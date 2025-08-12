கோயம்புத்தூர்: மதுக்கரை - வாளையறு இடையே பொருத்தப்பட்டுள்ள ஏஐ கேமராக்கள் மூலமாக, கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு முதல் இதுவரை 6,592 காட்டு யானைகள் ரயில்வே தண்டவாளத்தை பாதுகாப்பாக கடந்து சென்றுள்ளதாக வனத்துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் சுப்ரியா சாகு தெரிவித்துள்ளார்.
கோவை மாவட்டத்தில் மதுக்கரை வனச்சரகம் 694 சதுர கி.மீ. பரப்பளவில் அமைந்துள்ளது. கோவையில் இருந்து கேரளாவிற்கு போத்தனூர், வாளையார் பகுதிகள் வழியாக இயக்கப்படும் ரயில்கள், இந்த மதுக்கரை வனப்பகுதி வழியாக செல்கின்றன. இதற்காக A - (2.9 கி.மீ. தூரம்), B - (4.15 கி.மீ தூரம்) என இரண்டு ரயில் பாதைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ரயில் பாதைகளில் நாள்தோறும் ஏராளமான ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த நிலையில், மதுக்கரை வனச்சரகம் பகுதியில், வலசை வரும் யானைகள் உட்பட சுமார் 200-க்கும் மேற்பட்ட காட்டு யானைகள் உள்ளன. உணவு மற்றும் தண்ணீருக்காக வனப் பகுதியிலிருந்து வெளியேறும் இந்த யானைகள், வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள ரயில் தண்டவாளங்களை கடந்து செல்லும் போது ரயில்கள் மோதி உயிரிழக்கின்றன. கடந்த 20 ஆண்டுகளில் இப்பகுதியில் மட்டும் 35 காட்டு யானைகள் ரயில் மோதி பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதனை தடுக்க பாலக்காடு ரயில்வே நிர்வாகமும், வனத்துறையும் இணைந்து பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்தன. இதில், காட்டு யானைகள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள B ரயில் பாதையில், வாளையாறு - எட்டிமடை இடையே இரண்டு இடங்களில் யானைகள் கடந்து செல்வதற்காக சுரங்கப் பாதைகள் அமைக்கப்பட்டன. மேலும், மதுக்கரை - வாளையாறு இடையே ஏஐ தொழில்நுட்பம் உதவியுடன் காட்டு யானைகள் நடமாட்டத்தை 24 மணி நேரமும் கண்டறிந்து எச்சரிக்க விடுக்கும் திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது.
இதற்காக, 12 டவர்கள் அமைக்கப்பட்டு, AI மூலம் இயங்கும் 24 நவீன தெர்மல் கேமிராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இவை தண்டவாளம் அருகே யானைகள் நடமாட்டத்தை 24 மணி நேரமும் கண்காணித்து, யானை நடமாட்டம் குறித்து ரயில் நிலையங்கள், ரயில்வே கட்டுப்பாட்டு அறை, லோகோ பைலட் மற்றும் ரோந்து குழுக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுகின்றது.
As a beautiful family of elephants crosses the railway track at Madukkarai in Coimbatore, an AI-powered early warning system by the Tamil Nadu Forest Department ensures their safe passage, a sight that fills the heart with warmth.— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) August 12, 2025
What better tribute to elephants on the… pic.twitter.com/IyX9uUqQGg
இதனால், லோகோ பைலேட் ரயிலின் வேகத்தை குறைத்து விபத்து ஏற்படுவதை தவிர்க்க வாய்ப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதே போல், ரயில் தண்டவாள பகுதியில் கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபடும் வனப் பணியாளர்கள், காட்டு யானைகள் தென்பட்டால் விரட்டும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு முதல் தற்போது வரையில் மொத்தம் 6,592 காட்டு யானைகள் ரயில்வே தண்டவாளத்தை பாதுகாப்பாக கடந்து சென்றுள்ளன. மேலும், 2023 நவம்பர் முதல் தற்போது வரையில் விபத்துகளில் யானைகள் உயிரிழப்பு நிகழவில்லை என வனத்துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளராக சுப்ரியா சாகு தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
இன்று (ஆகஸ்ட் 12) யானைகள் தினத்தை முன்னிட்டு மதுக்கரை ரயில் தண்டவாளத்தை ஒரு யானைகள் கூட்டம் கடந்து செல்லும் காட்சிகளை வனத் துறை கூடுதல் தலைமை செயலாளர் சுப்ரியா சாகு எனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அதில், யானைகள் பாதுகாப்பாக கடந்து செல்ல, பணியாற்றும் வனப்பணியாளர்கள் மற்றும் ரயில்வே ஊழியர்கள் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது பதிவாகியுள்ளது.
