சி.பி.ராதாகிருஷ்ணனை விடுங்க... ஜெகதீப் தன்கர் பதவி விலகியது ஏன்? சு.வெங்கடேசன் எம்.பி. காட்டம்!
குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலை, பாஜகவின் ஜனநாயக விரோத நடவடிக்கையின் அப்பட்டமான வெளிப்பாடாக பார்க்கிறேன் என எம்.பி சு.வெங்கடேசன் கூறியுள்ளார்.
Published : September 10, 2025 at 11:24 AM IST
சென்னை: குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் முதல் ஆளாக வாக்களித்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி, முன்னாள் குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் பதவி விலகியது ஏன் என்பது பற்றி வாய் திறக்க வேண்டும் என மதுரை எம்.பி சு. வெங்கடேசன் வலியுறுத்தினார்.
நேற்று நடந்த குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தலில் வாக்களித்து விட்டு சென்னை திரும்பிய மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எம்.பி. சு. வெங்கடேசன், சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் குறித்து கேள்வியெழுப்பப்பட்டது.
அதற்கு பதிலளித்த அவர், “இந்த தேர்தலில் முதல் நபராக பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாக்களித்துள்ளார். அதில் மகிழ்ச்சி தான். ஆனால், அதே ஆர்வத்துடன், முன்னாள் குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜெகதீப் தன்கர் ஏன் பதவியில் இருந்து வெளியேறினார் என்பதை பற்றியும் கூறியிருக்க வேண்டும்.
பிரதமர் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்
இது ஜனநாயக நாடு. பிரதமர் இது குறித்து 140 கோடி மக்களிடமும் விளக்கமளிக்க வேண்டியது அவசியம். ஜெகதீப் தன்கர் ஏன் வெளியேற்றப்பட்டார் என்பது குறித்து அவர் வாய் திறக்க வேண்டும். அப்போது தான் வெளிப்படையான ஜனநாயக நாடாக இந்தியா மாறும். இந்த தேர்தலானது, பாஜகவின் ஜனநாயக விரோத நடவடிக்கையின் அப்பட்டமான வெளிப்பாடாகவே இருக்கிறது. பாஜக எப்படிப்பட்ட கட்சி என்பதை, நாட்டு மக்களுக்கு இந்த தேர்தல் படம் போட்டு காட்டியுள்ளது” என்றார்.
குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல்
முன்னதாக, குடியரசு துணைத் தலைவராக இருந்த ஜெகதீப் தன்கர் சில மாதங்களுக்கு முன்பு தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். பதவிக் காலம் முடிவடைவதற்குள், உடல் நிலையை காரணம் காட்டி அவர் ராஜிநாமா செய்தார். இதையடுத்து, புதிய குடியரசு துணைத் தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் நேற்று நடைபெற்றது.
இதில் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் போட்டியிட்டார். எதிர்க் கட்சிகளின் இந்தியா கூட்டணி சார்பாக பி. சுதர்சன் ரெட்டி போட்டியிட்டார். நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் சேர்த்து மொத்தம் 788 எம்பிக்கள் உள்ளனர். இருப்பினும் 7 உறுப்பினர்கள் பதவி காலியாக இருப்பதால் 781 பேர், அதாவது மக்களவையில் 542 (1 இடம் காலி), மாநிலங்களவையில் 239 (6 காலியிடம்) பேர் மட்டுமே வாக்களிக்க தகுதி பெற்றனர்.
இதில் 452 வாக்குகள் பெற்ற சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் வெற்றி பெற்றதாக தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் பி.சி.மோடி அறிவித்தார். இந்தியா கூட்டணியின் சார்பில் போட்டியிட்ட சுதர்ஷன் ரெட்டிக்கு 300 வாக்குகள் கிடைத்தன. மேலும், 15 வாக்குகள் செல்லாதவை என அறிவிக்கப்பட்டன.