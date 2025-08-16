சென்னை: தென்னக ரயில்வே நடத்திய தேர்தலில் மாநில மொழிகள் புறக்கணிக்கப்பட்டிருப்பது குறித்து சு.வெங்கடேசன் எம்.பி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
ரயில்வே தேர்வுகளை பொருத்தவரை ஆங்கிலம், இந்தி மற்றும் அந்தந்த மாநில மொழிகளில் இதுவரை தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு வந்தன. ஆனால் ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி தென்னக ரயில்வே இளநிலை பொறியாளர் பதவி உயர்வுக்கு நடைபெற்ற தேர்வில் கேள்வித்தாள் இந்தி மற்றும் ஆங்கில மொழிகளில் மட்டுமே தரப்பட்டிருந்தது.
தொடரும் மொழியுரிமை மீதான தாக்குதல் !— Su Venkatesan MP (@SuVe4Madurai) August 16, 2025
தென்னக ரயில்வே இளநிலைப் பொறியாளர் பதவி உயர்வுத் தேர்வில் மாநில மொழி உள்ளிட்டு மூன்று மொழிகளில் கேள்வித்தாள் தரப்பட வேண்டுமென்பது விதி.
ஆனால் தமிழ் கேள்வித்தாள் இல்லாமல் தேர்வு நடைபெற்றுள்ளது.
இந்தித் திணிப்பும் தமிழ் ஒழிப்புமே… pic.twitter.com/gZkJXP6w4Q
இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் எம்.பி சு.வெங்கடேசன் பதிவிட்டுள்ளார் . குறிப்பாக, மொழியுரிமை மீது தொடர் தாக்குதல்கள் நடத்தப்படுவதாக கடுமையாக சாடியுள்ளார். அந்த பதிவில்,
“தொடரும் மொழியுரிமை மீதான தாக்குதல்கள்!
"தென்னக ரயில்வேயால் நடத்தப்படுகிற இளநிலைப் பொறியாளர் பதவி உயர்வுத் தேர்வில் மாநில மொழி உள்ளிட்ட மூன்று மொழிகளில் கேள்வித்தாள் தரப்பட வேண்டும் என்பது விதிமுறை.
ஆனால் தமிழ் மொழியில் கேள்வித்தாள் இல்லாமலேயே தேர்வு நடைபெற்றிருக்கிறது. இந்தி திணிப்பும், தமிழ் ஒழிப்பும் ரயில்வேயின் இரட்டை தண்டவாளங்களாக இருக்கின்றன. எனவே நடத்தப்பட்ட தேர்வை ரத்து செய்து தமிழ் மொழியில் கேள்வித்தாள் கொடுத்து மீண்டும் தேர்வை நடத்துங்கள்!” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் இதுகுறித்து மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவிற்கும் கடிதம் எழுதியுள்ளார். அந்த கடிதத்தையும் இந்த பதிவுடன் இணைத்திருக்கிறார்.
இந்தி திணிப்பு குறித்து மற்றொரு பதிவில் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் பகிர்ந்திருக்கும் சு. வெங்கடேசன், இந்தி விசுவாசத்தை அவ்வப்போது வெளிப்படுத்துவதில் ரயில்வே துறைக்கு ஏன் இந்த ஆனந்தம் எனவும், ஒன்றிய அரசின் துறைகளுக்கு இதுவே வேலையாகி விட்டது எனவும் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.
தமிழ் மொழி மற்றும் தமிழக மக்களுக்கு எதிரான மத்திய அரசின் நடவடிக்கைகளை கண்டித்து அவ்வபோது, மத்திய அமைச்சர்களுக்கு கடிதம் எழுதி வரும் சு.வெங்கடேசன் எம்.பி, மத்திய அரசின் இதுபோன்ற செயல்பாடுகளுக்கு தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்.
