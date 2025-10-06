அரசு பள்ளி வளாகத்தில் தேங்கிய மழை நீர் - பொதுமக்கள் நூதன போராட்டம்!
Published : October 6, 2025 at 2:05 PM IST
திருப்பத்தூர்: வாணியம்பாடியில் அரசு பள்ளி வளாகத்தில் தேங்கி நிற்கும் மழை நீரை அகற்றக் கோரி மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் பள்ளிக்கு பூட்டு போட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
வாணியம்பாடி நகராட்சிக்குட்பட்ட காந்தி நகர் பகுதியில் உள்ள அரசு நகராட்சி மாதிரி மேல்நிலைப் பள்ளியில் சுமார் 1200-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் கல்வி பயின்று வருகின்றனர். இந்நிலையில் முறையான கால்வாய் வசதி இல்லாததால் மழை காலங்களில் பள்ளி வளாகத்தில் மழை நீர் குளம் போல் தேங்கி நிற்பதாகவும், இதனால் பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் பல்வேறு நோய்தொற்றுக்கு உள்ளாவதாக கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு பல முறை புகார் அளித்தும், அதிகாரிகள் இது குறித்து எவ்வித நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் வாணியம்பாடி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக பெய்த மழை காரணமாக, அரசுப் பள்ளி வளாகத்தில் மீண்டும் மழை நீர் குளம் போல் தேங்கியுள்ளது.
இந்நிலையில் காலாண்டு தேர்வு முடிந்து இன்று (அக்.6) மீண்டும் மாணவர்கள் பள்ளி திரும்பினர். அப்போது பள்ளி வளாகத்தில் மழை நீரை அகற்றக் கோரியும், அதுவரை வகுப்பிற்கு செல்ல மாட்டோம் என சுமார் 700-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் பெற்றோர்கள் பள்ளி நுழைவாயில் கதவிற்கு பூட்டு போட்டு, பள்ளி முன் நின்று கண்டன கோஷங்களை எழுப்பி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
உடனடியாக இது குறித்து தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த காவல் துறையினர், நகராட்சி அதிகாரிகள், மற்றும் நகரமன்ற உறுப்பினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
அதன்படி பள்ளி வளாகத்தில் தேங்கிய மழைநீரை உடனடியாக அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளத்ததின் பேரில், மாணவர்கள், மற்றும் பெற்றோர்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டனர்.
தொடர்ந்து மாணவர்கள் வகுப்பறைக்கு சென்றனர். இதனால் அப்பகுதியில் சுமார் ஒரு மணி நேரம் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது. அதனைத் தொடர்ந்து நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் வாகனம் மூலம் பள்ளி வளாகத்தில் இருந்த மழை நீரை அகற்றினர். மேலும் இனி பள்ளி வளாகத்தில் நிரத்தரமாக மழை நீர் தேங்காதவாறு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பெற்றோர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.