EXCLUSIVE: பூம்புகார் பகுதி அழிந்தது எப்படி? கடல் அகழாய்வின் பின்னணி என்ன? - அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா சிறப்பு பேட்டி!
தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறையின் கடலடி ஆய்வினை சிறப்பான தொடக்கமாக கருதுவதாக இந்திய தொல்லியல் துறையின் இயக்குநர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா கூறினார்.
Published : September 21, 2025 at 8:56 PM IST
BY - சிவகுமார்
மதுரை: தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை மேற்கொண்டு வரும் கடலடி ஆய்வுக்கு இந்திய தொல்லியல் துறையின் இயக்குநர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரை, சிவகங்கை மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டங்களில் நடைபெறவுள்ள பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க மதுரை வந்த இந்திய தொல்லியல் துறையின் இயக்குநர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணா ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டியளித்தார். அப்போது நாம் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு அவர் அளித்த பதில்கள் பின்வருமாறு;
தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை தொடங்கியுள்ள கடலடி ஆய்வினை இந்திய தொல்லியல் துறையின் இயக்குநர் என்ற வகையில் எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? அதன் விளைவுகள் என்னவாக இருக்கும்?
''தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறையின் இந்த முயற்சியை நிச்சயம் சிறப்பான நிகழ்வாகவே நான் கருதுகிறேன். ஏனென்றால், 1990களில் தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை ஆய்வாளர் காசிநாதன் தலைமையில் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் கடல் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. கடலுக்கு அடியில் நகரம் இருந்ததற்கான அடையாளங்கள் இருக்கின்றன என கண்டறிந்தார்களே தவிர, அந்த ஆய்வு முழுமையாக நடைபெறவில்லை. ஆனால், மாறாக இந்திய தொல்லியல் துறை வடக்கே துவாரகா போன்ற பகுதிகளில் தான் கடல் அகழாய்வு மேற்கொள்கிறதே தவிர, தென்னிந்தியாவில் மகாபலிபுரம் கடற்பகுதியைத் தவிர காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் எந்தவித ஆய்வும் மேற்கொள்ளவில்லை. இந்நிலையில் தற்போது தமிழ்நாடு தொல்லியல்துறை பூம்புகார் கடல் பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொள்வது மிகச் சிறந்த பணி.
கடந்த 1965ஆம் ஆண்டு இப்பகுதியில் அகழாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அப்போது முழுமையான நகரத்தைக் கண்டறிய முடியவில்லை. அங்குள்ள கடற்கரை கிராமங்களான மேலையூர், கீழையூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மேற்கொண்ட அகழாய்வில் கிடைத்த தொல்லியல் எச்சங்களைக் கொண்டு பண்டைய நகரமாக இருந்திருக்கலாம் என்ற கருதுகோளை முன்வைத்தார்கள். காவிரி கடலில் கலக்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடம் என்பதால் மேற்கொண்ட அந்த ஆய்வில் முழுமையான தரவுகள் கிடைக்கப்பெறவில்லை. காரணம் பூம்புகார் பகுதி ஆழிப்பேரலை தாக்குதலால் அழிந்ததா? அல்லது கடலுக்குள் மூழ்கிவிட்டதா? என்ற அடிப்படையில் எந்த ஆய்வுகளும் இதுவரை நடைபெறவில்லை. இந்த ஆய்வின் மூலம் பல தகவல்கள் நமக்கு தெரியவரும் என நம்புகிறேன்'' என்றார்.
கடலுக்குள் மூழ்கியதாகக் கூறப்படும் குமரிக்கண்டம் குறித்து இருவேறு கருத்துக்கள் நிலவி வரும் நிலையில், தமிழ்நாடு அரசின் இந்த கடலடி அகழாய்வு எந்த வகையில் தொடர்புடையதாக இருக்கும்?
''குமரிக்கண்டம் குறித்த கருதுகோள் முழுவதும் வேறுபட்டது. அதனையும் காவிரிப்பூம்பட்டினத்தையும் ஒப்பிடக்கூடாது. பூம்புகார் என்பது சங்ககாலத்தில் இருந்த ஒரு நகரம். அதற்கான சான்றுகள் நமது சங்க கால தமிழ் இலக்கியங்களில் உள்ளன. ஆனால் அந்த நகரம் கடலால் அழிக்கப்பட்டுவிட்டது. நேஷனல் இன்ஸ்ட்டிட்யூட் ஆஃப் ஓசியானோகிராஃபி சார்பாக பேராசிரியர் ராஜகுரு வங்காள விரிகுடா, அரபிக்கடல் உள்ளிட்ட கடல்களின் கடலியல் மாற்றங்கள் குறித்து முழுமையாக ஆய்வு மேற்கொண்டு அதன் முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளார்.
