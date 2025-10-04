முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான மகளிர் ஹாக்கி போட்டி - 'TVK' என கையெழுத்திட்ட மாணவிகளால் பரபரப்பு!
மாணவிகளின் இந்த செயலால் கையெழுத்து இயக்கத்தை விளையாட்டுத் துறை அதிகாரிகள் பாதியிலேயே நிறுத்தினர்.
Published : October 4, 2025 at 8:38 AM IST
திருநெல்வேலி: பாளையங்கோட்டையில் நடைபெற்று வரும் முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான மகளிர் ஹாக்கி போட்டியின் கையெழுத்து இயக்கத்தில், 'தவெக' என்றும், 'களம் நமதே' என்றும் மாணவிகள் கையெழுத்திட்டது பேசுபொருளாகி இருக்கிறது.
முதலமைச்சர் கோப்பைக்கான மாநில அளவிலான மகளிர் ஹாக்கி போட்டிகள் நெல்லை பாளையங்கோட்டையில் நேற்று (அக்.3) தொடங்கியது. இந்தப் போட்டிகளை தமிழக சட்டப் பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு தொடங்கி வைத்தார். 5 நாட்கள் நடைபெறுகிற இந்தத் தொடரின் இறுதிப் போட்டி அக்டோபர் 7 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்தப் போட்டிகளில் பங்கேற்பதற்காக தமிழகத்தின் 38 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த சுமார் 1,500-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளி வீராங்கனைகள் வருகை புரிந்துள்ளனர்.
போட்டியின் தொடக்க விழாவில், “நம்ம நெல்லையில் மீண்டும் ஹாக்கி” என்ற கையெழுத்து இயக்கம் நடத்தப்பட்டது. இதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த பதாகையில் முதலில் சட்டப் பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு, நெல்லை மாவட்ட ஆட்சியர் சுகுமார், மேயர் ராமகிருஷ்ணன் ஆகியோர் கையெழுத்திட்டனர். பிறகு, போட்டியில் பங்கேற்க வந்த மாணவிகளும் ஒவ்வொருவராக கையெழுத்திட்டனர்.
தவெக, களம் நமதே
அப்போது, சில மாணவிகள் தங்கள் பெயருடன் சேர்த்து "TVK" என்றும், "களம் நமதே" என்றும் கையெழுத்திட்டு இருந்தனர். இந்த நேரத்தில், சபாநாயகர் அப்பாவு கையெழுத்து இயக்கத்தின் பதாகை எதிரே நின்று செய்தியாளர்களிடம் கரூர் சம்பவம் குறித்து பேட்டி அளித்துக் கொண்டிருந்தார். இதற்கிடையே, போட்டியில் பங்கேற்க வந்த மாணவிகளின் இந்த செயல் பலரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது. இதனையறிந்த பலரும் அதனை வேடிக்கை பார்க்க தொடங்கியதால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.
|இதையும் படிங்க; திரைப்படத்திலாவது முதலமைச்சராக இருக்க வேண்டும் என நினைத்தேன் - ‘பேராண்டி’ இசை வெளியீட்டு விழாவில் மனம் திறந்த திருமாவளவன்
இது குறித்து சபாநாயகரிடம் தெரிவித்த நிலையில், “யாரோ டிவி காமாட்சி என்று எழுதியிருக்கலாம்” என நகைச்சுவையாக பதில் அளித்தார். இருப்பினும், மாணவிகளின் இந்த செயலால் கையெழுத்து இயக்கத்தை விளையாட்டுத் துறை அதிகாரிகள் பாதியிலேயே நிறுத்தினர்.
கரூரில் தவெக பிரச்சாரத்தின் போது ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகளைத் தொடர்ந்து, அக்கட்சி தொடர்பான பல்வேறு கருத்துக்கள் பலரால் முன் வைக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில், பள்ளி மாணவிகள், விளையாட்டு வீராங்கனைகளுக்கான கையெழுத்து இயக்கத்தில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பெயரையும், அரசியலையும் குறிப்பிடும் வகையில் கையெழுத்திட்டுள்ளது பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. தற்போது இது குறித்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வைரலாகி வருகின்றன.