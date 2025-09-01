ETV Bharat / state

ஜெர்மனியில் ரூ.3201 கோடி முதலீடுகளை ஈர்த்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்! புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து! - MK STALIN ATTRACTS INVESTMENTS

தமிழ்நாட்டின் EV உள்கட்டமைப்பையும் இந்தியாவில் தங்களது விற்பனை அனுபவத்தையும் மேற்கோள்காட்டி BMW நிறுவனம் தமிழ்நாட்டுடன் தொழில் செய்வதை உறுதிப்படுத்தியது.

BMW குழுமத்தின் மூத்த தலைவர்களுடன் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
BMW குழுமத்தின் மூத்த தலைவர்களுடன் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2025 at 7:47 PM IST

சென்னை: ஜெர்மனி நாட்டில் ரூ.3201 கோடி முதலீடுகளை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஈர்த்துள்ளார். இதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின.

தமிழ்நாட்டுக்கு முதலீடுகளை ஈர்க்கும் வகையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் 7 நாட்கள் பயணமாக ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு சென்றுள்ளார். முதலமைச்சருடன் அவரது மனைவி துர்கா ஸ்டாலின், செயலர்கள், அமைச்சர் டி.ஆர்.பி ராஜா, பாதுகாப்பு அதிகாரிகளும் உடன் சென்றுள்ளனர்.

டியோட்ஸ்லாந்த் நகர் சென்றடைந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு ஜெர்மனி வாழ் தமிழர்கள் உற்சாக வரவேற்பளித்தனர். அவர்களிடம் மகிழ்ச்சியாக உரையாற்றிய ஸ்டாலின், தனித்தனியே நலம் விசாரித்தார். பின்னர், அங்கு வந்திருந்த குழந்தைகளை ஏந்தி உச்சி முகர்ந்தார்.

இதனை தொடர்ந்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ஆக.31), ஜெர்மனியில் முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களின் உயர் அதிகாரிகளை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார். அப்போது தமிழ்நாட்டில் நிலவும் பொருளாதார ஸ்திரத்தன்மையை விளக்கி, முதலீடு செய்ய வருமாறு அவர்களிடம் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டார்.

இதன் பலனாக தமிழ்நாட்டில் ஜெர்மனியை சேர்ந்த பல்வேறு நிறுவனங்கள் தொழில் தொடங்குவதற்கான முக்கிய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் கையெழுத்தாகின. இன்று கையெழுத்தான ஒப்பந்தங்கள் விவரம் வருமாறு:

நார்-ப்ரெம்ஸ் (Knorr-Bremse)

நார் ப்ரெம்ஸ் நிறுவனத்துடன் செய்த ஒப்பந்தம்
நார் ப்ரெம்ஸ் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ம்யூனிக்கை தலைமையிடமாக கொண்ட பிரேக்கிங் சிஸ்டங்களில் உலகளாவிய அளவில் முன்னணி நிறுவனமான நார் ப்ரெம்ஸ், ரயில்வே கதவுகள், பிரேக்கிங் சிஸ்டங்களுக்கான அதிநவீன வசதியை நிறுவ ரூ.2000 கோடி புதிய முதலீட்டை அறிவித்துள்ளது. இது நார்-ப்ரெம்ஸ் தமிழ்நாட்டில் செய்யும் முதல் பெரிய உற்பத்தித் திறன் கொண்ட முதலீடாகும். இந்த திட்டம் 3,500 வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும்.

நார்டெக்ஸ் குழுமம் (Nordex Group)

நார்டெக்ஸ் குழுமத்துடன் செய்த ஒப்பந்தம்
நார்டெக்ஸ் குழுமத்துடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

உலகின் முன்னணி காற்றாலை உற்பத்தியாளர்களில் ஒன்றான நார்டெக்ஸ் குழுமம் ரூ.1000 கோடி முதலீட்டில் தமிழ்நாட்டில் தனது செயல்பாடுகளை விரிவுபடுத்தி 2500 புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்க திட்டமிட்டிருக்கிறது. இந்த விரிவாக்கம் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி உற்பத்தி மற்றும் பசுமை தொழில்மயமாக்கலில் முன்னோடியான தமிழ்நாட்டை மேலும் வலுப்படுத்துகிறது.

ஈ.பி.எம். – பாப்ஸ்ட் (ebm-papst)

ஈ.பி.எம் பாப்ஸ்ட் நிறுவனத்துடன் செய்த ஒப்பந்தம்
ஈ.பி.எம் பாப்ஸ்ட் நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆற்றல் திறன் கொண்ட மின்சார மோட்டார்கள் மற்றும் காற்றியக்க தொழில்நுட்பத்தில் உலகளாவிய முன்னணி நிறுவனமான ebm-papst, தமிழ்நாட்டில் அதன் உலகளாவிய திறன் மையம் (GCC) மற்றும் உற்பத்தித் தளம் இரண்டையும் விரிவுபடுத்த இருக்கிறது. 5 ஆண்டுகளில் ரூ.201 கோடி முதலீட்டில் திட்டமிடப்பட்டுள்ள இந்த விரிவாக்கம் HVAC, ஆட்டோமொடிவ் மற்றும் தொழில்துறை பயன்பாடுகளில் 250 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும்.

BMW குழுமத்தின் மூத்த தலைவர்களுடன் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
BMW குழுமத்தின் மூத்த தலைவர்களுடன் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
இவை மட்டுமல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் எதிர்கால விரிவாக்கத் திட்டங்களில் மிகுந்த ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்திய BMW குழுமத்தின் மூத்த தலைவர்களையும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் சந்தித்தார். சந்திப்பின் போது, ஆட்டோமொடிவ் மற்றும் EV துறைகளில் தமிழ்நாட்டின் பங்களிப்பை எடுத்துரைத்தார்.

மேலும், தமிழ்நாட்டின் மூலமாக இந்தியா முழுவதும் தொழிலை விரிவுப்படுத்த BMW நிறுவனத்துக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அழைப்பு விடுத்தார். தமிழ்நாட்டின் வலுவான EV உள்கட்டமைப்பையும் இந்தியாவில் தங்களுடைய விற்பனை அனுபவத்தையும் மேற்கோள்காட்டி BMW நிறுவனம் தமிழ்நாட்டுடன் தொழில் செய்வதை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தி உள்ளது.

