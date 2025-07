ETV Bharat / state

மாணவிகளிடம் பாலியல் துன்புறுத்தலில் ஈடுபடுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை! பள்ளி கல்வித்துறை எச்சரிக்கை! - STRICT ACTION TO BE TAKEN

பள்ளி கல்வித்துறை வளாகம் ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : July 4, 2025 at 7:24 PM IST 2 Min Read