'48% கலந்திருந்த நச்சு'; 12 பிஞ்சு உயிர்களை பறித்த இருமல் சிரப்... கோல்ட்ரிப் மருந்துக்கு தடை!
ஒடிசா, புதுச்சேரி உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கும் கோல்ட்ரிப் மருந்து விநியோகிக்கப்படுவதால், சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களுக்கும் இது தொடர்பான தகவல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என மாநில மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்ககம் கூறியது.
Published : October 4, 2025 at 5:18 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்து உற்பத்திக்கும், விற்பனைக்கும் தடை விதித்து மாநில மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்ககம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மத்தியப் பிரதேசம், ராஜஸ்தான் மாநிலங்களில் 1 முதல் 7 வயது வரை உள்ள 12 குழந்தைகள் கடந்த 15 நாட்களில் சந்தேகத்துக்குரிய வகையில் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்தனர். மருத்துவமனைகள் அறிக்கையில், குழந்தைகளின் இறப்புக்கு காரணம், சிறுநீரக செயலிழப்பு என தெரிய வந்தது. மேலும், அந்த குழந்தைகளின் சிறுநீரகத் திசுவில் 'டை எத்திலீன் கிளைக்கால்' (DEG) எனப்படும் ரசாயன வேதிப்பொருள் இருப்பதாகவும் அறிக்கை வெளியானது.
இது குறித்த நடந்த விசாரணையில், உயிரிழந்த குழந்தைகள் தமிழ்நாட்டின் காஞ்சிபுரத்தில் செயல்படும் ஸ்ரீசென் பார்மா என்ற நிறுவனம் தயாரித்த கோல்ட்ரிப் சிரப் மற்றும் வேறொரு மாநிலத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட நெக்ஸ்ட்ரோ டிஎஸ் மருந்து ஆகிய இருவேறு இருமல் மருந்துகளை உட்கொண்டு இருந்தது தெரிய வந்தது.
உயிரை பறித்த நச்சு
பெயிண்ட், மை போன்றவை தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் 'டை எத்திலீன் கிளைக்கால்' ரசாயனம், சம்பந்தப்பட்ட இருமல் மருந்துகளில் கலந்திருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்பட்டது. இது தொடர்பாக பல்துறை விசாரணைக் குழுவை மத்திய அரசு அமைத்துள்ளது. இதனிடையே, மத்தியப் பிரதேச உணவு மற்றும் மருந்து கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி தினேஷ் குமார் மெப்ரியா, தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டு இயக்ககத்துக்கு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பி இருந்தார்.
அதில், காஞ்சிபுரத்தில் செயல்படும் ஸ்ரீசென் பார்மாவில் தயாரிக்கப்பட்ட (13 பேட்ச்) கோல்ட்ரிப் மருந்தை சோதனைக்கு உட்படுத்தியிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அந்நிறுவனத்தில் ஆய்வு மேற்கண்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்.
உற்பத்திக்கு தடை
இதையடுத்து, தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டு துணை இயக்குநர் எஸ்.குருபாரதி தலைமையிலான குழுவினர், கடந்த 2 நாள்களாக சம்பந்தப்பட்ட மருந்து நிறுவனத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். அங்கிருந்து அதே பேட்சில் தயாரிக்கப்பட்ட கோல்ட்ரிப் உள்பட 5 மருந்துகளை ஆய்வுக்காக எடுத்து வந்துள்ளனர். அது மட்டுமல்லாது மறு உத்தரவு வரும் வரை தமிழ்நாடு முழுவதும் அதன் விற்பனையையும், விநியோகத்தையும், உற்பத்தி செய்வதையும் நிறுத்தி வைக்குமாறும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
48.6 சதவீதம் கலந்திருந்த நச்சு
இது குறித்து எஸ்.குருபாரதி தெரிவிக்கையில், ''கோல்ட்ரிப் சிரப் மருந்தை ஆய்வு செய்ததில் தரமற்றது என தெரிய வந்தது. அத்துடன் இதில் 48.6 சதவீதம் 'டை எத்திலீன் கிளைக்கால்' என்ற நச்சுப் பொருள் கலப்படம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் இது ஆரோக்கியத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும் என்றும் உடனடியாக பகுப்பாய்வு செய்து அறிக்கை அளித்துள்ளோம்.
பொதுமக்கள் மற்றும் நோயாளிகளின் பாதுகாப்புக்காக கோல்ட்ரிப் சிரப் மருந்து உற்பத்தியை நிறுத்த உரிய நிறுவனத்திற்கு உடனடியாக உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. அதோடு, உற்பத்தியாளருக்கு அவர்களின் உற்பத்தி உரிமத்தை ரத்து செய்வதற்கான ஒரு குறிப்பாணையும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பொதுமக்கள் இந்த கோல்ட்ரிப் சிரப் (தொகுதி எண். SR-13) தொகுப்பைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்த்து, ஏதேனும் இருப்பு இருந்தால் உடனடியாக உள்ளூர் மருந்து கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகளுக்குத் தெரிவிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். தகவல் கிடைத்த 2 நாட்களுக்குள் ஆய்வு, மாதிரி எடுத்தல், மருந்தின் பகுப்பாய்வு மற்றும் உற்பத்தி வளாகத்திற்கு உற்பத்தி நிறுத்த உத்தரவு வழங்குதல் உள்ளிட்ட முழு விசாரணையும் முடிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இங்கிருந்து ஒடிசா, புதுச்சேரி உள்ளிட்ட மாநிலங்களுக்கு கோல்ட்ரிப் மருந்து விநியோகிக்கப்படுவதால், சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்களுக்கும் இது தொடர்பான தகவல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மற்றொரு மருந்தான நெக்ஸ்ட்ரோ டிஎஸ் மருந்து தமிழகத்தில் ஏற்கெனவே விற்பனையில் இல்லை'' என தெரிவித்தார்.