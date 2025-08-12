ETV Bharat / state

''தாயுமானவர் திட்டம் இந்தியாவிற்கே முன் மாதிரி முயற்சி'' - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதம்! - TN THAYUMANAVAR SCHEME

ஒரு திட்டத்தை அறிவிப்பதோடு கடமை முடிந்துவிடுவதாக நினைப்பதில்லை. அந்த திட்டத்தின் பலன் கடைக்கோடி மனிதரையும் சென்று சேருகிறதா என்று கண்காணிப்பதை கடமையாக நினைக்கிறேன். ஒவ்வொரு மாதமும் குடிமை பொருட்கள் உங்கள் வீடு தேடி வந்துவிடும்.

மூதாட்டிக்கு ரேஷன் பொருள் வழங்கிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
மூதாட்டிக்கு ரேசன் பொருள் வழங்கிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2025 at 4:55 PM IST

2 Min Read

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள வயது முதிர்ந்தோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி குடும்ப அட்டைதாரர்களின் இல்லத்திற்கே சென்று அரிசி, சர்க்கரை உள்ளிட்ட ரேசன் பொருட்களை விநியோகம் செய்யும் முதலமைச்சரின் ''தாயுமானவர் திட்டம்'' துவக்க விழா இன்று (ஆகஸ்ட் 12) நடைபெற்றது.

இதில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு சென்னை, தண்டையார்பேட்டை, கோபால் நகர் மற்றும் அன்னை சத்யா நகரில், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் வயது முதிர்ந்த பயனாளிகளின் இல்லங்களுக்கு நேரில் சென்று ரேசன் பொருட்களை வழங்கி திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். இதனைத் தொடர்ந்து முதலமைச்சரின் தாயுமானவர் திட்ட வாகனங்களின் சேவையையும், கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.

இந்த திட்டத்தின் வாயிலாக 70 வயதிற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களைக் கொண்ட 15,81,364 குடும்ப அட்டைகளில் உள்ள 20,42,657 பயனாளர்களும், 91,969 குடும்ப அட்டைகளில் உள்ள 1,27,797 மாற்றுத்தினாளிகளும், என மொத்தம் 16,73,333 குடும்ப அட்டைகளில் உள்ள 21,70,454 பயனாளர்களுக்கு அவர் தம் இல்லங்களுக்கே சென்று குடிமைப் பொருட்களை விநியோகம் செய்ய வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

நலிவுற்ற பிரிவினருக்கு உணவு பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும்

ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். இத்திட்டத்தில் பயன்பெற தகுதியுள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்களின் விவரம் உணவு பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு துறையிடமிருந்து பெறப்பட்டு, கள அலுவலர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

இந்த திட்டத்தின் மூலம் மின்னணு எடைத் தராசு, இயந்திரம் உள்ளிட்ட உபகரணங்களுடன் மூடிய வாகனங்களில் குடிமைப் பொருட்களை பாதுகாப்பாக தகுதியுள்ள பயனாளர்களின் இல்லத்திற்கே சென்று நியாய விலைக் கடை விற்பனையாளர்கள் விநியோகிப்பர்.

70 வயதுக்கு மேல் உள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் வீட்டிற்கே சென்று குடிமைப் பொருட்கள் வழங்கும் இத்திட்டத்திற்கு அரசுக்கு 35.92 கோடி ரூபாய் செலவாகும். மக்கள் நலன் சார்ந்த இத்திட்டம், நலிவுற்ற பிரிவினரின் வாழ்வாதாரத்தை சிறப்புற செய்வதுடன் அவர்களது உணவுப் பாதுகாப்பையும் உறுதிசெய்யும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழ்நாடு பட்டினிச் சாவு இல்லாத மாநிலமாக இருக்கிறது:

இதற்கிடையே தாயுமானவர் திட்டம் குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், ''நம்முடைய திராவிட மாடல் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு, ஒவ்வொரு திட்டத்தையும் பார்த்துப் பார்த்து செயல்படுத்திக் கொண்டு இருக்கிறோம். அந்த வரிசையில், என்னுடைய மனதிற்கு பிடித்த திட்டமாக உருவாகியிருப்பது தான் தாயுமானவர் திட்டம்.

ரேசன் பொருட்களை இல்லம் தேடி சென்று கொடுப்பது, இந்தியாவிற்கே முன்மாதிரி முயற்சி. ஒரு திட்டத்தை அறிவிப்பதோடு, கடமை முடிந்துவிடுவதாக நாம் நினைப்பதில்லை. அந்த திட்டத்தின் பலன் கடைக்கோடி மனிதரையும் சென்று சேருகிறதா என்று கண்காணிப்பதையும் கடமையாக நினைக்கிறேன்.

இதையும் படிங்க: ''திமுக ஆட்சி விளம்பரங்களில் தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது" - டிடிவி தினகரன்!

ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் குடிமை பொருட்கள் உங்கள் வீடு தேடி வந்துவிடும். நியாய விலைக் கடைகளை நாம் சிறப்பாக நடத்துவதால்தான், தமிழ்நாடு பட்டினிச் சாவு இல்லாத மாநிலமாக இருக்கிறது. ரேசன் கடைகளின் பயன்பாட்டை இன்னும் எளிமையாக்க முயற்சிகள் எடுத்திருக்கிறோம்.

