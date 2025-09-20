பூம்புகார் நகரில் தமிழர் நாகரிகம் எப்படி இருந்தது? கடலுக்குள் சென்று ஆய்வு செய்யும் தொல்லியல் துறை!

பூம்புகார் நகரில் தமிழர் நாகரிகம் எப்படி இருந்தது? கடலுக்குள் சென்று ஆய்வு செய்யும் தொல்லியல் துறை!
கடலடி அகழாய்வு குறித்து தொழில் மற்றும் தொல்லியல் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
Published : September 20, 2025 at 8:53 PM IST
- By சே.சிவகுமார்
சென்னை: தமிழக தொல்லியல் துறை, அடுத்தகட்டமாக கடலடி அகழாய்வு பணியில் காலடி எடுத்து வைப்பதாக அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அறிவித்துள்ளார்.
கிரஹாம் ஹான்காக் என்பவர் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த உலகப் புகழ்பெற்ற ஆழ்கடல் ஆராய்ச்சியாளர். இவரது பல்வேறு தொல்லியல் கண்டுபிடிப்புகள், உலக அளவில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியவை. இவர் கடந்த 2001ஆம் ஆண்டு, பூம்புகார் கடற்பகுதியில் தீவிர ஆழ்கடல் ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டார். அதில், உலகில் முதன்முதலில் தோன்றிய நவீன நாகரிக நகரமாக பூம்புகார் இருக்கக்கூடும் என்று தெரிவித்தார்.
அதற்கு முன்னரே, கோவாவில் அமைந்துள்ள ‘தேசிய ஆழ்கடல் ஆய்வுக் கழகம்’ 1990ஆம் ஆண்டு பூம்புகார் நகர கடற்பகுதியில் ஆய்வினை மேற்கொண்டது. இந்த ஆய்வானது 1993 ஆம் ஆண்டு வரை நடைபெற்றது. அதில், கடலுக்குள் மூழ்கியுள்ள வட்ட வடிவ கிணறுகள், சங்க காலத்தைச் சேர்ந்த சுட்ட செங்கற்களாலான கட்டுமானங்கள் கண்டறியப்பட்டன. மேலும், பல்வேறு வகையான அரிய தொல்லியல் பொருட்கள் இருப்பதையும் கடலடி ஆராய்ச்சியாளர்கள் உறுதி செய்தனர்.
இந்த ஆய்வுகள் அனைத்தும், பூம்புகார் கடற்பகுதியில் மிகப்பெரிய நகரம் மூழ்கி இருக்க வாய்ப்பு இருப்பதை உறுதி செய்தன. ஆனாலும் தேசிய ஆழ்கடல் ஆய்வு கழகம் நிதி பற்றாக்குறையை காரணம் காட்டி, இந்த ஆய்வை பாதியில் நிறுத்தியது. இதனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக பூம்புகார் பகுதியிலும், தெற்கே குமரி மனையிலும் கடலடி அகழாய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என தொல்லியல் அறிஞர்கள் வலியுறுத்தி வந்தனர்.
இந்நிலையில், தமிழர்களின் தொன்மையை மேலும் தேடும்விதமாக, தமிழக தொல்லியல் துறை கடலடி அகழாய்வு பணியில் காலடி எடுத்து வைத்திருக்கிறது. இதற்கு தொல்லியல் அறிஞர்கள் பெரும் வரவேற்பை கொடுத்து வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து தொழில் மற்றும் தொல்லியல் துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தனது எக்ஸ் தளத்தில், “சங்ககாலத்தில் கடல் வாணிபத் துறைமுகமாக இருந்த காவிரிப்பூம்பட்டினம் என்றழைக்கப்பட்ட இன்றைய மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தில் உள்ள பூம்புகாரில், பழந்தமிழ் நாகரிகத்தின் தொன்மையை ஆராயும் பொருட்டு, இந்திய கடல்சார் பல்கலைக்கழகத்தின் உதவியுடன் தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை ஆய்வுப் பணிகளை தொடங்கியுள்ளன.
பேராசிரியர் கே. ராஜன் தலைமையில், தொல்லியல் துறை இணை இயக்குநர் சிவானந்தம் ஆகியோரை உள்ளடக்கிய வல்லுநர் குழு, இந்த ஆய்வை தொடங்கியுள்ளது” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கீழடியில் நடத்தப்பட்ட அகழாய்வுகளின் மூலம் தமிழர்களின் நாகரிகம் சுமார் 2,650 ஆண்டுகள் என அறிவியல்பூர்வமாக நிரூபணமானது. அதேபோல், சிவகளையில் கிடைத்த 5,500 ஆண்டு பழமை வாய்ந்த இரும்பு ஆயுதத்தின் மூலம் உலகளவில் இரும்பு நாகரிகத்தின் முன்னோர்கள் தமிழர்கள் என்பதும் தற்போது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழர்களின் பழமையை பறைசாற்றும் வகையில் ஆதிச்சநல்லூர், அரிக்கமேடு, கொடுமணல், பொருந்தல் அகழாய்வுகளோடு கொற்கை, சிவகளை, வெம்பக்கோட்டை, மயிலாடும்பாறை ஆகியவற்றோடு கீழடி அகழாய்வுகள், பண்டைத் தமிழரின் வரலாற்று சிறப்பை வெளிக்கொணர்ந்துள்ளது. இந்நிலையில், பூம்புகார் கடலடி ஆய்வுகள் இதில் மற்றொரு திருப்புமுனையாக அமையும் என தொல்லியல் உலகம் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறது.