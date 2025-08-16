ETV Bharat / state

ரயில்வே தேர்வில் தமிழ் புறக்கணிப்பு: சு.வெங்கடேசன் கண்டனம் - SU VENKATESAN MP CONDEMN RAILWAY

தென்னக ரயில்வே நடத்திய தேர்தலில் தமிழ் மொழி இடம் பெறாததற்கு மதுரை எம்பி சு.வெங்கடேசன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

சு. வெங்கடேசன் எம்.பி
சு. வெங்கடேசன் எம்.பி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2025 at 2:10 PM IST

1 Min Read

சென்னை: தென்னக ரயில்வே நடத்திய தேர்தலில் மாநில மொழிகள் புறக்கணிக்கப்பட்டிருப்பது குறித்து சு.வெங்கடேசன் எம்.பி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

ரயில்வே தேர்வுகளை பொருத்தவரை ஆங்கிலம், இந்தி மற்றும் அந்தந்த மாநில மொழிகளில் இதுவரை தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு வந்தன. ஆனால் ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி தென்னக ரயில்வே இளநிலை பொறியாளர் பதவி உயர்வுக்கு நடைபெற்ற தேர்வில் கேள்வித்தாள் இந்தி மற்றும் ஆங்கில மொழிகளில் மட்டுமே தரப்பட்டிருந்தது.

இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் எம்.பி சு.வெங்கடேசன் பதிவிட்டுள்ளார் . குறிப்பாக, மொழியுரிமை மீது தொடர் தாக்குதல்கள் நடத்தப்படுவதாக கடுமையாக சாடியுள்ளார். அந்த பதிவில்,

“தொடரும் மொழியுரிமை மீதான தாக்குதல்கள்!

"தென்னக ரயில்வேயால் நடத்தப்படுகிற இளநிலைப் பொறியாளர் பதவி உயர்வுத் தேர்வில் மாநில மொழி உள்ளிட்ட மூன்று மொழிகளில் கேள்வித்தாள் தரப்பட வேண்டும் என்பது விதிமுறை.

ஆனால் தமிழ் மொழியில் கேள்வித்தாள் இல்லாமலேயே தேர்வு நடைபெற்றிருக்கிறது. இந்தி திணிப்பும், தமிழ் ஒழிப்பும் ரயில்வேயின் இரட்டை தண்டவாளங்களாக இருக்கின்றன. எனவே நடத்தப்பட்ட தேர்வை ரத்து செய்து தமிழ் மொழியில் கேள்வித்தாள் கொடுத்து மீண்டும் தேர்வை நடத்துங்கள்!” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமி வீட்டில் அமலாக்கத்துறை சோதனை... குடும்பத்தினர் வீடுகளிலும் ரெய்டு

மேலும் இதுகுறித்து மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவிற்கும் கடிதம் எழுதியுள்ளார். அந்த கடிதத்தையும் இந்த பதிவுடன் இணைத்திருக்கிறார்.

இந்தி திணிப்பு குறித்து மற்றொரு பதிவில் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் பகிர்ந்திருக்கும் சு. வெங்கடேசன், இந்தி விசுவாசத்தை அவ்வப்போது வெளிப்படுத்துவதில் ரயில்வே துறைக்கு ஏன் இந்த ஆனந்தம் எனவும், ஒன்றிய அரசின் துறைகளுக்கு இதுவே வேலையாகி விட்டது எனவும் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.

தமிழ் மொழி மற்றும் தமிழக மக்களுக்கு எதிரான மத்திய அரசின் நடவடிக்கைகளை கண்டித்து அவ்வபோது, மத்திய அமைச்சர்களுக்கு கடிதம் எழுதி வரும் சு.வெங்கடேசன் எம்.பி, மத்திய அரசின் இதுபோன்ற செயல்பாடுகளுக்கு தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

சென்னை: தென்னக ரயில்வே நடத்திய தேர்தலில் மாநில மொழிகள் புறக்கணிக்கப்பட்டிருப்பது குறித்து சு.வெங்கடேசன் எம்.பி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

ரயில்வே தேர்வுகளை பொருத்தவரை ஆங்கிலம், இந்தி மற்றும் அந்தந்த மாநில மொழிகளில் இதுவரை தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு வந்தன. ஆனால் ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி தென்னக ரயில்வே இளநிலை பொறியாளர் பதவி உயர்வுக்கு நடைபெற்ற தேர்வில் கேள்வித்தாள் இந்தி மற்றும் ஆங்கில மொழிகளில் மட்டுமே தரப்பட்டிருந்தது.

இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்து தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் எம்.பி சு.வெங்கடேசன் பதிவிட்டுள்ளார் . குறிப்பாக, மொழியுரிமை மீது தொடர் தாக்குதல்கள் நடத்தப்படுவதாக கடுமையாக சாடியுள்ளார். அந்த பதிவில்,

“தொடரும் மொழியுரிமை மீதான தாக்குதல்கள்!

"தென்னக ரயில்வேயால் நடத்தப்படுகிற இளநிலைப் பொறியாளர் பதவி உயர்வுத் தேர்வில் மாநில மொழி உள்ளிட்ட மூன்று மொழிகளில் கேள்வித்தாள் தரப்பட வேண்டும் என்பது விதிமுறை.

ஆனால் தமிழ் மொழியில் கேள்வித்தாள் இல்லாமலேயே தேர்வு நடைபெற்றிருக்கிறது. இந்தி திணிப்பும், தமிழ் ஒழிப்பும் ரயில்வேயின் இரட்டை தண்டவாளங்களாக இருக்கின்றன. எனவே நடத்தப்பட்ட தேர்வை ரத்து செய்து தமிழ் மொழியில் கேள்வித்தாள் கொடுத்து மீண்டும் தேர்வை நடத்துங்கள்!” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமி வீட்டில் அமலாக்கத்துறை சோதனை... குடும்பத்தினர் வீடுகளிலும் ரெய்டு

மேலும் இதுகுறித்து மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவிற்கும் கடிதம் எழுதியுள்ளார். அந்த கடிதத்தையும் இந்த பதிவுடன் இணைத்திருக்கிறார்.

இந்தி திணிப்பு குறித்து மற்றொரு பதிவில் தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில் பகிர்ந்திருக்கும் சு. வெங்கடேசன், இந்தி விசுவாசத்தை அவ்வப்போது வெளிப்படுத்துவதில் ரயில்வே துறைக்கு ஏன் இந்த ஆனந்தம் எனவும், ஒன்றிய அரசின் துறைகளுக்கு இதுவே வேலையாகி விட்டது எனவும் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.

தமிழ் மொழி மற்றும் தமிழக மக்களுக்கு எதிரான மத்திய அரசின் நடவடிக்கைகளை கண்டித்து அவ்வபோது, மத்திய அமைச்சர்களுக்கு கடிதம் எழுதி வரும் சு.வெங்கடேசன் எம்.பி, மத்திய அரசின் இதுபோன்ற செயல்பாடுகளுக்கு தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகிறார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

SOUTHERN RAILWAY EXAMSU VENKATESAN MPதென்னக ரயில்வே தேர்தல்சு வெங்கடேசன் எம்பிSU VENKATESAN MP CONDEMN RAILWAY

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.