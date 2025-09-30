ETV Bharat / state

தேவர் சிலைக்கு ஒரு நியாயம்.. தமிழன்னை சிலைக்கு ஒரு நியாயமா? கொந்தளிக்கும் தமிழ் ஆர்வலர்கள்!

மதுரையில் உள்ள தமிழன்னை சிலை அகற்றம் விவகாரத்தில், மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் குழு அமைத்து முடிவெடுக்க உயர் நீதிமன்ற அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.

மதுரையில் உள்ள தமிழன்னை சிலை
மதுரையில் உள்ள தமிழன்னை சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 30, 2025 at 3:56 PM IST

By - இரா.சிவக்குமார்

மதுரை: சாலை விரிவாக்க பணிகளுக்காக தமுக்கம் மைதானத்தின் முன்புறம் அமைந்துள்ள தமிழன்னை சிலையை அகற்றுவதா? என்று பல்வேறு தமிழ் அமைப்புகள் தரப்பில் இருந்து கண்டங்கள் எழுந்துள்ளது.

கோரிப்பாளையத்தில் உள்ள தேவர் சிலைக்கு எந்தவித பாதிப்பும் நேராமல் பாலம் அமைக்கப்படும் போது, தமிழன்னை உள்ளிட்ட சிலைகளை மட்டும் அகற்ற முனைவது எந்த விதத்தில் நியாயம் என தமிழ் ஆர்வலர்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

முதல் - இடை - கடைச்சங்கங்கள் மட்டுமின்றி வள்ளல் பாண்டித்துரை தேவரால் நான்காம் தமிழ்ச்சங்கம் வரை அமைத்து மொழிக்காக பாடுபட்ட ஊர் மதுரை. அந்த வகையில் தான் மதுரையில் உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் (Ulaga Tamil Sangam) அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 1981 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் அன்றைய முதலமைச்சர் எம்ஜிஆர் மதுரையில் ஐந்தாவது உலகத் தமிழ் மாநாட்டை நடத்தினார். அந்த மாநாட்டின் நிறைவு நாளான 1981 ஜனவரி 10ஆம் தேதி தமுக்கம் மைதானத்தின் நுழைவாயிலில் அன்றைய இந்திய பிரதமர் இந்திரா காந்தி முன்னிலையில், கல் தேரில் கம்பீரமாக அமர்ந்திருக்கும் தமிழன்னையின் சிலையை எம்ஜிஆர் திறந்து வைத்தார். 40 ஆண்டுகளைக் கடந்த நிலையிலும் மதுரையின் முக்கிய அடையாளமாக இந்த தமிழன்னை சிலை இன்றளவும் திகழ்கிறது.

தமிழன்னை சிலை
தமிழன்னை சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில் மதுரை மாவட்டம் கோரிப்பாளையம் பகுதியில் தமிழக அரசு மேற்கொண்டு வரும் சாலை விரிவாக்கப் பணி மற்றும் பாலம் கட்டுமான பணிகள் காரணமாக, தமுக்கம் பகுதியில் அமைந்துள்ள தமிழன்னை சிலை மட்டுமன்றி சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் சிலை, நேரு சிலை, தல்லாகுளம் பகுதியில் அமைந்துள்ள கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை, உ.வே.சாமிநாத ஐயர் ஆகியோரின் சிலைகளையும் அப்புறப்படுத்த மதுரை மாநகராட்சி நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது. இந்த தகவல் வெளியாகி தமிழ் ஆர்வலர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதுகுறித்து தமிழ் தேசிய பேரியக்கத்தின் தலைமை குழு உறுப்பினர் கதிர்நிலவன் கூறுகையில், “மதுரையின் அடையாளமாக தமிழன்னை சிலை திகழ்கிறது. ஐந்தாம் உலகத் தமிழ் மாநாட்டின் போது தமிழ் அறிஞர்களின் சிலைகளை அமைத்து எம்ஜிஆர் மதுரையை தமிழுக்கான அடையாளமாக மாற்றினார். மேம்பாலம் கட்டுமான பணியின் காரணமாக தமிழன்னை சிலையை அகற்றப் போவதாகக் கூறுகிறார்கள். ஆனால் அதை வெளிப்படையாக இவர்கள் அறிவிக்கவில்லை.

