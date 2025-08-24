ETV Bharat / state

"நான் எந்த அரசியல் கட்சியையும் சார்ந்தவன் அல்ல” - சென்னையில் மனம் திறந்த சுதர்சன் ரெட்டி! - SUDERSHAN REDDY PRESS MEET

சுதர்சன் ரெட்டி தனது கொள்கைகள் குறித்தும், குடியரசு துணைத் தலைவர் பதவி குறித்தும் பேசியுள்ளார்.

செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் சுதர்சன் ரெட்டி, கனிமொழி உள்ளிட்டோர்
செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் சுதர்சன் ரெட்டி, கனிமொழி உள்ளிட்டோர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 24, 2025 at 9:03 PM IST

சென்னை: தான் ஒரு அரசியல் நபர் என்றாலும், எந்த அரசியல் கட்சியையும் சார்ந்தவன் அல்ல எனவும், அமித் ஷாவின் அறிக்கைக்கு பதில் சொல்லவேண்டிய அவசியம் தமக்கு இல்லை எனவும் சுதர்சன் ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் இந்தியா கூட்டணியின் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளர் சுதர்சன் ரெட்டி, கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை சந்தித்து இன்று ஆதரவு திரட்டினார்.

அதன்பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “எதிர்க்கட்சிகளின் சார்பில் குடியரசு துணைத் தலைவர் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டுள்ளேன். எந்த அரசியல் கட்சியிலும் நான் சேர்ந்திராததால் தான் எதிர்க்கட்சிகள் என்னை தேர்வு செய்துள்ளன. நாட்டின் 60% வாக்காளர்களின் பிரதிநிதியாக நான் நிறுத்தப்பட்டுள்ளேன். 1971 ஆம் ஆண்டு வழக்கறிஞராக பணியை தொடங்கிய நான் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மதித்து, நீதித்துறையில் பல்வேறு பொறுப்புகளை வகித்துள்ளேன்.

குடியரசு துணைத் தலைவர் பதவி என்பது அரசியல் நிறுவனம் அல்ல. அதனை சார்பின்றி செயல்படுத்த வேண்டிய பொறுப்பு உள்ளது. தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் மிகத் திறமையானவர். அவரால்தான் இந்நிலைமை சாத்தியமானது. அவர் ஒரு சிறந்த பொதுநலத் தலைவர். அவரை நேரில் சந்திப்பது எனக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கிறது” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "அமித் ஷாவின் அறிக்கைக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனவும், தனக்கும் சி.பி ராதாகிருஷ்ணனுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை எனவும் கூறியதோடு, இந்தத் தேர்தல் மிகவும் மரியாதைக்குரிய முறையில் நடைபெறும் என்று தான் நாட்டிற்கு வாக்குறுதி அளித்துள்ளேன்," என்றும் கூறினார்.

மேலும், "தான் ஒரு சுதந்திர அரசியல் ஜனநாயகவாதி என்றும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள்தான் இந்த தேர்தலில் வாக்களிக்க போவதால் அவர்களை சந்தித்து வாக்கு கேட்க இருப்பதாகவும் கூறினார்.

முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சிறந்த கல்வியாளர் என்றும், அவர் இந்தப் பதவி வகித்த பிறகு பல சிறந்தோர் இந்த பொறுப்பை ஏற்றிருந்ததாகவும், தான் ஒரு அரசியல் நபர்தான் என்றாலும் எந்தவொரு அரசியல் கட்சியையும் சார்ந்திருப்பதில்லை" எனவும் சுதர்சன் ரெட்டி தெரிவித்தார்.

அவருக்கு முன்னதாக பேசிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி, “எதிர்க்கட்சிகளின் ஒருமித்த குரலாக அதன் வடிவமாக சுதர்சன் ரெட்டி இங்கு வந்துள்ளார். முதலமைச்சரின் ஆதரவையும் வாழ்த்துகளையும் இவர் பெற்றுள்ளார். நாட்டின் இறையாண்மை மற்றும் அரசியலமைப்பை பாதுகாக்க அவருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும்” என்று கேட்டுக்கொண்டார்.



