சென்னை: அனுமான் தான் முதல் வின்வெளி வீரர் என்று முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் பள்ளி மாணவர்கள் மத்தியில் பேசியதற்கு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் எம்பி சு.வெங்கடேசன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து சு.வெங்கடேசன் எம்.பி அவரது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், "முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் விண்வெளியில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கும் போது, அனுமன் தான் முதன் முதலில் விண்வெளிக்கு போனது என்று அனுராக் தாக்கூர் கண்டறிந்துள்ளது சாதாரண விசயமல்ல.
பாஜகவினரின் அறிவு செயல்பாடு நாளுக்கு நாள் அபாரமாகிக் கொண்டிருக்கிறது. நீல் ஆம்ஸ்டிராங் பெயரை அறிவியல் பாடத்திலிருந்து நீக்க பிஎம் ஶ்ரீ பள்ளிகளுக்கான சுற்றறிக்கையை தர்மேந்திர பிரதானிடமிருந்து விரைவில் எதிர்பார்க்கலாம்" என விமர்சிக்கும் வகையில் பதிவிட்டுள்ளார்.
முப்பத்தி முக்கோடி தேவர்கள் விண்வெளியில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அனுமன்தான் முதன் முதலில் விண்வெளிக்கு போனது என்று அனுராக் தாக்கூர் கண்டறிந்துள்ளது சாதாரண விசயமல்ல,— Su Venkatesan MP (@SuVe4Madurai) August 25, 2025
பாஜக வினரின் அறிவு செயல்பாடு நாளுக்கு நாள் அபாரமாகிக் கொண்டிருக்கிறது.
நீல் ஆம்ஸ்டிராங் பெயரை அறிவியல்… pic.twitter.com/iZdTo0Y0Bc
தேசிய விண்வெளி தினத்தை முன்னிட்டு, இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் உள்ள பி.எம்.ஸ்ரீ பள்ளியில் ஆகஸ்ட் 23ம் தேதி நடந்த நிகழ்ச்சியில், மத்திய முன்னாள் அமைச்சரும், தற்போதைய எம்பியுமான அனுராக் தாக்குர் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.
அப்போது மாணவர்கள் மத்தியில் பேசிக் கொண்டிருந்த அவர், “முதன் முதலில் விண்வெளிக்கு சென்றவர் யார்?” என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். அதற்கு, மாணவர்களும் ஆர்வத்துடன் “நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங்” என பதிலளித்துள்ளனர். அப்போது, “இல்லை” எனக் கூறிய அவர் சிரித்த படியே “எனக்கு தெரிந்து முதலில் விண்வெளிக்கு சென்றது நமது பகவான் அனுமான் என்று நினைக்கிறேன்” என்றும், “பாடப்புத்தகத்தை தாண்டி கலச்சாரம் மற்றும் நமது புராணத்தை வைத்து சிந்திக்க வேண்டும்” எனவும் கூறியுள்ளார்.
पवनसुत हनुमान जी…पहले अंतरिक्ष यात्री। pic.twitter.com/WO5pG2hAqT— Anurag Thakur (@ianuragthakur) August 23, 2025
|இதையும் படிங்க: மீண்டும் சர்ச்சை! ஆம்புலன்ஸை வழிமறித்து திருப்பி அனுப்பிய அதிமுக தொண்டர்கள்; திருச்சியில் பரபரப்பு!
இது தொடர்பான வீடியோ சமூகவலைத்தளத்தில் பரவி பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையில், எதிர்க்கட்சியை சேர்ந்த பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். மேலும், அனுராக் தாக்குரின் இந்த பேச்சு, கற்பனை கலந்த புராணத்தோடு அறிவியலை கலந்து மாணவர்களின் மனதில் திணிக்கும் வகையில் இருப்பதாகவும் கல்வியாளர்கள் விமர்சித்துள்ளனர்.
A member of parliament and former union minister asking school children who first set foot on the moon, and insisting that it was not Neil Armstrong but Hanuman, is deeply troubling.— Kanimozhi (கனிமொழி) (@KanimozhiDMK) August 24, 2025
Science is not mythology. To mislead young minds in classrooms is an insult to knowledge,… https://t.co/lPgyMkt9ZN
முன்னதாக, திமுக எம்.பி கனிமொழி அவரது எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், “முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ஒருவர், பள்ளி மாணவர்களிடம் நிலவில் முதன் முதலில் கால் வைத்தது நீல் ஆம்ஸ்ட்ராங் அல்ல, அனுமன் எனக் கூறியுள்ளது கவலையளிக்கிறது. அறிவியல் என்பது கட்டுக்கதை அல்ல.
பள்ளி மாணவர்களை தவறாக வழி நடத்துவது என்பது நமது அரசியலமைப்பின் அறிவு, பகுத்தறிவு மற்றும் அறிவியல் மனப்பான்மையை அவமதிப்பதாகும். இந்தியாவின் எதிர்காலம் மாணவர்களின் ஆர்வத்தை வளர்ப்பதில் தான் உள்ளதே தவிர, உண்மையை கட்டுக்கதையுடன் குழப்பிக் கொள்வதில் இல்லை” என கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.