஆம் ஆண்டு மே மாதத்தில் பணிகள் முடிவடையும் என்று மாநில பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் புதிதாக கட்டி முடிக்கப்பட்ட பாலத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார்.

புதிதாக கட்டி முடிக்கப்பட்டு திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ள இந்த மேம்பாலத்திற்கு மறைந்த தியாகராய நகர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் நினைவாக “ஜெ. அன்பழகன் மேம்பாலம்" என்று பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. இதன் கல்வெட்டையும், முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்.

புதிய மேம்பாலத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
புதிய மேம்பாலத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தியாகராய நகரில் புதிதாக திறக்கப்பட்டுள்ள இந்த மேம்பாலம் இரும்பு மேம்பாலமாக கட்டப்பட்டுள்ளது. தியாகராய நகர் தெற்கு உஸ்மான் சாலை மற்றும் சிஐடி நகர் பிரதான சாலையை இணைக்கும் வகையில் கட்டப்பட்டுள்ள இந்த மேம்பாலம் 1.2 கிலோ மீட்டர் வரை செல்கிறது. மேலும் 8.40 மீட்டர் அகலத்தையும் கொண்டுள்ளது. இந்த மேம்பாலம் 3800 மெட்ரிக் டன் இரும்பினால் வடிவமைக்கப்பட்டு 53 தூண்களை கொண்டு நவீனத் தொழில்நுட்பத்தை கொண்ட மேம்பாலமாக கட்டப்பட்டுள்ளது.

தற்போது தெற்கு உஸ்மான் சாலையில் ஏற்கனவே உள்ள கான்கிரீட் மேம்பாலத்துடன் தற்போது புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள இரும்பு மேம்பாலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக இந்த மேம்பாலத்தின் தடுப்பு சுவர்களில் தியாகராய நகர் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள வாழ்வியல் ஓவியங்களாக வரைந்து, காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பாலத்தில் நவீன மின் விளக்குகளும் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன.

மேம்பாலம் திறப்பு நிகழ்வில், பாலப்பணிகளை மேற்கொண்ட பொறியாளர்களுக்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நினைவு பரிசு வழங்கி கௌரவித்தார். நிகழ்ச்சியில் நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் கே.என் நேரு, மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், இந்து சமய அறநிலைத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு, மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, துணை மேயர் மகேஷ்குமார் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

