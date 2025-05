ETV Bharat / state

+2 பொதுத்தேர்வில் அடித்து நொறுக்கிய அரியலூர் மாவட்டம்..! டாப் 5 லிஸ்ட் இதுதான்! - 12TH RESULT FIRST DISTRICT

மாணவர்கள் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 8, 2025 at 12:10 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 12:33 PM IST 2 Min Read

சென்னை: ப்ளஸ் 2 பொதுத் தேர்வில் 98.82 சதவீதம் தேர்ச்சியுடன் அரியலூர் மாவட்டம் முதலிடம் பிடித்துள்ளது. 2024-25 ஆம் கல்வியாண்டுக்கான ப்ளஸ் 2 பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் (12th exam result) இன்று வெளியான நிலையில், மாணவர்கள் தங்களது ரிசல்ட்டை ஆவலுடன் இணையதளம் மற்றும் பள்ளியில் நேரடியாக சென்று பார்த்து வருகின்றனர். இந்த கல்வியாண்டில் 95.3 சதவீதம் மாணக்கர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். இதில் மாணவிகள் 96.70 சதவீதம், மாணவர்கள் 93.16 சதவீதம் என வழக்கம் போல் மாணவர்களைவிட மாணவிகள் 3.54 சதவீதம் அதிகளவில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். இந்நிலையில், 98.82 சதவீதம் தேர்ச்சியுடன் அரியலூர் மாவட்டம் முதலிடம் பிடித்துள்ளது. அரியலூரை அடுத்து 97.98 சதவீதம் தேர்ச்சியுடன் ஈரோடு மாவட்டம் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்துள்ளது. 97.53 சதவீதம் தேர்ச்சியுடன் திருப்பூர் மாவட்டம் மூன்றாம் இடத்தையும், 97.48 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்று கோயம்புத்தூர் நான்காவது இடத்தையும், 97.1 சதவீதம் தேர்ச்சியடைந்து கன்னியாகுமரி ஐந்தாவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளது. இதுவே கடந்த ஆண்டில், 97.45 சதவீதம் தேர்ச்சியுடன் திருப்பூர் மாவட்டம் முதலிடம் பிடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இது ஒருபுறம் இருக்க, இந்த ஆண்டு ப்ளஸ் 2 பொதுத்தேர்வில் அரசுப் பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் 91.94 சதவீத தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். மாவட்ட வாரியாக அரசுப் பள்ளிகளின் தேர்ச்சி விகிதம் குறித்து பார்க்கும்போது, அரியலூர் மாவட்டத்தில் 98.32 சதவீத அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கிறார்கள். ஈரோடு மாவட்டத்தில் 96.88 சதவீத அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். அதுவே திருப்பூரில் 95.64 சதவீதமும், கன்னியாகுமரியில் 95.6 சதவீத அரசுப் பள்ளி மாணவர்களும், கடலூரில் 94.99 சதவீத அரசுப் பள்ளி மாணவர்களும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.

