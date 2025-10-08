ETV Bharat / state

திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு: செய்வதறியாமல் 7 மணி நேரமாக தவித்த மாணவர்கள்!

ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படும் போதெல்லாம் உயிர் பயத்துடன் ஆற்றை கடந்து பள்ளிக்கு செல்லவோம், அரசு எங்களுக்கு மேம்பாலம் கட்டி தர வேண்டும் என மாணவர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

ஆற்றுப் பாதையில் வெள்ளப்பெருக்கு
ஆற்றுப் பாதையில் வெள்ளப்பெருக்கு (ETV Bharat Tamil Nadu)
October 8, 2025

வேலூர்: பள்ளிக்கு செல்லும் வழியில் உள்ள ஆற்றுப் பாதையில் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால் சுமார் 50க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பள்ளிக்கு செல்ல இயலாமல் தவித்தனர்.

வேலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அணைக்கட்டு தாலுகாவில் கொலையம், அரசமரத்தூர், கோரணுர், தானிமரதூர், நெக்கினி, பட்டிகொல்லை, ஜவ்வாது மலை பகுதி என 50க்கும் மேற்பட்ட மலைகிராமங்கள் உள்ளன. இந்த கிராமங்கள் உள்ள மாணவர்கள் தானியமரத்தூர் கிராமத்தில் உள்ள அரசு பள்ளி படித்து வருகின்றனர். பொதுவாக மாணவர்கள் அமிர்தி வழியாக கானாறுகளை கடந்து பள்ளிக்கு செல்வது வழக்கம்.

இந்நிலையில் கடந்த 10 நாட்களாக காலாண்டு விடுமுறை இருந்து வந்த நிலையில் நேற்று முன் தினம் பள்ளி மீண்டும் திறக்கப்பட்டது. அதனால், இன்று காலை பள்ளிக்கு நெக்கினி மலை கிராமத்திலிருந்து அமிர்தி வழியாக மாணாவர்கள் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது ஆற்றில் திடீர் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதனால் மாணவர்கள் செய்வதறியாமல் அங்கே நீண்ட நேரமாக காத்திருந்து பின் வீடு திரும்பினர்.

அதேபோல், பலாம்பட்டு மலை ஊராட்சிக்குட்பட்ட மாணவர்கள் விடுதியில் தங்கி படித்து வரும் நிலையில் விடுமுறை முடிந்து மீண்டும் விடுதிக்கு இன்று திரும்பினர். அப்போது அமிர்தி வழியாக மாணாவர்கள் சென்ற போது வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கி சுமார் 7 மணி நேரமாக பெற்றோர்களையும் தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் தவித்தனர். பின்னர், அந்த வழியாக வந்தவர்கள் பெற்றோர்களுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.

கனமழையால் நிரம்பி வழியும் ஆற்று பாதைகளை கடந்து மாணவர்கள் பள்ளிக்கு செல்ல முடியாத சூழல் இருப்பதால் அரசு உடனடியாக பாலம் கட்டி தர வேண்டும் என மாணவர்கள், கிராம மக்கள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர். மேலும் பாலம் இல்லததால் அவரச தேவைக்களுக்காக பீஞ்சமந்தை, பலாம்பட்டு போன்ற முக்கிய பகுதிகளுக்கும் செல்ல முடியாமல் தவித்து வருவதாக கவலை தெரிவித்தனர்.

இதுகுறித்து பேசிய கிராம மக்கள், “எங்களது வாழ்வாதாரம் மற்றும் மாணவர்களின் கல்வி அனைத்தும் அருகாமையில் உள்ள பிற கிராமங்களை நம்பி தான் உள்ளது. அப்படி இருக்க இந்த பகுதியில் பாலம் அமைத்து தர வேண்டியது அவசியம். எங்கள் கவலையை மாவட்ட நிர்வாகமும், தமிழக அரசும் புரிந்து கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

தொடர்ந்து பேசிய பள்ளி மாணவர்கள், “ஆற்றில் வெள்ளம் வரும் போதெல்லாம் எங்களால் பள்ளிக்கு செல்ல முடியாமல் வீட்டிலேயே இருக்க வேண்டிய நிலையில் உள்ளது. கடந்து செல்ல மேம்பாலம் எதுவும் இல்லாததால், உயிர் பயத்துடன் ஆற்றை கடந்து செல்லும் நிலை உள்ளது” என்றார்.

இதையும் படிங்க: ஆள் இல்லாத வீட்டை நோட்டமிட்டு பட்டப்பகலில் மட்டும் துணிகரம்... கொள்ளையர்கள் சிக்கியது எப்படி?

தொடர்ந்து பேசிய ஊராட்சி முன்னாள் உறுப்பினர், “இது எங்கள் நீண்ட நாள் கோரிக்கை. ஆற்றுக்கு மேல் ஒரு மேம்பாலம் கட்டப்பட்டால் மட்டுமே மாணவர்களின் கல்வி, மக்களின் வாழ்க்கை பாதுகாப்பாக இருக்கும். அரசு இதனை கவனித்து விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என்றார்.