இந்தக் கடல் மாற்றங்கள் அனைத்தும் ஒன்றிரண்டு கி.மீ. வித்தியாசத்தில் நிகழ்ந்துள்ளது என அந்த ஆய்வில் குறிப்பிடுகிறார். அவரது ஆய்வின் அடிப்படையில்தான் நமது வங்காள விரிகுடாவில் கடலியல் மாற்றங்கள் நடைபெற்றிருக்க வாய்ப்பு உண்டு. இப்பகுதி பலமுறை சுனாமி தாக்குதலுக்கு உள்ளாகியிருக்க வேண்டும். ஆனால் அதற்கான அடையாளங்கள் தற்போதைய தரைப்பகுதிகளில் கிடைக்கவில்லை. கண்டிப்பாக கடலில் கிடைக்கும் என்ற அனுமானம் இருப்பதால், இக்கடலியல் ஆய்வினை முக்கியமாகக் கருதுகிறோம். இதுபோன்ற ஆய்வுகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டால் பல வரலாற்றுத் தகவல்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு என்பதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன்'' என தெரிவித்தார்.
தற்போது தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை கீழடி, கொற்கை, சிவகளை, வெம்பக்கோட்டை, மயிலாடும்பாறை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதற்கும் தற்போதைய கடல் அகழாய்வுக்கும் என்ன வேறுபாடு இருக்கும்?
''தரைப்பகுதியைப் பொறுத்தவரை பெரும்பாலும் புதைப்பிடங்கள்தான் ஆய்வுக்காக அமைகின்றன. இதில் என்னுடைய வேண்டுகோள் புதைப்பிடங்களைக் கட்டமைத்தவர்களின் வாழ்விடங்களைக் கண்டறிந்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்பதுதான். அதைச் செய்தால்தான் இவ்விரண்டு இடங்களையும் ஒப்பீடு செய்வதற்கு இயலும். அதே போல காவிரிப்பூம்பட்டினத்தை ஆய்வு செய்தால் அதுவும் நமது சங்ககால தொடர்பினைத்தான் உறுதிப்படுத்தும்.
ஆகையால், புதைப்பிடங்களையும் வாழ்விடங்களையும் தனித்தனியாக பார்க்க முடியாது. மாறாக, நாம் பெருங்கற்காலத்தை தனி நாகரீகமாகப் பார்க்கிறோம். நமது சங்க கால இலக்கியங்கள் பெருங்கற்காலம் குறித்து வெகுவாகப் பதிவு செய்துள்ளன. ஆகையால் இதனை ஒன்றோடு தொடர்புபடுத்தி மேற்கொள்ளும் ஆய்வுகளே முழுமையான தரவுகளாக அமைந்து சங்ககாலத்தைப் பற்றிக் கூறுவதற்கு வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கும்.'' என கூறினார்.
கீழடி ஆய்வினை தங்கள் தலைமையில் முதன் முதலாக தாங்களே மிகுந்த ஆர்வம் கொண்டு இந்திய தொல்லியல் துறையின் வாயிலாக அகழாய்வு செய்ய முயற்சி மேற்கொண்டீர்கள். அதுபோன்று தற்போது தமிழ்நாடு தொல்லியல்துறையோடு இந்திய தொல்லியல் துறை கடல் அகழாய்வில் இணைய வாய்ப்புள்ளதா?
''அதுகுறித்து எனக்குத் தெரியவில்லை. அதற்கான வாய்ப்பு உண்டா? என்பதைக் கூட திட்டவட்டமாகக் கூற முடியவில்லை. ஆனால், தமிழ்நாடு அரசு நல்ல முன்னெடுப்பைச் செய்துள்ளது. இந்த ஆய்வை தற்போதுதான் தொடங்கியுள்ளார்கள் என்பதால், அதனை முடித்த பிறகு அவர்கள் வெளியிடும் அறிக்கையைப் பொறுத்து தான் எதுவும் சொல்ல முடியும். ஆனால், இந்திய தொல்லியல் துறை இந்த ஆய்வை மேற்கொண்டாலும் நமக்கு நன்மையே'' என இவ்வாறு பதிலளித்தார்.