அம்பத்தூர் எம்எல்ஏ தலைமையில் மாற்றுத்திறனாளி தம்பதிக்கு இலவச திருமணம்!
அம்பத்தூரில் மாற்றுத்திறனாளி தம்பதிக்கு இலவச திருமணம் கோலாகலமாக நடைபெற்றது.
Published : September 15, 2025 at 10:24 AM IST
சென்னை: அம்பத்தூரில் தனியார் திருமண தகவல் மையம் மூலம், மாற்றுத்திறனாளி தம்பதிக்கு 107 சீர்வரிசையுடன் இலவச திருமணம் நடைபெற்றது. அம்பத்தூர் எம்எல்ஏ ஜோசப் சாமிவேல் தலைமை வகித்து திருமணத்தை வெகுசிறப்பாக நடத்தி வைத்தார்.
சென்னை அம்பத்தூரில், ‘சன் ஸ்டார்’ எனும் தனியார் திருமண தகவல் மையம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த மையம் சமூகத்தில், உடல் குறைபாடுகள் கொண்ட மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இலவசமாக திருமணம் நடத்தி வருகிறது. ஒவ்வொரு மாதமும் இரண்டாவது வாரம் இந்த திருமணம் நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில் கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன்னர் ஒரு மாற்றுத்திறனாளி ஜோடிக்கு கோலாகலமாக திருமணம் நடைபெற்றது.
இந்த நிலையில், சென்னை தேனாம்பேட்டை சேர்ந்த தீனதயாளன் (32) என்பவருக்கும், பட்டாபிராமை சேர்ந்த தேவி (30) என்பவருக்கும் நேற்று (செப் 13) அம்பத்தூரில் உள்ள கோயிலில் திருமணம் நடைபெற்றது. இதனை, அம்பத்தூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜோசப் சாமிவேல் தலைமை ஏற்று நடத்தி வைத்தார்.
இந்த திருமண விழாவில் தம்பதிக்கு கட்டில், பிரோ, மெத்தை, 2 கிராம் தங்கம், பாத்திரம், ஆடைகள் என 107 வகையான சீர்வரிசை தனியார் திருமண தகவல் மையம் மூலம் வழங்கப்பட்டது. பாட்டுக் கச்சேரியுடன் வெகு சிறப்பாக நடத்தப்பட்ட இவர்களது திருமணத்தில், ஏராளமான மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் உறவினர்கள் கலந்துகொண்டு மணமக்களை வாழ்த்தினர். பின்னர், அனைவரும் திருமண தம்பதியுடன் புகைப்படங்கள் எடுத்துக்கொண்டனர்.
இதுகுறித்து இந்த திருமண தகவல் மைய நிறுவனர் ரவி கூறுகையில், "சமூகத்தில் ஏராளமான மாற்றுத்திறனாளிகள் திருமணமாகாமல் இருந்து வருகின்றனர். அவர்களுக்கும் திருமணம் நடக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில், இலவசமாக அவர்களுக்கு திருமணம் செய்து வருகிறோம். இவை வெளி மாநிலங்களில் உள்ளவர்களை இணைக்கும் முயற்சியாகவும் உள்ளது" என்றார்.
வேலை வாய்ப்பு, பொருளாதார நிலை உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் இன்றைய இளம் தலைமுறையினருக்கு குறித்த வயதில் திருமணம் நடைபெறுவது சவாலான விஷயமாக உள்ளது. அப்படியிருக்கும்போது எங்களை போன்ற மாற்றுத்திறனாளிகளின் நிலையை சொல்லவா வேண்டும்? அன்றாட வாழ்க்கையை எதிர்கொள்வதே எங்களுக்கு சவாலான விஷயமாக இருக்கும்போது எங்களுக்காக இலவச திருமண சேவையை இந்த மையம் நடத்தி வருவது மிகப்பெரிய விஷயம் என்று இந்த திருமணத்தில் பங்கேற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் சிலர் நெகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்தனர்.