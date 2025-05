ETV Bharat / state

சிபிஎஸ்இ மாணவர்களுக்கு 'ஷாக்...' 3, 5, 8 ஆம் வகுப்புகளில் குறைந்த மதிப்பெண் எடுத்தால் 'பெயில்'! - STUDENTS FAIL IN LOW MARKS

சிபிஎஸ்சி மாணவர்கள் (கோப்புப்படம்) ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 2, 2025 at 12:14 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 12:29 PM IST 1 Min Read

சென்னை: சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளில் 3,5,8 ஆம் வகுப்புகளில் குறைவான மதிப்பெண் எடுத்தால் ஃபெயில் (தேர்ச்சி இல்லை) என்ற நடைமுறை அமலுக்கு வந்துள்ளது. தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020-ன் படி பொதுத் தேர்வில் 30 சதவீதத்திற்கும் குறைவான மதிப்பெண் எடுத்தால் 3,5,8 ஆம் வகுப்புகளில் பெயில் (தேர்ச்சி இல்லை) என்ற நடைமுறை சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்பு 8 ஆம் வகுப்பு வரை இருந்த கட்டாய தேர்ச்சி முறை மாற்றப்பட்டு, தற்போது இந்த புதிய நடைமுறை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. பெற்றோர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள கடிதம் (Bharat Tamil Nadu)

தங்களின் குழந்தை குறைவான மதிப்பெண் எடுத்தால் பெயில் ஆக்க சம்மதிப்பதாக பெற்றோர்களிடம் சிபிஎஸ்இ பள்ளிகள் ஒப்புதல் கடிதம் பெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது. அனைவருக்கும் கல்வி உரிமைச் சட்டம் 2009-ன் படி 8ஆம் வகுப்பு வரை கட்டாயத் தேர்ச்சி இருந்த நிலையில், இந்த ஆண்டு மே 1ஆம் தேதி முதல் இந்த புதிய நடைமுறை அமலுக்கு வந்துள்ளது. ஆனால் அனைத்து சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளிலும், ஏப்ரல் மாதம் முடிவதற்கு முன்பே 9 ஆம் வகுப்பு வரை விடைத்தாள் திருத்தப்பட்டு, மாணவர்கள் பழைய விதிமுறையின் படி அடுத்த வகுப்புக்கு சென்று விட்டனர். இந்த நடைமுறை நேற்றில் இருந்து மட்டுமே அமலுக்கு வந்துள்ளதால், அடுத்த ஆண்டு மட்டுமே இது முழுமையாக செயல்பாட்டு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த புதிய நடைமுறை மாணவர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும், இந்த நடைமுறையை ரத்து செய்ய வேண்டும் எனவும் கல்வியில் ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

Last Updated : May 2, 2025 at 12:29 PM IST