சாலை விரிவாக்க பணிகளுக்காக அகற்றப்பட உள்ள சிலைகள்
சாலை விரிவாக்க பணிகளுக்காக அகற்றப்பட உள்ள சிலைகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தல்லாகுளம் பகுதியில் உள்ள கவிமணி சிலையை அகற்றும்போது அப்பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் வழக்குத் தொடுத்தபோது தான், இந்த சிலைகள் எல்லாம் அகற்றப்படுகின்ற விஷயங்கள் வெளியே வந்துள்ளது. இந்த சிலைகள் அனைத்தையும் அகற்றி உலகத் தமிழ்ச் சங்க வளாகத்தில் அமைக்கப்பட இருப்பதாக நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

போக்குவரத்து நெருக்கடியை சமாளிப்பதற்காக சாலை விரிவாக்க பணிகள் பாலம் கட்டுமான பணிகள் வரவேற்கத்தக்கது தான். ஆனால் கோரிப்பாளையத்தில் மையமாக இருக்கக்கூடிய பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவர் சிலைக்கு எந்தவித பாதிப்பும் நேராமல் பாலம் அமைக்கப்படும் போது, தமிழன்னை சிலை, சங்கரதாஸ் சுவாமிகள், கவிமணி மற்றும் உவேசா சிலைகளை மட்டும் அகற்ற முனைவது எந்த விதத்தில் நியாயம்.

நான் குறிப்பிட்ட சிலைகள் அனைத்துமே சாலையின் ஓரமாக அமைந்துள்ளன. ஆகையால் அவற்றை சாலையிலிருந்து 5 அடி உள்ளே தள்ளி அமைப்பதற்கான இடம் இருக்கும்போதும், வேறு இடத்தில் கொண்டு போய் வைப்பதை ஏற்க முடியாது” என்றார்.

கோரிப்பாளையத்தில் உள்ள தேவர் சிலை
கோரிப்பாளையத்தில் உள்ள தேவர் சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து தமிழ் ஆர்வலர் அமுதா நம்மிடம் கூறுகையில், “தமிழன்னை சிலை அகற்றப்படும் முடிவு யாரையும் கேட்காமல் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இந்த சிலைகள் அமைந்துள்ள இடத்திலிருந்து பின்புறம் அரசு நிலம் தான் உள்ளது. ஆகையால் சற்று உள்ளே தள்ளி அமைப்பதில் மாநகராட்சிக்கு என்ன சிக்கல்? தமிழர்களுடைய தொன்மையான அடையாளங்களை இந்த அரசு திட்டமிட்டு அழித்து வருகிறது.

நாடகத்துறைக்கு சங்கரதா ஸ்வாமிகள் ஆற்றிய சேவை மிகவும் அளப்பரியது. தமிழ் மொழி ஒவ்வொரு தமிழர்களின் உயிரினும், உணர்விலும் கலந்தது. ஆகையால், இந்த தமிழன்னை சிலையை அகற்றுவதற்கு நாங்கள் ஒருபோதும் அனுமதிக்க மாட்டோம்” என உறுதியுடன் தெரிவித்தார்.

மதுரையில் அமைந்துள்ள தமிழன்னை சிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்நிலையில், சிலை அகற்றுவது தொடர்பான வழக்கு உயர் நீதிமன்ற கிளையில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் 'சிலைகள் அமைத்தல், வேறு இடத்திற்கு சிலைகளை இடமாற்றம் செய்வது குறித்து முடிவெடுக்க ஆட்சியர் தலைமையில் குழு அமைத்து அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. அக்குழு மாநகராட்சியின் பரிந்துரையை பரிசீலித்து முடிவெடுக்கும்’ எனக் குறிப்பிட்டார். இந்த பதிலை ஏற்றுக்கொண்டு வழக்கை நீதிபதிகள் முடித்து வைத்துள்ளனர்.

