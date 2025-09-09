ETV Bharat / state

செங்கோட்டையன் பின்னணியில் திமுக? அடித்து சொல்லும் நயினார் நாகேந்திரன்!

செங்கோட்டையன், நிர்மலா சீதாராமன் சந்திப்பு பற்றி எனக்கு எந்த தகவலும் வரவில்லை என பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.

பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன்
பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2025 at 5:12 PM IST

தூத்துக்குடி: அதிமுக உட்கட்சி விவகாரத்தின் பின்னணியில் திமுக இருப்பதாக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் குற்றம்சாட்டினார்.

பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் சென்னை செல்வதற்காக இன்று (செப்.9) தூத்துக்குடி விமான நிலையத்திற்கு வந்தார். அப்போது அங்கு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், அதிமுகவில் நிகழும் உட்கட்சி பிரச்சினைகள் குறித்துப் பேசினார். மேலும், அது குறித்து திமுகவையும் கடுமையாக சாடினார்.

செய்தியாளர் சந்திப்பில் செங்கோட்டையனின் டெல்லி பயணம் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு நயினார் நாகேந்திரன், ''செங்கோட்டையன் டெல்லிக்கு போனது குறித்து நான் எப்படி பதில் சொல்ல முடியும்? ராமர் கோயில், ரிஷிகேஷ் போவதாக அவர் கூறி இருக்கிறார். உங்களுக்குத் தெரிந்த மாதிரி தான் எனக்கும் தெரியும். அவர் எங்கே போனார்? என்று எனக்கு தெரியாது. செங்கோட்டையன், நிர்மலா சீதாராமன் சந்திப்பு பற்றி எனக்கு தகவல் வரவில்லை. அதிமுக கூட்டணியில் நாங்கள் உள்ளோம். அதிமுக பொதுச் செயலாளர் ஒரு முடிவு எடுத்து இருக்கிறார். அனைவரும் ஒன்று சேர வேண்டும் என்பது தான் எங்களது நோக்கம். அதிமுகவில் இருந்து நீக்கியவர்களை நாங்கள் போய் சந்திக்க முடியாது'' என கூறினார்.

தொடர்ந்து அவர், ''பாஜகவை பொறுத்த வரை கூட்டணியை வளர்ப்பது தான் நோக்கமே தவிர, கலைப்பது அல்ல. காங்கிரஸ் கட்சி இந்தியாவில் ஆட்சி செய்யும் போது 90 தடவை ஆட்சியை கலைத்து உள்ளது. அது தான் காங்கிரஸ் கட்சியின் வழக்கம். திமுகவின் தூண்டுதலின்பேரில் தான் அனைத்து வேலைகளும் நடக்கின்றன. இதன் எல்லா பின்னணிக்கும் காரணம் திமுக தான். வரும் 11-ந் தேதி நான் டெல்லிக்கு செல்கின்றேன். செங்கோட்டையன் எங்கே இருக்கிறார்? என்று என்னிடம் கேட்டு சொல்லுங்கள், அதன் பின்பு அவரை சந்திக்கலாம்'' என்றார்.

இதையும் படிங்க: திருச்சியில் வரும் 13-ம் தேதி பிரசாரத்தை துவங்குகிறார் தவெக தலைவர் விஜய்!

முதலமைச்சரின் வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணம் குறித்த கேள்விக்கு, ''நாட்டில் ஏற்கெனவே உள்ள நிறுவனங்களை தான் முதலமைச்சர் சேர்த்துள்ளார். இது குறித்த வெள்ளை அறிக்கையை போன தடவை நாங்கள் கேட்டு இருந்தோம் ஆனால், சும்மா ஒரு பதிவை மட்டும் போட்டு இருக்கிறார். பெரிதாக ஒன்றும் கொண்டு வரவில்லை.

திமுகவின் தேர்தல் அறிக்கையில், தமிழ்நாடு முழுவதும் வேலை செய்யும் தூய்மைப் பணியாளர்களை நிரந்தரமாக்க வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார்கள். அதைத்தான் தூய்மைப் பணியாளர்கள் கேட்கிறார்கள். தொடர்ந்து சென்னையில் உண்ணாவிரதம் இருந்தார்கள். அவர்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்த இடத்தையும் அரசு மாற்றியது. மதுரையிலும் போராட்டம் நடத்தினார்கள். பாஜக சிறுபான்மை அணியின் வேலூர் இப்ராஹிம் மீது பல்வேறு வழக்குகளை பதிவு செய்து நேற்று சிறையில் அடைத்துள்ளார்கள். இந்த அரசு போராடுபவர்களையும், கேள்வி கேட்பவர்களையும் நசுக்கும் அரசாக இருக்கிறது'' என்றார்.