மனம் குளிரும் வகையில் கனிவாக நடந்துகொள்ள வேண்டும்:

கூட்டுறவுத் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் அலுவலவலர்களுக்கு நான் வைக்கும் வேண்டுகோள், இந்த திட்டத்தின் நோக்கம் நூறு விழுக்காடு நிறைவேறும் வகையில் உங்களின் பணி அமைய வேண்டும். உங்களை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் முதியவர்களும், மாற்றுத்திறனாளிகளும் மனம் குளிரும் வகையில் நீங்கள் கனிவாக நடந்துகொள்ள வேண்டும். நீங்கள் பெறும் நல்ல பெயர்தான், ஆட்சிக்கு கிடைக்கும் பாராட்டுகள்'' என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சமூக வலைதளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள வயது முதிர்ந்தோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி குடும்ப அட்டைதாரர்களின் இல்லத்திற்கே சென்று அரிசி, சர்க்கரை உள்ளிட்ட ரேசன் பொருட்களை விநியோகம் செய்யும் முதலமைச்சரின் ''தாயுமானவர் திட்டம்'' துவக்க விழா இன்று (ஆகஸ்ட் 12) நடைபெற்றது.

இதில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு சென்னை, தண்டையார்பேட்டை, கோபால் நகர் மற்றும் அன்னை சத்யா நகரில், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் வயது முதிர்ந்த பயனாளிகளின் இல்லங்களுக்கு நேரில் சென்று ரேசன் பொருட்களை வழங்கி திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். இதனைத் தொடர்ந்து முதலமைச்சரின் தாயுமானவர் திட்ட வாகனங்களின் சேவையையும், கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.

இந்த திட்டத்தின் வாயிலாக 70 வயதிற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களைக் கொண்ட 15,81,364 குடும்ப அட்டைகளில் உள்ள 20,42,657 பயனாளர்களும், 91,969 குடும்ப அட்டைகளில் உள்ள 1,27,797 மாற்றுத்தினாளிகளும், என மொத்தம் 16,73,333 குடும்ப அட்டைகளில் உள்ள 21,70,454 பயனாளர்களுக்கு அவர் தம் இல்லங்களுக்கே சென்று குடிமைப் பொருட்களை விநியோகம் செய்ய வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.

நலிவுற்ற பிரிவினருக்கு உணவு பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும்

ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். இத்திட்டத்தில் பயன்பெற தகுதியுள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்களின் விவரம் உணவு பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு துறையிடமிருந்து பெறப்பட்டு, கள அலுவலர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

இந்த திட்டத்தின் மூலம் மின்னணு எடைத் தராசு, இயந்திரம் உள்ளிட்ட உபகரணங்களுடன் மூடிய வாகனங்களில் குடிமைப் பொருட்களை பாதுகாப்பாக தகுதியுள்ள பயனாளர்களின் இல்லத்திற்கே சென்று நியாய விலைக் கடை விற்பனையாளர்கள் விநியோகிப்பர்.

70 வயதுக்கு மேல் உள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்கள் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் வீட்டிற்கே சென்று குடிமைப் பொருட்கள் வழங்கும் இத்திட்டத்திற்கு அரசுக்கு 35.92 கோடி ரூபாய் செலவாகும். மக்கள் நலன் சார்ந்த இத்திட்டம், நலிவுற்ற பிரிவினரின் வாழ்வாதாரத்தை சிறப்புற செய்வதுடன் அவர்களது உணவுப் பாதுகாப்பையும் உறுதிசெய்யும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழ்நாடு பட்டினிச் சாவு இல்லாத மாநிலமாக இருக்கிறது:

இதற்கிடையே தாயுமானவர் திட்டம் குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்ட பதிவில், ''நம்முடைய திராவிட மாடல் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு, ஒவ்வொரு திட்டத்தையும் பார்த்துப் பார்த்து செயல்படுத்திக் கொண்டு இருக்கிறோம். அந்த வரிசையில், என்னுடைய மனதிற்கு பிடித்த திட்டமாக உருவாகியிருப்பது தான் தாயுமானவர் திட்டம்.

ரேசன் பொருட்களை இல்லம் தேடி சென்று கொடுப்பது, இந்தியாவிற்கே முன்மாதிரி முயற்சி. ஒரு திட்டத்தை அறிவிப்பதோடு, கடமை முடிந்துவிடுவதாக நாம் நினைப்பதில்லை. அந்த திட்டத்தின் பலன் கடைக்கோடி மனிதரையும் சென்று சேருகிறதா என்று கண்காணிப்பதையும் கடமையாக நினைக்கிறேன்.

இதையும் படிங்க: ''திமுக ஆட்சி விளம்பரங்களில் தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது" - டிடிவி தினகரன்!

ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் குடிமை பொருட்கள் உங்கள் வீடு தேடி வந்துவிடும். நியாய விலைக் கடைகளை நாம் சிறப்பாக நடத்துவதால்தான், தமிழ்நாடு பட்டினிச் சாவு இல்லாத மாநிலமாக இருக்கிறது. ரேசன் கடைகளின் பயன்பாட்டை இன்னும் எளிமையாக்க முயற்சிகள் எடுத்திருக்கிறோம்.

மனம் குளிரும் வகையில் கனிவாக நடந்துகொள்ள வேண்டும்:

கூட்டுறவுத் துறை அதிகாரிகள் மற்றும் அலுவலவலர்களுக்கு நான் வைக்கும் வேண்டுகோள், இந்த திட்டத்தின் நோக்கம் நூறு விழுக்காடு நிறைவேறும் வகையில் உங்களின் பணி அமைய வேண்டும். உங்களை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் முதியவர்களும், மாற்றுத்திறனாளிகளும் மனம் குளிரும் வகையில் நீங்கள் கனிவாக நடந்துகொள்ள வேண்டும். நீங்கள் பெறும் நல்ல பெயர்தான், ஆட்சிக்கு கிடைக்கும் பாராட்டுகள்'' என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சமூக வலைதளத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

MK STALINTAMIL NADU CHIEF MINISTER STALINதாயுமானவர் முன்மாதிரி முயற்சிஇல்லம் தேடி ரேஷன் பொருட்கள்TN THAYUMANAVAR SCHEME

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.