சென்னை: பி.இ., பி.டெக்., படிப்பில் 2 சுற்றுக் கலந்தாய்வு முடிந்த நிலையில், 22 கல்லூரிகளில் இதுவரை ஒரு மாணவரும் சேரவில்லை என்ற அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
2025-26 ஆம் கல்வியாண்டில் அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் அனுமதி பெற்ற 421 கல்லூரிகளில், மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள பொறியியல் கல்லூரிகளில் பி.இ. (B.E) மற்றும் பி.டெக் படிப்புகளில் சேர்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் மே 7 ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 6 ஆம் தேதி வரை பெறப்பட்டன. அதன் அடிப்படையில் ஜூன் 27 ஆம் தேதி தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியானது.
தமிழ்நாடு பொறியியல் கலந்தாய்வில் பங்கேற்க 3,02,374 மாணவர்கள் பதிவு செய்தனர். அவர்களில் 2,41,641 மாணவர்களுக்கு தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் 47,372 மாணவர்களுக்கும் தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு உள்ளது.
சிறப்புப் பிரிவு கலந்தாய்வைத் தொடர்ந்து, பொது பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு ஜூலை 14 ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 19 ஆம் தேதி வரை நடைபெற்று வருகிறது. சிறப்பு பிரிவு கலந்தாய்வு மற்றும் பொது கலந்தாய்வின் முதல் சுற்று நிறைவடைந்த பின்னர், 30 ஆயிரத்து 96 மாணவர்கள் பொறியியல் கல்லூரிகளில் சேர இறுதி ஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட்டு கல்லூரியில் சேர்ந்துள்ளனர்.
இரண்டாம் கட்ட கட்ட கலந்தாய்வின் முடிவில் 92,423 இடங்கள் நிரம்பி உள்ளன. இதனைத் தாெடர்ந்து 12-ஆம் துணைத் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களுக்கும், ஏற்கனவே பொறியியல் படிப்பில் சேர விண்ணப்பம் செய்யாமல் இருந்து விண்ணப்பித்த மாணவர்களுக்கும், துணைக்கலந்தாய்வு ஆகஸ்ட் 21 முதல் 23-ஆம் தேதி வரையில் நடத்தப்படுகிறது.
ஆதிதிராவிடர் அருந்ததியருக்கான நிரப்பப்படாத இடங்களில் ஆதிதிராவிடர் பிரிவினரை சேர்ப்பதற்கான கலந்தாய்வு ஆகஸ்ட் 25,26 ஆகியத் தேதிகளில் நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த நிலையில் இரண்டாவது சுற்று கலந்தாய்வும் முடிந்தப் பின்னர் கல்லூரிகளில் மாணவர்களுக்கான இடம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது குறித்து கல்வி ஆலோசகர் ஜெயபிரகாஷ் காந்தி சில தகவல்களை நம்முடன் பகிர்ந்துள்ளார். அதில், கலந்தாய்வில் பங்குபெற்ற 423 கல்லூரிகளில் 22 கல்லூரிகளில் ஒரு மாணவரும் சேரவில்லை என்ற அதிர்ச்சி தகவலை கூறினார்.
முக்கியமாக, 148 பொறியியல் கல்லூரியில் அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களில் 10 விழுக்காடு இடங்களில் மட்டுமே மாணவர்கள் சேர்ந்துள்ளனர். 56 கல்லூரிகளில் 90 விழுக்காடும், 82 கல்லூரிகளில் 80 விழுக்காடும், 147 கல்லூரிகளில் 50 விழுக்காடு இடங்களிலும் மாணவர்கள் சேர்ந்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.
