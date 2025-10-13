ETV Bharat / state

கரூர் சம்பவ வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு; தவெகவின் கோரிக்கையும் ஏற்பு!

ஓய்வுபெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அஜய் ரஸ்தோகி தலைமையிலான மூன்று பேர் கொண்ட குழு சிபிஐ விசாரணையை கண்காணிக்கும் என்றும் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

உச்ச நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்)
உச்ச நீதிமன்றம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 13, 2025 at 10:58 AM IST

புதுடெல்லி: கரூர் கூட்ட நெரிசல் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தது தொடர்பான வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என்ற தவெகவின் கோரிக்கையை ஏற்று உச்ச நீதிமன்றம் இன்று அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 27 ஆம் தேதி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் சார்பில் கரூரில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்டபோது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள், பெண்கள் உட்பட 41 பேர் உயிரிழந்தனர். 100-க்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர். இச்சம்பவம் குறித்து விசாரிக்க ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் தனிநபர் ஆணையத்தை தமிழ்நாடு அரசு அமைத்துள்ளது.

இருப்பினும், இந்த சம்பவத்தில் சதி இருப்பதால் வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்ற வேண்டும் என தவெக சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனுவை விசாரித்த மதுரை அமர்வு வழக்கு ஆரம்ப கட்டத்தில் இருப்பதால் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட முடியாது எனக்கூறி வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது.

இந்நிலையில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் இது சம்மந்தமாக பொதுநல வழக்கு தொடரப்பட்ட நிலையில், கரூர் கூட்ட நெரிசல் வழக்கை விசா​ரிக்க வடக்கு மண்டல ஐ.ஜி.அஸ்ரா கார்க் தலைமை​யில் சிறப்பு புல​னாய்வு குழுவை அமைத்து உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்தும், ஓய்வுபெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையிலான ஆணையம் இந்த வழக்கு விசாரணையை கண்காணிக்க வேண்டும் எனக் கோரியும் தவெக நிர்வாகி ஆதவ் அர்ஜுனா சார்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இதேபோல், கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் குறித்து சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவு பிறப்பிக்க மறுத்த சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வின் உத்தரவை எதிர்த்து, பாஜகவின் சென்னை மாநகராட்சி உறுப்பினர் உமா ஆனந்தன் மற்றும் இந்த சம்பவத்தில் உயிரிழந்த இருவரின் குடும்பத்தினர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்திருந்தனர்.

இதையடுத்து இந்த வழக்கு கடந்த 10ஆம் தேதி நீதிபதிகள் ஜே.கே. மகேஸ்வரி, என்.வி.அஞ்சாரியா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தவெக சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் கோபால் சுப்ரமணியம், "இந்த வழக்கு விசாரணையின்போது சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தவெகவின் கருத்தை கேட்கவில்லை. ஆனாலும் முதல் நாளிலேயே நீதிமன்றத்தால் சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைக்கப்பட்டதோடு, தவெக தலைவர் விஜய்க்கு எதிராக உயர் நீதிமன்றம் கருத்துக்களை தெரிவித்தது" என்றார்.

தமிழக அரசு தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் வில்சன், "பரப்புரையில் போலீசார் கூறிய எந்த வழிமுறையையும் தவெக பின்பற்றவில்லை. பரப்புரை செய்வதாக கூறிய நேரத்தை கடந்து, விஜய் பரப்புரை செய்ததே கூட்ட நெரிசலுக்கு முக்கிய காரணம்" என்றார்.

மேலும் வாதிட்ட அவர், "மாநில அரசின் ஒப்புதல் இல்லாமல் சிபிஐக்கு வழக்கை மாற்றுவது கூட்டாட்சிக்கு எதிரானது. கரூர் சம்பவத்தில் சட்டத்தின்படியே அனைத்து நடைமுறைகளும் பின்பற்றப்பட்டன" என தெரிவித்தார்.

இதைத்தொடர்ந்து கருத்து தெரிவித்த நீதிபதிகள், "உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் இந்த வழக்கின் விசாரணை நடைபெற்று வரும்போது, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இதுதொடர்பான வழக்கை ஏன் விசாரணைக்கு ஏற்றது" என்று கேள்வி எழுப்பினர்.

இந்த வழக்கில் நீதிமன்ற நடைமுறைகள் முறையான பின்பற்றவில்லை எனக்கூறி நீதிபதிகள் வழக்கின் தீர்ப்பை ஒத்திவைத்தனர்.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிபதிகள், கரூர் கூட்ட நெரிசல் வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்றி நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். மேலும், ஓய்வு பெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அஜய் ரஸ்தோகி தலைமையிலான மூன்று பேர் கொண்ட குழு வழக்கு விசாரணையை கண்காணிக்கும் என்றும் நீதிபதிகள் தங்களது உத்தரவில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

