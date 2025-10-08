அண்ணாமலைக்கு ரசிகர் மன்றம் தொடங்கிய பாஜக தொண்டர்கள் - ஆண்டிபட்டியில் பரபரப்பு!
ஆண்டிபட்டி அருகே தமிழ்நாடு பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலைக்கு கட்சி தொண்டர்கள் ரசிகர் மன்றம் தொடங்கி போஸ்டர்களை ஒட்டியுள்ளனர்.
Published : October 8, 2025 at 7:04 PM IST
தேனி: தமிழ்நாடு பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை பெயரில் 'ரசிகர்கள் சமூக சேவை நற்பணி மன்றம்' என்ற பெயரில் பாஜக தொண்டர்கள் போஸ்டர் அடித்து ஓட்டியுள்ள சம்பவம் ஆண்டிப்பட்டியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக இருந்த அண்ணாமலை தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ததையடுத்து, தமிழக பாஜக பாஜக தலைவர் பதவி அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. அது முதலே திமுகவை அவர் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வந்தார். குறிப்பாக தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு மிரட்டல் விடுத்து பேசியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
இந்த நிலையில், அண்மையில் தமிழ்நாட்டின் புதிய பாஜக தலைவராக நயினார் நாகேந்திரனை பாஜக தேசிய தலைமை நியமித்தது. அதனை தொடர்ந்து அண்ணாமலை நிர்வாகிகளுடன் சேர்ந்து கட்சி பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். அவ்வப்போது கட்சி நிகழ்ச்சிகளிலும், செய்தியாளர் சந்திப்பிலும் பங்கேற்று வருகிறார்.
அண்மையில் கரூர் துயர சம்பவத்தை குறித்து காவல்துறை மற்றும் அரசின் மீதும் குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்கி இருந்தார். தமிழக பாஜகவை பொறுத்தவரை அண்ணாமலைக்கு கட்சி தொண்டர்களிடையே செல்வாக்கு அதிகம் உள்ளது. இதன் காரணமாக, அவரின் தலைவர் பதவி பறிக்கப்பட்ட போது சிறிது சலசலப்பும் ஏற்பட்டது.
இந்த சூழலில், கட்சிக்குள்ளேயே அண்ணாமலைக்கு தீவிர ஆதரவாளர்களாக இருக்கும் தொண்டர்கள் ஆண்டிபட்டியில் அவருக்கு ரசிகர் மன்றம் தொடங்கியுள்ளனர். "ரசிகர்கள் சமூக சேவை நற்பணி மன்றம்" என்ற பெயரில் ஆண்டிப்பட்டி நகரின் பல்வேறு இடங்களில் போஸ்டர்கள் ஒட்டியுள்ளனர்.
அந்த போஸ்டரில் "தமிழ்நாட்டின் அரசியல் சூப்பர் ஸ்டார்" மற்றும் '' மக்கள் தலைவர் "அண்ணாமலை தலைமை ரசிகர் சமூக சேவை நற்பணி மன்றம்'' ஆகிய வாசகங்கள் இடம்பெற்றுள்ளது.
இது குறித்து அப்பகுதியை சேர்ந்த பாஜக நிர்வாகிகளை கேட்ட போது, "கட்சி தொண்டர்கள் யார் வேண்டுமானாலும் இந்த மன்றத்தில் உறுப்பினராக சேரலாம். அண்ணாமலை மீதுள்ள தனிப்பட்ட விருப்பத்தால் இந்த மன்றத்தை துவக்கி உள்ளோம்" என்றனர்.
மேலும், ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர் பெயரில் ரசிகர் மன்றம் தொடங்கிய சம்பவம் ஆண்டிப்பட்டியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.