போதையை ஒழிக்க களமிறங்கிய மாணவர்கள்! குடைகளில் ஓவியம் வரைந்து பேரணி!
பேரணியில் கலந்து கொண்டவர்கள் போதைப் பழக்கத்திற்கு எதிரான ஓவியங்கள் வரைந்த குடைகளுடன் சென்றனர்.
Published : October 3, 2025 at 6:00 PM IST
திருநெல்வேலி: நூற்றுக்கணக்கான மாணவ மாணவிகள் ஒன்றிணைந்து போதையில்லா உலகம் படைப்போம் என்பதை முன் வைத்து போதைக்கு எதிரான விழிப்புணர்வு ஓவியங்களை குடைகளில் வரைந்து பேரணியாக சென்று பொதுமக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர்.
அண்ணல் காந்தியடிகளின் 157 வது பிறந்த தின விழா காந்தி ஜெயந்தியாக நாடு முழுவதும் நேற்று கொண்டாடப்பட்டது. அவர் வகுத்த பாதையில் அனைவரும் செல்ல வேண்டும் என்பதை உணர்த்தி பல்வேறு நிகழ்வுகளும் நாடு முழுவதும் நடத்தப்பட்டன.
இந்த நிலையில் மகாத்மா காந்தியடிகளின் மது ஒழிப்பு கொள்கையை அனைவருக்கும் பறைசாற்றும் விதமாக நெல்லை மாவட்டம் வண்ணாரப்பேட்டையில் உள்ள தனியார் பல் மருத்துவமனையில் ஓவியப் போட்டி நடைபெற்றது. இதில் அந்த பகுதியில் உள்ள பல்வேறு பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவிகள் நூற்றுக்கணக்கில் கலந்து கொண்டனர்.
அவர்கள் அனைவரும் போதையில்லா உலகம் படைப்போம் என்ற வாசகத்தை முன்னிறுத்தி குடைகளில் ஓவியம் வரைந்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நிகழ்ச்சியில் ஈடுபட்டனர். இந்த நிகழ்ச்சி நேற்று மாலை நடத்தப்பட்டது.
இதில் ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் நூற்றுக்கணக்கான மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டு போதையில்லா உலகம் படைப்போம் என்பதை எடுத்துரைக்கும் வகையில் மது ஒழிப்பு, போதைப் பொருட்களால் ஏற்படும் தீமைகள், போதைப் பொருட்கள் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் உள்ளிட்டவைகளை விளக்கும் வகையில் அவர்கள் கொண்டு வந்த குடைகளில் ஓவியங்களாக வரைந்தனர்.
ஒவ்வொரு மாணவ, மாணவியும் போதைப் பழக்கத்திற்கு எதிராக வரைந்த ஓவியங்கள் அங்கு வந்திருந்த பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தன.
மேலும், நூற்றுக்கணக்கான மாணவ, மாணவிகள் தங்கள் வரைந்த ஓவியங்களுடன் கூடிய குடைகளை பிடித்தவாறு போதையில்லா உலகம் படைப்போம் என்ற உறுதிமொழியுடன் பேரணியாக நடந்து சென்றனர்.
மாணவ, மாணவிகள் நடந்து சென்ற இந்த பேரணி வண்ணாரப்பேட்டை பரணி நகரில் தொடங்கியது. அங்கிருந்து பிரான்சிஸ் சேவியர் பள்ளி, பரணி நகர் பிரதான சாலை வழியாக மீண்டும் பேரணி அதே பகுதியை வந்தடைந்தது. பேரணியில் சென்ற நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் போதை பழக்கத்திற்கு எதிரான குடைகளை பிடித்தாவறு, போதைப் பொருட்களுக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பியபடி சென்றனர். விழிப்புணர்வு ஓவியத்தை தத்ரூபமாக வரைந்த மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசுகளும் வழங்கப்பட்டன.